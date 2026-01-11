Indonesian Member - page 211
One more AMPUH.....
Bro, nama ente siapa? Biar enak manggilnya. Dan penampakan lo, kasi donk. Ini gw lg audit di foto. HHahha
mangtab nelayan jaman now,
tak pakai perahu tapi ;pakai alat berat hhh
Keren
Asyiikkkk profit lg...
hajar terus brooo
mohon fedback nya ya.... for Improve...supaya lebih bermanfaat lagi untuk trader indonesia... trims
Wah saya ga tau logic perhitungannya bagaimana itu pak jadi saya blm bisa komentar banyak. Alat bantu analisa saya hanya menggunakan bbma dan SR :)
Sukses semua trader Indonesia :)
ya jelas ngga sejauh itu.... misal ada missleading ngga,... bagus tidak performanya....dll... trims