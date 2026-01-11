Indonesian Member - page 186
ohh.. makasi mas, sy jadi tersipu-sipu.. hehe •◡•) /
teman2 yang lain juga bisa, mas
mungkin hanya soal waktu saja ya :)
good luck, pak .. :)
btw sbnrnya ilmu sy jg tdk byk kok
krn sampai hari ini sy masih belajar.
belajar lebih sabar hadapi markets dan patuh sm trade plan hehe... :)
siip mbak... betul tuh..hehe... kalau pakai tingkat SR... saya sering sulit menentukan TP (kurang yakin)... jadi sering di ijon (asal profit)... hehe itu menentukannya gimana mbak... yang simple aja
signal dengan DD dibawah 6 persen, Growth ratusan persen dalam waktu seminggu,jelas ngeraciknya juga bukan waktu sebentar, butuh lewat puluhan tahun meramu nya.. .. .300 percent seminggu, 20 minggu aja gak usah di wd,udah kebeli Lamborghini :)
siip mbak... betul tuh..hehe... kalau pakai tingkat SR... saya sering sulit menentukan TP (kurang yakin)... jadi sering di ijon (asal profit)... hehe itu menentukannya gimana mbak... yang simple aja
Asikkk,, ajarin gw donk...
harga bergerak spt kita berjalan di anak tangga, pak
ini contoh simple nya :
jadi naik turun nya pada poin SR di tangga itu.
contoh lainnya udh byk sy posting di profile dan blogs
menentukan t/p jg berdasarkan poin SR berikutnya.
PR nya teman2 adalah bgmn menentukan SR nya itu
benernya dimana :)
good luck
minggu dpn blm tentu dapat %gain serupa mas :)
bisa beda karena tergantung kecepatan markets bergerak.
siiiip... thanks
