Pake gaya koboy ya?? Hihihi.... Kalo sdh ketemu rumusnya sharing kita2 ya... Ane jg mau improvement. Kayak ISO 9001:2015 aja.. Xixixi
improvement... ISO 9001:2015 standar Total Quality Control...hihi agak Ruwet Broo ngikut Maunya Dunia Internasional... maunya kita aja... wikiki
tadi buy close hanya sampai halte Week trus sell.... ngikuuuuut
sudah sell Broo ,,, wih lumayan nih... pokoe ngikut
hati hati trend Down Gold keknya untuk mencari tenaga baru untuk trend UP,,.. kita tunggu aja hehe... memang H4 itu kunci pergerakannya Low High kita mulai ancang ancang untuk BUY
hati hati trend Down Gold keknya untuk mencari tenaga baru untuk trend UP,,.. kita tunggu aja hehe... memang H4 itu kunci pergerakannya Low High kita mulai ancang ancang untuk BUY
Pengin ngikut ah tapi ane sudah jalan duluan
ditunggu di perempatan pojok warung angkringan
Punya sy lumayan bro.., saya lanjut kerja dulu
bgmn EU buy 1.159 - 1.157 nya, dapat ya pak hehe.. :)seperti nya S itu utk price correction saja, akan berlanjut kebawah.
sekarang kalau terjadi UP max hanya di 1.1655
nitip nasi goreng bunkus dan sate usus Broo... tak tunggu di perempatan jl Adisucipto... xixi
kok masih ada angkringan jam segini... biasanya kalau pagi di pasar Klewer siip
sekarang kalau terjadi UP max hanya di 1.1655
mantap pak :)
eh Untuk leadingnya OP di Price berapa mbakter?
SAATNYA CLOSE.... okeh tenan... wikiki... saatnya ngopi Brooo... dan istirohat graaak...hehe
Bener Mbak Yo... Harus sabar menunggu..... dari Halte Weekly (Magenta)...
lalu seluncuran lagi....close... wikiki... saatnya ngopi dan ngudut lagi Brooo..
selamat malam mas mbak nya, ijin join di sini, apa aja y yg bisa kita lakukan di forum ini mas mbak, trus 21.00 news usd, gede pengaruh ato gak, hehehe, newbie