nelayan79:
Pake gaya koboy ya??  Hihihi....  Kalo sdh ketemu rumusnya sharing kita2 ya...  Ane jg mau improvement.  Kayak ISO 9001:2015 aja..  Xixixi

improvement... ISO 9001:2015 standar Total Quality Control...hihi  agak Ruwet Broo ngikut Maunya Dunia Internasional... maunya kita aja... wikiki

tadi buy close hanya sampai halte Week trus sell.... ngikuuuuut

sudah sell Broo ,,, wih lumayan nih... pokoe ngikut

hati hati trend Down Gold keknya  untuk mencari tenaga baru untuk trend UP,,.. kita tunggu aja hehe... memang H4 itu kunci pergerakannya  Low High kita mulai ancang ancang untuk BUY

 
1225113:

Pengin ngikut ah tapi ane sudah jalan duluan

ditunggu di perempatan pojok warung angkringan

 
aldi fx:

Punya sy lumayan bro.., saya lanjut kerja dulu


bgmn EU buy 1.159 - 1.157 nya, dapat ya pak hehe.. :)

seperti nya S itu utk price correction saja, akan berlanjut kebawah.
 
Yohana Parmi:

bgmn EU buy 1.159 - 1.157 nya, dapat ya pak hehe.. :)

seperti nya S itu utk price correction saja, akan berlanjut kebawah.

sekarang kalau terjadi UP max hanya di 1.1655

 
whiteking:

Pengin ngikut ah tapi ane sudah jalan duluan

ditunggu di perempatan pojok warung angkringan


nitip nasi goreng bunkus dan sate usus Broo... tak tunggu di perempatan jl Adisucipto... xixi

kok masih ada angkringan jam segini... biasanya kalau pagi di pasar Klewer siip

 
1225113:

sekarang kalau terjadi UP max hanya di 1.1655



mantap pak :)

 
Yohana Parmi:

mantap pak :)


eh Untuk leadingnya OP di Price berapa mbakter?

 
Yohana Parmi:

mantap pak :)

weehh. . Ada mbak Yo, piye kabare mbak? :)
 

SAATNYA CLOSE.... okeh tenan... wikiki... saatnya ngopi Brooo... dan istirohat graaak...hehe

Bener Mbak Yo... Harus sabar menunggu..... dari Halte Weekly (Magenta)...

lalu seluncuran lagi....close... wikiki... saatnya ngopi dan ngudut lagi Brooo..



 

selamat malam mas mbak nya, ijin join di sini, apa aja y yg bisa kita lakukan di forum ini mas mbak, trus 21.00 news usd, gede pengaruh ato gak, hehehe, newbie

