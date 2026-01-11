Indonesian Member - page 209
hello, i found CO_ENTRY_POINT.ex4 is very useful, anyone has the mql4 file
Amiinn.... Kalo sdh siap psikologi dan mental, nanti ganti pancing gede. Yg penting selalu profit.
Betul Broo... selalu dalam zona Profit... itulah yang penting... mahal... caracter yang butuh teknikal dan experience...bertahun tahun ... yang lain hanya masalah lot dan modal aja... siiip Broo.... hehe
orang lain Zona profit. . ., ane Zona joni wkwkwkwk
Yang lain zona profit ane di zona ngopi
sarapan tahu setiap hari
Advance for detail trend.....
Bro, nama ente siapa? Biar enak manggilnya. Dan penampakan lo, kasi donk. Ini gw lg audit di foto. HHahha
mas Iwan...tinggal panggil Broo atau mbo... sesuai kebiasaan temen-temen sebut ... beres ,,, kwkwkw... sudah kadung keliru regestrasi,.. itu nama passwordnya yang keluar... hehe
terusin aja.. malah jadi indentitas...haha
Wakaka.... mobil Proyek gede banget,... kwkwkw... jangan dibawa kondangan yaw ...entar pak Jokowi tamunya pada bubarrrr.... hahaha
Hi, i'm iwan from riau, indonesia. I want to gain knowledge in this forum, please refer to it!
welcome mas iwansiak salam kenal... tinggal baca dari halaman prtama pasti banyak knowledge