Indonesian Member - page 407

New comment
 
hmmmmhhh ngopiiiii :)
 
Achmad Wijaya:
hmmmmhhh ngopiiiii :)

hmmmmhhh beli pabrik ngopiiiii dengan uang forex


 

Selamat siang,

saya cari script untuk buka buy atau sell sekali klik misal 5 order di MT5 kalau MT4 saya punya.

Saya sudah cari di mql5 ini tapi gak berhasil, di compile masih ada bug terus untuk yang close, gak bisa close padahal sudah di allow otomatis trading nya. Cari di google gak nemu juga.

Bisa di sharing kah ? O iya scriptnya yang ada : SL, TP, slippage, lot dan pair nya bebas

Terima kasih

UPDATE : untuk yang close order baru dapat dan dites udah OK. jadi yang belum punya yang open order
 
KetemuSinta:

Selamat siang,

saya cari script untuk buka buy atau sell sekali klik misal 5 order di MT5 kalau MT4 saya punya.

Saya sudah cari di mql5 ini tapi gak berhasil, di compile masih ada bug terus untuk yang close, gak bisa close padahal sudah di allow otomatis trading nya. Cari di google gak nemu juga.

Bisa di sharing kah ? O iya scriptnya yang ada : SL, TP, slippage, lot dan pair nya bebas

Terima kasih

UPDATE : untuk yang close order baru dapat dan dites udah OK. jadi yang belum punya yang open order

Bisa dicoba script ini pak :

https://www.mql5.com/en/code/18055

OpenBuySellStopLimitOrders
OpenBuySellStopLimitOrders
  • www.mql5.com
EXP_MAX_LOT The Expert Advisor calculates the maximum lot size that can be used to open a position using the entire free margin available on the deposit. Para_B_HTF
 

Terima kasih.

Sudah dicoba. saat compile masih error expression not boolean. Berhasil di eksekusi tapi ini limit order, saya inginnya yang instan eksekusi seperti halnya close order langsung close di current price.

Jadi sell dan buy dipisah, instant eksekusi.

Ada yang ini https://www.mql5.com/en/code/1855

Tapi ini hanya 1 order saja, gimana cara nambah untuk jadi lebi dari 1 ya ?

Short position
Short position
  • www.mql5.com
Long position A simple script that allows you to open a long position using the current price location with a specified Risk Percentage and Reward Ratio. MA World This Expert can run on all Symbols and Time Frames and uses the crossover of two Linear Moving Averages as Signal and an Exponential Moving Average as Trailing Stop. Long...
 
1225113:

hahaha... bukan ane lho... lihat diprofil ... anak ane sudah 2 ... kwkwkwkw istri yang kurang satu lagi kali ya.. meneketehe  haha...

ane memang suka tebar semangat, tebar manfaat dan berbagi for trading.. mumpung masih ada waktu dan sebagai tanda ane pernah ada didunia trading... kwek kwek

eh Broo ada kerja sama EA Ampoh nih check it up.... semoga Happy weekend semua

https://www.youtube.com/watch?v=6-bNaGrnoJo


td nyoba EA ini ...tapi ada error ini..apa ada file yg kurangkah? .mohon petunjuknya .. terima kasih..



 
nibar:


td nyoba EA ini ...tapi ada error ini..apa ada file yg kurangkah? .mohon petunjuknya .. terima kasih..



Itu bukan EA pak, mungkin indicator atau script pak.

 
Biantoro Kunarto:

Itu bukan EA pak, mungkin indicator atau script pak.

terima kasih responnya pak @Biantoro Kunarto

tadi sudah nyoba EA & indicator errornya sama ...

ngikutin berdasarkan info dari sesepuh @1225113


https://www.youtube.com/watch?v=6-bNaGrnoJo


salam TP

 
1225113:

hmmmmhhh beli pabrik ngopiiiii dengan uang forex


bikin aja pabriknya biar bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang banyak

 
dizzyname:

Salam kenal buat saudara seperjuangan semua. Perkenalkan member baru, Danang dari Jakarta.


Mau tanya nih saya mau bukan akun TrueECN di ICMarkets, tapi dokument(ktp dan pembayaran listrik) yang saya upload selalu di tolak ama sistemnya mereka. Kira kira yang trade pake broker icmarket bisa kasih saya tips agar lolos verifikasi.

Terima kasih

Saya pake bukti pembayaran kartu kredit
1...400401402403404405406407408409410411412413414...614
New comment