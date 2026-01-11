Indonesian Member - page 202

rajuforex:

selamat malam mas mbak nya, ijin join di sini, apa aja y yg bisa kita lakukan di forum ini mas mbak, trus 21.00 news usd, gede pengaruh ato gak, hehehe, newbie

nanti jam 1 malem agak ngaruh bos

1:00am USD
 
Achmad Wijaya:

nanti jam 1 malem agak ngaruh bos

1:00am USD

1:00am USD

Wah ane sudah bobo manis gan jam segitu

liat pasare kalau sempet aza

 

Hingga saat ini, harga Gold kembali berkonsolidasi dikisaran harga 1274 hingga 1279. Setelah semalam mendapatkan keuntungan tipis pasca statement suku bunga FOMC, logam kuning ini harga sedang berada disekitar area resisten 1277.88. Logam ini menguji kembali level resisten trendline pada grafik daily sehingga menyebabkan pergerakan bullish menjadi dibatasi. Indikator teknikal pada grafik H1 memberikan pembacaan sinyal yang bervariasi, sehingga belum dapat dipastikan arahan berikutnya yang jelas. Disamping itu, pada time frame besar seperti daily, emas juga sedang berusaha menemukan jalannya agar dapat bergerak bebas kembali. Konsolidasi pasar ini juga disebabkan karena kini para investor juga sedang mengamati data-data AS saat ini dan juga mendatang. Oleh karena itu sebelum adanya pergerakan dan sinyal yang valid maka bias untuk hari ini adalah NETRAL.

Namun ada beberapa scenario dan acuan yang dapat dicoba sebagai entry poin, sebagai berikut:

  1. Perhatikan harga saat ini pada area 1276. Skenario utama yang dapat dicoba kali ini masih mencoba peluang Sell. Pada saat analisa ini ditulis tampak bahwasanya emas sedang berkonsolidasi disekitar resisten area 1277.88 hingga 1279.09. Level inilah yang akan dijadikan acuan entry kali ini. Seperti yang tampak pada grafik H1 diatas, harga sempat menguji level tersebut namun gagal dalam upayanya sehingga terdapat rejection pada level tersebut. Jika harga kembali mendekati level 1277.88 atau 1279.09, maka cari peluang Sell disekitar area tersebut yang valid dan terkonfirmasi. Penggunaan indikator oscillator dan penerapan price action dapat menjadi alat bantu demi keberhasilan skenario ini. Sehingga posisi SELL dapat dibuka sesaat setelah mendapatkan peluang entry dan terkonfirmasi. Jika teknik bouncing ini valid maka sejatinya pair ini akan kembali menuju level 1274.39. Stop loss dapat diletakkan diatas swing high terdekat.
  2. Namun waspadai jika level 1279.09 ini tertembus. Jika level ini tertembus dan bahkan terkonfirmasi maka pair ini akan melanjutkan pergerakan bullishnya. Level ini juga dapat digunakan sebagai acuan level entry Buy. Jika harga mampu menembus level tersebut (menembus trendline pada grafik Daily) dan terkonfirmasi, maka ada indikasi bahwa logam ini rebound kembali. Dengan kata lain, posisi BUY dapat dibuka dengan aman pasca mendapat konfirmasi breakout level 1279.09. Stop loss dapat diletakkan dibawah swing low terdekat dengan take profit dapat diletakkan pada level 1283.24.



Selalu ingat dan pahami resiko dan money management anda sebelum bertransaksi! Keep Your Trading Easy, Safe and Have a Good Trade so Happy ..kwek kwek.....

R3 : 1288
R2 : 1283.24
R1 : 1279.09
Pivot : 1274.39
S1 : 1267.83
S2 : 1264.18
S3 : 1257.03

 
woy, temenin ane di championship bulan ini donk, hadeuh. . . Awal awal biasanya peserta dikit, nanti pas mau tutup pendaftaran, peserta nambah signifikan haha
 

kita coba OP saat PA max di halte Flat Monthly (turquise)

dan close all schalping saat mendekati trendline Daily... takutnya memantul UP kembali... jika masuk Candel Close di Bawah trend line kita coba OP Sell kembali.... kalau diatas line Monthly kita OP Buy ... sekarang saatnya ngopi dulu ngudut sambil monitoring ... be Happy kwek kwek...


 
Achmad Wijaya:
woy, temenin ane di championship bulan ini donk, hadeuh. . . Awal awal biasanya peserta dikit, nanti pas mau tutup pendaftaran, peserta nambah signifikan haha

woy,... ane daftar ditolak karena pakai mettatreder 4 harus MT5...

wikiki... ya udah deh...aku lomba sendiri. Real sendiri...kwkwkwkwkw .... aku lagi asyik sendiri memang terlalu lama asyiik sendiri... tak ada yg menemani rasanyaaaaa,... entar ane simak deh lombanya... okey ...wikiki

 
1225113:

woy,... ane daftar ditolak karena pakai mettatreder 4 harus MT5... wikiki... ya udah deh...aku lomba sendiri. Real sendiri...kwkwkwkwkw .... aku lagi asyik sendiri memang terlalu lama asyiik sendiri... tak ada yg menemani rasanyaaaaa,... entar ane simak deh lombanya... okey ...wikiki

mau mt4 atau mt5 juga bisa mbo, kelamaan sendiri ntar kesurupan jin market
 
Achmad Wijaya:
mau mt4 atau mt5 juga bisa mbo, kelamaan sendiri ntar kesurupan jin market
wakakaka.....  kesurupan jin market..betul tuh...kwkwkwkw

    MQL5.com verified users only can participate in the contest.

    You are not verified sorry.

 
1225113:
wakakaka.....  kesurupan jin market..betul tuh...kwkwkwkw

    MQL5.com verified users only can participate in the contest.

    You are not verified sorry.

owh. . Belum dilegalisir ternyata dikau mbo
 
Hello I m fr Indonesia  have reading many  Indonesian posted, glad to do something same wishes already ....  
