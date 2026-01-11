Indonesian Member - page 407
hmmmmhhh ngopiiiii :)
hmmmmhhh beli pabrik ngopiiiii dengan uang forex
Selamat siang,
saya cari script untuk buka buy atau sell sekali klik misal 5 order di MT5 kalau MT4 saya punya.
Saya sudah cari di mql5 ini tapi gak berhasil, di compile masih ada bug terus untuk yang close, gak bisa close padahal sudah di allow otomatis trading nya. Cari di google gak nemu juga.
Bisa di sharing kah ? O iya scriptnya yang ada : SL, TP, slippage, lot dan pair nya bebas
Terima kasihUPDATE : untuk yang close order baru dapat dan dites udah OK. jadi yang belum punya yang open order
Bisa dicoba script ini pak :
https://www.mql5.com/en/code/18055
Terima kasih.
Sudah dicoba. saat compile masih error expression not boolean. Berhasil di eksekusi tapi ini limit order, saya inginnya yang instan eksekusi seperti halnya close order langsung close di current price.
Jadi sell dan buy dipisah, instant eksekusi.
Ada yang ini https://www.mql5.com/en/code/1855
Tapi ini hanya 1 order saja, gimana cara nambah untuk jadi lebi dari 1 ya ?
hahaha... bukan ane lho... lihat diprofil ... anak ane sudah 2 ... kwkwkwkw istri yang kurang satu lagi kali ya.. meneketehe haha...
ane memang suka tebar semangat, tebar manfaat dan berbagi for trading.. mumpung masih ada waktu dan sebagai tanda ane pernah ada didunia trading... kwek kwek
eh Broo ada kerja sama EA Ampoh nih check it up.... semoga Happy weekend semua
https://www.youtube.com/watch?v=6-bNaGrnoJo
td nyoba EA ini ...tapi ada error ini..apa ada file yg kurangkah? .mohon petunjuknya .. terima kasih..
td nyoba EA ini ...tapi ada error ini..apa ada file yg kurangkah? .mohon petunjuknya .. terima kasih..
Itu bukan EA pak, mungkin indicator atau script pak.
Itu bukan EA pak, mungkin indicator atau script pak.
terima kasih responnya pak @Biantoro Kunarto
tadi sudah nyoba EA & indicator errornya sama ...
ngikutin berdasarkan info dari sesepuh @1225113
salam TP
hmmmmhhh beli pabrik ngopiiiii dengan uang forex
bikin aja pabriknya biar bisa menciptakan lapangan pekerjaan buat orang banyak
Salam kenal buat saudara seperjuangan semua. Perkenalkan member baru, Danang dari Jakarta.
Mau tanya nih saya mau bukan akun TrueECN di ICMarkets, tapi dokument(ktp dan pembayaran listrik) yang saya upload selalu di tolak ama sistemnya mereka. Kira kira yang trade pake broker icmarket bisa kasih saya tips agar lolos verifikasi.
Terima kasih