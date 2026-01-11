Indonesian Member - page 193
kalau entry nya berdasarkan teknikal itu (fibo), t/p nya sesuikan dg dia jg pak
okey... sip mbak Yo
kalau penentuan hilo, ketentuanya beda ngga ketiganya:
D1 S/R----> (dept, Dev, BackStep)
W1 S/R---->(dept, Dev, BackStep)
M S/R---->(dept, Dev, BackStep)
utk teknikal yg umum spt fibo dll, gunakan googling pak
banyak di internet :)
ingkang Parmigling... nopo mboten onten to mbakyu...hihi
2. Jangan pernah mempercayai website apapun.............
ditanyakan ke teman2 yg menggunakan teknik fibo ya pak
semalam pergerakannya sudah diketahui secara tehnikal seperti ini
check juga FOLLOW_DATA_BASE_POSITIONS nya Broo
kalau sulit.... pakai yang simple 1 indi untuk lihat trend... kalau cocok sih
Itu indi yang kedua namanya apa kek ada garis moving average atau apa
pake timeframe h1 , andai kutahu akan kemana
ngopi pagi biar cerah :)
Sambil Prepare untuk pertarungan entar Awal November
https://www.mql5.com/en/forum/214836/page2
yang penting ada bunyinya kalau ada perubahan arah... hanya untuk itu Broo..heheplus Stochastic 50/12/2
deposit berapa Broo..... pake acara nginjek uler juga.... hihi
