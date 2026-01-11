Indonesian Member - page 202
selamat malam mas mbak nya, ijin join di sini, apa aja y yg bisa kita lakukan di forum ini mas mbak, trus 21.00 news usd, gede pengaruh ato gak, hehehe, newbie
nanti jam 1 malem agak ngaruh bos
Wah ane sudah bobo manis gan jam segitu
liat pasare kalau sempet aza
Hingga saat ini, harga Gold kembali berkonsolidasi dikisaran harga 1274 hingga 1279. Setelah semalam mendapatkan keuntungan tipis pasca statement suku bunga FOMC, logam kuning ini harga sedang berada disekitar area resisten 1277.88. Logam ini menguji kembali level resisten trendline pada grafik daily sehingga menyebabkan pergerakan bullish menjadi dibatasi. Indikator teknikal pada grafik H1 memberikan pembacaan sinyal yang bervariasi, sehingga belum dapat dipastikan arahan berikutnya yang jelas. Disamping itu, pada time frame besar seperti daily, emas juga sedang berusaha menemukan jalannya agar dapat bergerak bebas kembali. Konsolidasi pasar ini juga disebabkan karena kini para investor juga sedang mengamati data-data AS saat ini dan juga mendatang. Oleh karena itu sebelum adanya pergerakan dan sinyal yang valid maka bias untuk hari ini adalah NETRAL.
Namun ada beberapa scenario dan acuan yang dapat dicoba sebagai entry poin, sebagai berikut:
Selalu ingat dan pahami resiko dan money management anda sebelum bertransaksi! Keep Your Trading Easy, Safe and Have a Good Trade so Happy ..kwek kwek.....
R3 : 1288
R2 : 1283.24
R1 : 1279.09
Pivot : 1274.39
S1 : 1267.83
S2 : 1264.18
S3 : 1257.03
kita coba OP saat PA max di halte Flat Monthly (turquise)
dan close all schalping saat mendekati trendline Daily... takutnya memantul UP kembali... jika masuk Candel Close di Bawah trend line kita coba OP Sell kembali.... kalau diatas line Monthly kita OP Buy ... sekarang saatnya ngopi dulu ngudut sambil monitoring ... be Happy kwek kwek...
woy, temenin ane di championship bulan ini donk, hadeuh. . . Awal awal biasanya peserta dikit, nanti pas mau tutup pendaftaran, peserta nambah signifikan haha
woy,... ane daftar ditolak karena pakai mettatreder 4 harus MT5...
wikiki... ya udah deh...aku lomba sendiri. Real sendiri...kwkwkwkwkw .... aku lagi asyik sendiri memang terlalu lama asyiik sendiri... tak ada yg menemani rasanyaaaaa,... entar ane simak deh lombanya... okey ...wikiki
mau mt4 atau mt5 juga bisa mbo, kelamaan sendiri ntar kesurupan jin market
wakakaka..... kesurupan jin market..betul tuh...kwkwkwkw
