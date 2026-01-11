Indonesian Member - page 212

nelayan79:
Asyiikkkk profit lg... 

Hajar EUR USD.....

Hajar USD JPY.....

 
1225113:

Yg py market commodities curang,  jam 8 pantulan 1283.83, harusnya jam 9 naik. Malah anjlok..  Padahal dollar anjlok,  gold ikut anjlok.  Kena SL gw. Gold bisa jatuh,  krn liat silver jatuh dari 17.10 - 16.90, gold lgsg tiarap pengaruhnya. 
 
nelayan79:
hihi...Jangan terlalu lama dengan prediksi kita Broo... cukup Close segera.... public opinion menggiring orang berprilaku sama sehingga mudah ditebak... lihat COT... kena deh ..sing penting joged ....wakaka

 
1225113:

Td plan mau ambil napas panjang ke 1291. Ibarat kata pepatah sepandai pandai tupai melompat,  pasti jatuh juga.  Hahahaha.... 
 
nelayan79:
seharusnya kita check H4... trend 3 candle,,, setelah itu biasanya raversal...

hati hati... Gold keknya terbentuk doble pin formation Daily Candel... bisa basa turun dengan kecepatan tinggi
 
1225113:

Iya gkpp bro,  harus lebih cermat lg.  Ini gara gara XAGUSD terjun,  gold jg ikutan tiarap.  Mereka kan temenan searah. Setia kawan kali.  Hehehe
 
nelayan79:
bukan temen itu Broo... itu suami istri... wakaka

Achmad Wijaya:
Hujan gini, ngopi uduk uwenak tenan :)
saran aja bro..
hentikan kebiasaan "ngopi dan udud" waktu hujan..
ganti kebiasaan baru
"BERTEDUH"

ini serius

 
nelayan79:
bikin trading korelasi aja bro
Gold Sell
XAU Buy

:D
 
1225113:

Cinta mati kali yee...?  Gak rela istrinya jatuh,  sudah siap mau naik,  eh malah ikutan turun.  Patut di contoh bro.. Gak peduli perasaan org. 
