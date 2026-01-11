Indonesian Member - page 191
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
happy trading :))
and Happy pips always for you too... hehe
he he..... saya pernah dikasih simple system trading temen saya di Malang... dia hanya pakai Mobile android SmartPhone .... dia sendiri yang buatin di Laptop saya... RSI dengan Macd...ternyata bentuknya beda... ngga sama... coba aja Bro
Oke, nanti sy coba kawinkan. Kalo setipe bs dilanjutkan. Thx broo....
wakakaka
Oke, nanti sy coba kawinkan. Kalo setipe bs dilanjutkan. Thx broo....
kalo jadi dikawinkan, nanti semoga hamil akun nya :)
Hahhaa... Kita jadi pak penghulu dulu bro.
Semoga Samawi ya .. Sakinah Mawadah dan Withdrawhl bro
Dimanakah Posisi XAUUSD hari ini....?
Dimanakah Posisi XAUUSD hari ini....?
Waduh kok semalam turun banget ya gan dari 1303 anjlok ke 1290
ada apa gerangan tuan
Waduh kok semalam turun banget ya gan dari 1303 anjlok ke 1290
ada apa gerangan tuan
Waduh kok semalam turun banget ya gan dari 1303 anjlok ke 1290
ada apa gerangan tuan
semalam pergerakannya sudah diketahui secara tehnikal seperti ini
check juga FOLLOW_DATA_BASE_POSITIONS nya Broo
kalau sulit.... pakai yang simple 1 indi untuk lihat trend... kalau cocok sih