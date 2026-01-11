Indonesian Member - page 100

ini COT per hari ini dari salah satu regulated broker.

biasanya posisi itu akan "dilawan" oleh yang punya market :)

setidaknya sampai sesi Asia


 
Siapa sis yang punya market

trading dengan COT cukup sulit bagi awam

 
mmm... siapa ya.. duh takut nanti sy "kena marah" sama mereka :))

 
temen ane kemaren punya market mas ada dua biji mah wkwkwk
 
ini contoh EURJPY, waspada breakout mas, sudah naik dari S nya.


market sentiment sejak pagi ini yang increasing : GBP, EUR.

yang reducing: JPY.

 
untuk ngelawan orang2 yang sudah terlalu banyak sell :))

 
kirain ngelawan orang orang yang dholim. . Eh aku ngelawan yang punya market aja dech wkwkwkwk


ej

 
hehe.. iya mas :)

sell EJ nya udh profit brp mas :))

 
masih floating minus 6 pip wkwkwkwk
 
semoga UJ menular ke EJ mas, turun :)

