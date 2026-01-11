Indonesian Member - page 204

Achmad Wijaya:
beneran, malem jum'at ada yang kesurupan wkwkwkwk

hihihi....  kesurupan tiap hari....sorry Broo ngga bisa nemenin... saya wakilkan sama Bambang Arief 

lumayan juga tuh....

 
ya udah bilangin gitu, ditunggu di tkp sebelum ditutup gerbangnya
 

nunggu low High... kok jadi High High nunggu turun  di Bawah trend line Daily , kita hajar Broo... wih baru kali ini Gold Resiko tinggi.... hehe sekarang saatnya close OP... memang sedikit mepet  menghindari resiko volatil gak jelas,,, lalu ngopi dan ngudut lagi ....hehe ... harusnya nunggu OP lagi ... waktunya flat PA... capek deh...segera tutup bedag nih hehe... larisss lariiiiis manisssssss.... wakakaka




Gross Profit:5 763.83Gross Loss:3.61Total Net Profit:5 760.22
 
Joss top markotop gan

profit cukup buat beli apartemen lagi

 
Hasan BostancıHasan Bostancı::
 

diawali dg Pagi nan cerah Close All Profit... (OP HL)


jika turun lagi ... kita OPHL lagi... krn BBMA menunjukkan trend yang kuat untuk Buy... dan TL-D1 Sudah 3x re Test di TF-H1... prediksinya yang ke empat bakal tembus.... Jump for Buy 

... skrng monitoring untuk kebenarannya... gelar tikar.. ngopi ngopi dulu..hehehe
 
Ntar mlm kuat lg nih,  skrg lg cari tenaga. 
 
nelayan79:
Ntar mlm kuat lg nih,  skrg lg cari tenaga. 

siip Broo... dilihat lihat aja dulu sambil ngopi karena banyak kemungkinan... jangan OP dulu... setelah sreg berondong lagi...wikiki


 

TL-D1 Sudah 3x re Test di TF-H1... prediksinya yang ke empat bakal tembus.... Jump for Buy 

hajar Brooo biar Kapoook lu  kwek kwek... saatnya close.... istirohat  ngopi dulu... wiki wiki...Brooo 1277.17 halte Weekly SD1 kita sell



 

1277.17 halte Weekly SD1 kita sell... sekarang saatnya close segera... nanti bisa bisa gold lari dari kandang lagi wikiki... saatnya ngopi lagi dan ngudud Broo 



Gross Profit:7 362.21Gross Loss:3.61Total Net Profit:7 358.60



 Para spekulan yang bermain di Gold sedang menunggu dan mengamat-amati data NFP yang  dirilis Jumat ini.

Para ekonom memprediksi bahwa NFP  meningkat drastis menjadi 311K, jauh lebih tinggi dari rata-rata data yang tercatat sebesar 150K. dan rilis data yg mendekati nilai rata-ratanya, bahkan lebih besar dari 150K, maka penguatan tersebut akan membawa dampak yang signifikan untuk indeks dolar AS. Penguatan indeks dolar AS  menjadi pukulan yang cukup telak bagi pergerakan penurunan harga Gold yang saat ini terjadi. dan bisa jadi penurunan Gold saat ini, untuk mencari tenaga baru untuk force UP lagi... nanti kita tunggu saja dari halte Weekly Dev 1 di 1270.74 diatas MA Daily (Lime) kita hajar lagi... hehe .. siap grakkk.....

Keep Your Trading Easy, Safe and Have a Good Trade so always Happy ..kwek kwek.....

