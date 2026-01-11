Indonesian Member - page 195

salam kenal semua... suksma 

 
putra89bali:

lam kenal juga bos
 
putra89bali:

Salam kenal juga gan,

selamat berakhir pekan semoga hari anda menyenangkan

 
Nanang Satriyanto:

Lha itu mas.... untuk mengetahui "MISTERI" yang akan datang biasanya manjur bila pake Golden Ratio.  Φ phi = 1,618... hekekekeke


alatnya pake ifibonacci  (Page 191)  aktifkan semua (True) maka golden ratio bisa digunakan... fiturnya lebih lengkap.






tutorialnya ada disini... 

http://www.investopedia.com/video/play/trading-with-the-golden-ratio/

semoga bermanfaat... met happy trading'''...
 
Salam Kenal semua dari Pulau Dewata, Bali
 
Helgie Mogi:
Salam Kenal semua dari Pulau Dewata, Bali

selamat datang Helgie Mogi ... salam kenal...

 
1225113:

Yohana Parmi:

Sy ingin sharing sesuatu yg sangat penting :
semoga bermanfaat supaya bisa menghemat waktu dan biaya :)

  1. Jangan pernah berpikir trading forex itu mudah, karena faktanya adalah sulit.
  2. Jangan pernah mempercayai website apapun tentang bagaimana mudahnya trading.
  3. Jangan pernah mencoba indi yang terlihat instant ke dalam trading real account sebelum mengujinya secara full trade ke demo account. Kalau perlu dijalankan melalui EA untuk menguji indicator itu.
  4. Jangan pernah pakai di real account untuk indi yang terlihat instant, meyakinkan dan gampang dipahami oleh orang pada umumnya. Karena faktanya market forex sesungguhnya sulit dipahami.
  5. Jangan pernah menantikan ada full auto EA yang dapat membuat kita kaya dari tradingnya. Karena itu memang tidak akan pernah ada.
  6. Jangan pernah menggunakan uang bulanan keluarga (apalagi uang pinjaman) untuk dipakai trading real, karena akan membuat tekanan psikologi yang berat.
  7. Karena sebaik apapun teknikal yang dimiliki seseorang, tetap masih membutuhkan pemahaman tentang bagaimana situasi market pada minggu ini, pada hari ini, pada jam sekarang dan bahkan pada detik ini. Dan itupun masih membutuhkan juga kekuatan psikologi dan trading management yang baik (M/M, R/R, dst.)

Semoga bermanfaat :)

Betul sekali bu, uang pinjeman emang paling susah

Salam kenal traders, sukses, dan salam profit ! :))

 
aldi fx:

Trmksi pak Aldi 

Wish you all the best :)

 
Yohana Parmi:

sama sama bu :)
