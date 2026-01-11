Indonesian Member - page 190
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Ini gan yang membuat ane ikut senang
bisa membeli rumah dan mobil, artinya sudah sukses di forex
tapi system yang dipake yang mana yah, cos banyak banget senjatanya
ya tetep Actual BBMA Broo... hehe... indicator terbaik lain cuman untuk nyocokin kinerja yang tak terlihat di BBMA .. oleh karena itu saya mencari terus indi terbaik...untuk menghindari floating... mangkanya saya ngga pernah pakai SL... itu alasannya... dari klinong klinong selama ini sampai banyak tuh indi.... hampir 3 flasdisc... cuma cari jodohnya BBMA.... eh kepincut sama systemnya mba Yohana.... hehe.... kalau digabung ....saya sangat yakin bisa bisa Hibrid nomber one in the World... coba bayangin disamping saya pengikut setia Trend PA, saya juga pending order bisa pu les tuh.... akhirnya trading yang di cari bukan uang ... tapi happyyyy... kwek kwek... uang sudah datang sendiri tuh,......
ya tetep Actual BBMA Broo... hehe... indicator terbaik lain cuman untuk nyocokin kinerja yang tak terlihat di BBMA .. oleh karena itu saya mencari terus indi terbaik...untuk menghindari floating... mangkanya saya ngga pernah pakai SL... itu alasannya... dari klinong klinong selama ini sampai banyak tuh indi ,,, hampir 3 flasdisc... cuma cari jodohnya BBMA.... eh kepincut sama systemnya mba Yohana.... hehe,,,, kalau digabung ....saya sangat yakin bisa bisa Hibrid nomber one in the World... coba bayangin disamping saya pengikut setia Trend PA, saya juga pending order bisa pu les tuh.... akhirnya trading yang di cari bukan uang ... tapi happyyyy... kwek kwek... uang sudah datang sendiri tuh,,,,,, nenenenene
Moving Average (MA) adalah Indikator yang menampilkan nilai rata-rata data harga dalam periode waktu tertentu sehingga kita dipermudah untuk mengenali tren atau arah pergerakan harga secara umum. Pada teknik ini, MA digunakan untuk mencari indikasi perubahan trend harga, sekaligus menemukan peluang entry dan untuk peluang keluar dari transaksi.
Teknikal BBMA saya rekomen krn bagus. Saya jg pake indi ini. Cuma setiap indikator ada kekurangannya dan perlu dilengkapi indi yg lain.
Moving Average (MA) adalah Indikator yang menampilkan nilai rata-rata data harga dalam periode waktu tertentu sehingga kita dipermudah untuk mengenali tren atau arah pergerakan harga secara umum. Pada teknik ini, MA digunakan untuk mencari indikasi perubahan trend harga, sekaligus menemukan peluang entry dan untuk peluang keluar dari transaksi.
siip... sangat betul sekali...
siip... sangat betul sekali...
analisa GBPUSD hari ini...
Sy jg pake indi RSI. Tp RSI py karakteristik long term trading, gk bisa short term. Tp dia akurat.
siiip...bisa ditampilkan gak Broo?
siiip...bisa ditampilkan gak Broo?
Sy attached.
Thanks Broo...
Bawaan metaTrader Android... lebih Match dibanding yg di PC Windows
Hahaha... Pakai ini karena sy kerja. Jd perlu yg mobile gan... Tetep lebih baik yg pake PC windows, selain lengkap, view jg lebih luas. Yg penting tidak mengurangi rasa trading.
he he..... saya pernah dikasih simple system trading temen saya di Malang... dia hanya pakai Mobile android SmartPhone .... dia sendiri yang buatin di Laptop saya... RSI dengan Macd...ternyata bentuknya beda... ngga sama... coba aja Bro