harga bergerak spt kita berjalan di anak tangga, pak
ini contoh simple nya :
jadi naik turun nya pada poin SR di tangga itu.
contoh lainnya udh byk sy posting di profile dan blogs
menentukan t/p jg berdasarkan poin SR berikutnya.
PR nya teman2 adalah bgmn menentukan SR nya itu
benernya dimana :)
good luck
Sudah dikerjakan PRnya Bu guru.. hehe...
coba di jalankan di GU, level ini ada ga :)dan EURAUD spt yg sy tampilkan di blog.
Kalo mba Yo berbicara harga forex seperti anak tangga, aku malah punya pendapat kalo harga forex seperti ular tangga, naik trus dlosor, naik lagi pake tangga, nginjek uler, ndlosor. .
betul mas, kunci nya di "tangga" itu :)
jadi yg jln di tangga itu bisa apa aja ular, kucing, semut, pemain sirkus, dll
hehe..
ngga sama mbak Yo.... mt4 dengan mt5... saya cari level, formasi candel seperti itu... pada tingkat harga, tgl dan jam server yang sama... weleh weleh,,,,
ngga sama mbak Yo.... mt4 dengan mt5... saya cari formasi candel seperti itu... pada tingkat harga dan tgl dan jam yang sama... weleh weleh,,,,
coba di jalankan di GU, level ini ada ga :)dan EURAUD spt yg sy tampilkan di blog.
mksd sy bukan bentuk candle nya.
krn pada saat sy posting, harga masih bergerak,
jadi sy saat itu dg cepat sy screenshot utk memberitahu memantulnya,
candle tentu bisa berubah setelah tf nya sls.
mksd sy ttg level price di R itu (GU) dan price at S (EURAUD)
wikiki.... bingung nyamainnya,,,,coba pada mql4 aja mbak Yo.... levelnya bisa sama penyebutnya... hehe... bisa dijumlah tuh...
cuma LSR ini bekerjanya hanya sebagai suport saja atau Resisten aja.... bukan kedua duanya SNR (key SR)
tadi itu awalnya di dpn hanya obrolan ringan saja pak
tidak sampai sejauh program :)
krn tdk akan pernah selesai kalau dibahas di forum.
MILLIONARE SYSTEM...keknya perlu di coba nih.... hehe