Achmad Wijaya:
kan kek ular tangga bro, berarti itu nginjek uler, terus ndlosor...

ndlosor... gedebukchhhh

 

Sy ingin sharing sesuatu yg sangat penting :
semoga bermanfaat supaya bisa menghemat waktu dan biaya :)

  1. Jangan pernah berpikir trading forex itu mudah, karena faktanya adalah sulit.
  2. Jangan pernah mempercayai website apapun tentang bagaimana mudahnya trading.
  3. Jangan pernah mencoba indi yang terlihat instant ke dalam trading real account sebelum mengujinya secara full trade ke demo account. Kalau perlu dijalankan melalui EA untuk menguji indicator itu.
  4. Jangan pernah pakai di real account untuk indi yang terlihat instant, meyakinkan dan gampang dipahami oleh orang pada umumnya. Karena faktanya market forex sesungguhnya sulit dipahami.
  5. Jangan pernah menantikan ada full auto EA yang dapat membuat kita kaya dari tradingnya. Karena itu memang tidak akan pernah ada.
  6. Jangan pernah menggunakan uang bulanan keluarga (apalagi uang pinjaman) untuk dipakai trading real, karena akan membuat tekanan psikologi yang berat.
  7. Karena sebaik apapun teknikal yang dimiliki seseorang, tetap masih membutuhkan pemahaman tentang bagaimana situasi market pada minggu ini, pada hari ini, pada jam sekarang dan bahkan pada detik ini. Dan itupun masih membutuhkan juga kekuatan psikologi dan trading management yang baik (M/M, R/R, dst.)

Semoga bermanfaat :)

 
Yohana Parmi:

Semoga bermanfaat :)

tambahan dari aku mba, jangan pernah Trading hari sabtu dan minggu, pokoknya jangan ... muehehehe
 
Achmad Wijaya:
kan kek ular tangga bro, berarti itu nginjek uler, terus ndlosor...

Kek Duo srigala mas, sama2 naik turun gak karuan dan jika tidak dihadapi dengan mental psikologi yang kuat sama2 bikin rumah tangga bubrah. hehehe

Btw ini situs MQL kayaknya lagi down ya? dari tadi coba reply uangelmen

 
Nanang Satriyanto:

Kek Duo srigala mas, sama2 naik turun gak karuan dan jika tidak dihadapi dengan mental psikologi yang kuat sama2 bikin rumah tangga bubrah. hehehe

Btw ini situs MQL kayaknya lagi down ya? dari tadi coba reply uangelmen

ndak mirip mas, Duo Srigala belum ada apa apanya, ya namanya juga Site dengan member semua pengguna MT4 dan MT5 mas, wajar aja, tapi yang biasanya, system langsung stabil lagi, udah biasa koq, paling juga bandwith diamankan ke yang jualan Signal, soalnya bahaya kalo server kesana tersendat 1 detik aja masalahnya besar
 
Yohana Parmi:

Semoga bermanfaat :)


lha yang ini... cakep fotonya mbakYoo... lebih Smart... kwek kwek

 
Achmad Wijaya:
tambahan dari aku mba, jangan pernah Trading hari sabtu dan minggu, pokoknya jangan ... muehehehe

dan pakai account orang lain ... hehe

 



mbak Yo,.... masih teruskah???

 
Achmad Wijaya:
tambahan dari aku mba, jangan pernah Trading hari sabtu dan minggu, pokoknya jangan ... muehehehe
1225113:

dan pakai account orang lain ... hehe


iya, bener hehe :)

meskipun Bitcoin bisa trading 24/7, tp mmg lebih baik sabtu-minggu dipakai buat jalan2 aja
lupain market 2 hari supaya pikiran fresh :)

 
1225113:

mbak Yo,.... masih teruskah???

kalau entry nya berdasarkan teknikal itu (fibo), t/p nya sesuikan dg dia jg pak
