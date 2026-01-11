Indonesian Member - page 204
beneran, malem jum'at ada yang kesurupan wkwkwkwk
nunggu low High... kok jadi High High nunggu turun di Bawah trend line Daily , kita hajar Broo... wih baru kali ini Gold Resiko tinggi.... hehe sekarang saatnya close OP... memang sedikit mepet menghindari resiko volatil gak jelas,,, lalu ngopi dan ngudut lagi ....hehe ... harusnya nunggu OP lagi ... waktunya flat PA... capek deh...segera tutup bedag nih hehe... larisss lariiiiis manisssssss.... wakakaka
Joss top markotop gan
profit cukup buat beli apartemen lagi
diawali dg Pagi nan cerah Close All Profit... (OP HL)
jika turun lagi ... kita OPHL lagi... krn BBMA menunjukkan trend yang kuat untuk Buy... dan TL-D1 Sudah 3x re Test di TF-H1... prediksinya yang ke empat bakal tembus.... Jump for Buy... skrng monitoring untuk kebenarannya... gelar tikar.. ngopi ngopi dulu..hehehe
Ntar mlm kuat lg nih, skrg lg cari tenaga.
siip Broo... dilihat lihat aja dulu sambil ngopi karena banyak kemungkinan... jangan OP dulu... setelah sreg berondong lagi...wikiki
TL-D1 Sudah 3x re Test di TF-H1... prediksinya yang ke empat bakal tembus.... Jump for Buy
hajar Brooo biar Kapoook lu kwek kwek... saatnya close.... istirohat ngopi dulu... wiki wiki...Brooo 1277.17 halte Weekly SD1 kita sell
1277.17 halte Weekly SD1 kita sell... sekarang saatnya close segera... nanti bisa bisa gold lari dari kandang lagi wikiki... saatnya ngopi lagi dan ngudud Broo
Para spekulan yang bermain di Gold sedang menunggu dan mengamat-amati data NFP yang dirilis Jumat ini.
Para ekonom memprediksi bahwa NFP meningkat drastis menjadi 311K, jauh lebih tinggi dari rata-rata data yang tercatat sebesar 150K. dan rilis data yg mendekati nilai rata-ratanya, bahkan lebih besar dari 150K, maka penguatan tersebut akan membawa dampak yang signifikan untuk indeks dolar AS. Penguatan indeks dolar AS menjadi pukulan yang cukup telak bagi pergerakan penurunan harga Gold yang saat ini terjadi. dan bisa jadi penurunan Gold saat ini, untuk mencari tenaga baru untuk force UP lagi... nanti kita tunggu saja dari halte Weekly Dev 1 di 1270.74 diatas MA Daily (Lime) kita hajar lagi... hehe .. siap grakkk.....
Keep Your Trading Easy, Safe and Have a Good Trade so always Happy ..kwek kwek.....