Yohana Parmi:
kalau entry nya berdasarkan teknikal itu (fibo), t/p nya sesuikan dg dia jg pak

okey... sip mbak Yo

kalau penentuan hilo,  ketentuanya beda ngga ketiganya:

D1 S/R----> (dept, Dev, BackStep)

W1 S/R---->(dept, Dev, BackStep)

M S/R---->(dept, Dev, BackStep)

 
utk teknikal yg umum spt fibo dll, gunakan googling pak

banyak di internet :)

 
2. Jangan pernah mempercayai website apapun.............

ingkang Parmigling... nopo mboten onten to mbakyu...hihi

 
2. Jangan pernah mempercayai website apapun tentang bagaimana mudahnya trading.
1225113:

kalau penentuan hilo,  ketentuanya beda ngga ketiganya:

D1 S/R----> (dept, Dev, BackStep)

W1 S/R---->(dept, Dev, BackStep)

M S/R---->(dept, Dev, BackStep)


ditanyakan ke teman2 yg menggunakan teknik fibo ya pak
 
1225113:

semalam pergerakannya sudah diketahui secara tehnikal seperti ini


check juga FOLLOW_DATA_BASE_POSITIONS nya Broo

kalau sulit.... pakai yang simple 1 indi untuk lihat trend... kalau cocok sih


Itu indi yang kedua namanya apa kek ada garis moving average atau apa

pake timeframe h1 , andai kutahu akan kemana

 

ngopi pagi biar cerah :)


Sambil Prepare untuk pertarungan entar Awal November

https://www.mql5.com/en/forum/214836/page2

1

whiteking:

Itu indi yang kedua namanya apa kek ada garis moving average atau apa

pake timeframe h1 , andai kutahu akan kemana


yang penting ada bunyinya kalau ada perubahan arah... hanya untuk itu Broo..hehe

plus Stochastic 50/12/2
 
Achmad Wijaya:

ngopi pagi biar cerah :)


Sambil Prepare untuk pertarungan entar Awal November

https://www.mql5.com/en/forum/214836/page2



deposit berapa Broo..... pake acara nginjek uler juga.... hihi

 
1225113:

deposit berapa Broo..... pake acara nginjek uler juga.... hihi

1000 USD Cent Terms of participation in the contest: 1. Open cent account with any broker, dealing center/broker of your choice 2. Initial deposit: 1000($10). Max leverage 1:500 3. Create a signal: name of the signal should be the following: “Shock Contest” where you can place your own text instead of the word — Contest dua duanya aja bro, kalo mau seluncuran ya nginjek uler, kalo mau naik ya ambil tangga.
 
user tulungagung enek opo ora yoo .. ayo ngopi :)
