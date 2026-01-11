Indonesian Member - page 212
Asyiikkkk profit lg...
Hajar EUR USD.....
Hajar USD JPY.....
Yg py market commodities curang, jam 8 pantulan 1283.83, harusnya jam 9 naik. Malah anjlok.. Padahal dollar anjlok, gold ikut anjlok. Kena SL gw.
hihi...Jangan terlalu lama dengan prediksi kita Broo... cukup Close segera.... public opinion menggiring orang berprilaku sama sehingga mudah ditebak... lihat COT... kena deh ..sing penting joged ....wakaka
Td plan mau ambil napas panjang ke 1291. Ibarat kata pepatah sepandai pandai tupai melompat, pasti jatuh juga. Hahahaha....
seharusnya kita check H4... trend 3 candle,,, setelah itu biasanya raversal...hati hati... Gold keknya terbentuk doble pin formation Daily Candel... bisa basa turun dengan kecepatan tinggi
Iya gkpp bro, harus lebih cermat lg. Ini gara gara XAGUSD terjun, gold jg ikutan tiarap. Mereka kan temenan searah. Setia kawan kali. Hehehe
bukan temen itu Broo... itu suami istri... wakaka
hati hati... Gold keknya terbentuk doble pin formation Daily Candel
Hujan gini, ngopi uduk uwenak tenan :)
hentikan kebiasaan "ngopi dan udud" waktu hujan..
ganti kebiasaan baru
"BERTEDUH"
ini serius
Gold Sell
XAU Buy
:D
