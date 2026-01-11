Indonesian Member - page 100
ini COT per hari ini dari salah satu regulated broker.
biasanya posisi itu akan "dilawan" oleh yang punya market :)
setidaknya sampai sesi Asia
Siapa sis yang punya market
trading dengan COT cukup sulit bagi awam
mmm... siapa ya.. duh takut nanti sy "kena marah" sama mereka :))
ini contoh EURJPY, waspada breakout mas, sudah naik dari S nya.
market sentiment sejak pagi ini yang increasing : GBP, EUR.
yang reducing: JPY.
untuk ngelawan orang2 yang sudah terlalu banyak sell :))
kirain ngelawan orang orang yang dholim. . Eh aku ngelawan yang punya market aja dech wkwkwkwk
hehe.. iya mas :)
sell EJ nya udh profit brp mas :))
masih floating minus 6 pip wkwkwkwk
semoga UJ menular ke EJ mas, turun :)