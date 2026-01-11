Indonesian Member - page 203
masuk Candel Close di Bawah trend line Daily sesuai prediksi... kita coba OP Sell ....
sekarang saatnya Close,.... saatnya santai ngopi dan udut lagi he he..sang istri senyum-senyum .. weleh weleh.... glege"en Gold piye iki...
perolehan sampai detik ini.....
Gross Profit:4 884.28 Gross Loss:3.61 Total Net Profit:4 880.67
mantep om.., oke tenan tante..
mantep om.., oke tenan tante..
ojo ngono... kwkwkw... ngono ngono ning ojo ngono...
ojo ngono... kwkwkw... ngono ngono ning ojo ngono...
tenanan om..mantep..hehe
mantep okeh tantene yo... hehe
Hello I m fr Indonesia have reading many Indonesian posted, glad to do something same wishes already ....
selamat datang auro katenzo:.. salam kenal
Gila lo bro... Mantap banget!
sudah dibilang... mau kemana lu sekarang...kukejar Profitnya biar kapok... lagi kesurupan jin market.. hahaha.... biasa seperti panen kemarin... sekarang lagi nunggu High Low untuk Buy... biar kapok
low High...hajar terus... saatnya close di Halte Daily (lime) ... sedikit tetapi tetap dlm zona Profit... ngopi lagi Broo... gelar tikar broo... wikiki... sambil nunggu low High