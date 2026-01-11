Indonesian Member - page 209

hello, i found CO_ENTRY_POINT.ex4  is very useful, anyone has the mql4 file

 
Amiinn.... Kalo sdh siap psikologi dan mental,  nanti ganti pancing gede.  Yg penting selalu profit. 
Perolehan sampai sore ini.  Kecil gan baru ikan sepat. 


Betul Broo... selalu dalam zona Profit... itulah yang penting... mahal... caracter yang butuh teknikal dan experience...bertahun tahun ... yang lain hanya masalah lot dan modal aja... siiip Broo.... hehe

 
orang lain Zona profit. . ., ane Zona joni wkwkwkwk
 
Yang lain zona profit ane di zona ngopi

sarapan tahu setiap hari

 
Zona Tahu :)
 

Advance for detail trend.....


Files:
advanced-trendlines.ex4  8 kb
 
Bro,  nama ente siapa?  Biar enak manggilnya.  Dan penampakan lo, kasi donk.  Ini gw lg audit di foto.  HHahha
 
Hi, i'm iwan from riau, indonesia. I want to gain knowledge in this forum, please refer to it!
 
mas Iwan...tinggal panggil Broo atau mbo... sesuai kebiasaan temen-temen sebut ... beres ,,, kwkwkw... sudah kadung keliru regestrasi,.. itu nama passwordnya yang keluar... hehe

terusin aja.. malah jadi indentitas...haha

Wakaka.... mobil Proyek gede banget,... kwkwkw... jangan dibawa kondangan yaw ...entar pak Jokowi tamunya pada bubarrrr.... hahaha 

 
welcome mas iwansiak  salam kenal... tinggal baca dari halaman prtama pasti banyak knowledge 

