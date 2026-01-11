Indonesian Member - page 190

whiteking:

Ini gan yang membuat ane ikut senang

bisa membeli rumah dan mobil, artinya sudah sukses di forex

tapi system yang dipake yang mana yah, cos banyak banget senjatanya


ya tetep Actual BBMA Broo... hehe... indicator terbaik lain cuman untuk nyocokin kinerja yang tak terlihat di BBMA .. oleh karena itu saya mencari terus indi terbaik...untuk menghindari floating... mangkanya saya ngga pernah pakai SL... itu alasannya... dari klinong klinong selama ini sampai banyak tuh indi.... hampir 3 flasdisc... cuma cari jodohnya BBMA.... eh kepincut sama systemnya mba Yohana.... hehe.... kalau digabung ....saya sangat yakin bisa bisa Hibrid  nomber one in the World... coba bayangin disamping saya pengikut setia Trend PA, saya juga pending order bisa pu les tuh.... akhirnya trading yang di cari bukan uang ... tapi happyyyy... kwek kwek... uang sudah datang sendiri tuh,......

 
1225113:

Teknikal BBMA saya rekomen krn bagus.  Saya jg pake indi ini. Cuma setiap indikator ada kekurangannya dan perlu dilengkapi indi yg lain. 
Just info :
Bollinger Band (BB) adalah indikator dalam analisis teknikal yang digunakan untuk mengukur volatilitas serta membaca pergerakan suatu pasar. BB terdiri dari 3 garis yang dikenal sebagai “TOP BB, MID BB & LOW BB”. Pada teknik ini,  BB digunakan  sebagai Support dan Resistance.

Moving Average (MA) adalah Indikator yang menampilkan nilai rata-rata data harga dalam periode waktu tertentu sehingga kita dipermudah untuk mengenali tren atau arah pergerakan harga secara umum. Pada teknik ini, MA digunakan untuk mencari indikasi perubahan trend harga, sekaligus menemukan peluang entry dan untuk peluang keluar dari transaksi.
 
nelayan79:
siip... sangat betul sekali...

 
1225113:

Sy jg pake indi RSI.  Tp RSI py karakteristik long term trading,  gk bisa short term. Tp dia akurat. 
 

analisa GBPUSD hari ini...


Files:
CO_TRADING_PRO.ex4  74 kb
 
nelayan79:
siiip...bisa ditampilkan gak Broo?

 
1225113:

Sy attached. 
Kapan saat kita OP?  Apabila harga sdh overbough (RSI masuk area 70) maka sell.  Apabila harga sdh oversold (RSI masuk area 30) maka buy.  Tentu ada divergence harga yg biasa terjadi.  Maka ketika OP yg aman adalah sdh dua kali gerakan keatas atau kebawah.  Tp kekurangan indi ini,  tdk bs short term. Karena rumusnya begitu harus memasuki area 70 atau 30. Demikian pak semoga bermanfaat. 



 
nelayan79:
Thanks Broo...
Bawaan metaTrader Android... lebih Match dibanding yg di PC Windows

 
1225113:
Hahaha...  Pakai ini karena sy kerja.  Jd perlu yg mobile gan... Tetep lebih baik yg pake PC windows,  selain lengkap,  view jg lebih luas. Yg penting tidak mengurangi rasa trading. 
 
nelayan79:
he he..... saya pernah dikasih simple system trading temen saya di Malang... dia hanya pakai Mobile android SmartPhone .... dia sendiri yang buatin di Laptop saya... RSI dengan Macd...ternyata bentuknya beda... ngga sama... coba aja Bro


