Yohana Parmi:

ohh.. makasi mas, sy jadi tersipu-sipu.. hehe  •◡•) /

teman2 yang lain juga bisa, mas
mungkin hanya soal waktu saja ya :)

signal dengan DD dibawah 6 persen, Growth ratusan persen dalam waktu seminggu,jelas ngeraciknya juga bukan waktu sebentar, butuh lewat puluhan tahun meramu nya.. .. .300 percent seminggu, 20 minggu aja gak usah di wd,udah kebeli Lamborghini :)
 
good luck, pak .. :)

btw sbnrnya ilmu sy jg tdk byk kok
krn sampai hari ini sy masih belajar.

belajar lebih sabar hadapi markets dan patuh sm trade plan hehe... :)


siip mbak... betul tuh..hehe... kalau pakai tingkat SR... saya sering sulit menentukan TP (kurang yakin)... jadi sering di ijon (asal profit)... hehe itu menentukannya  gimana mbak... yang simple aja

 
Asikkk,,   ajarin gw donk... 
 
Kalo gw baru sepeda motor... 
 
harga bergerak spt kita berjalan di anak tangga, pak

ini contoh simple nya :


jadi naik turun nya pada poin SR di tangga itu.
contoh lainnya udh byk sy posting di profile dan blogs 

menentukan t/p jg berdasarkan poin SR berikutnya.

PR nya teman2 adalah bgmn menentukan SR nya itu
benernya dimana :)

good luck

 
sik asyik. .mulai keluar lagi ilmunya. . Hehe
 
minggu dpn blm tentu dapat %gain serupa mas :)
bisa beda karena tergantung kecepatan markets bergerak.

 
ntu signal kan untungnya juga udah ngelewatin modal, walaupun MC juga tetep untung, saya liat udah ada WD . . . Hajar aja mba, biar pada mlongo, termasuk aku wekekeke
 
siiiip... thanks

 
Okey,  thats good information.  I want to improve my technical skill include the good reading in indicator when market running. I just read the combine indicators for setting and take good open position. 
