Indonesian Member - page 93
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
kalo orang arabnya kidal ?
tetep yang gerak yg kiri kalau dikamar kecil...kwkwkwkw... kita semua dikamar kecil jadi kidal ya ...kwkwkwkw
Mungkin perlu diketahui...
Time Frame Daily Chart - Strategi Holy Grail Dalam Trading Forex
Untuk menjadi trader forex yang bisa dibilang sukses, sebenarnya kita hanya butuh sekali big profit dalam sebulan hanya dengan sekali open posisi saja. Cobalah Anda lihat account history Anda, berapa kali Anda telah keluar masuk pasar dalam sebulan. Mungkin Anda terlalu sering trade karena tergoda oleh pergerakan harga pasar pada time frame yang rendah (dibawah time frame 1 hour) dan mencoba menghubungkannya dengan variabel berbagai berita yang Anda peroleh sehingga terjadi over analyzing terhadap pasar.
Mungkin Anda tahu bahwa sering-sering masuk pasar itu tidak effektif, tetapi sulit untuk menghentikan kecanduan untuk trading dengan time frame rendah dan kebiasaan over analyzing pada pasar.
Trading pada time frame 5 menit akan merangsang ‘pusat-pusat reward’ (reward centers) yang ada dalam otak sehingga menimbulkan suatu kepuasan instan. Nah, jika Anda berfokus hanya pada time frame daily dibarengi dengan kesabaran dan disiplin, maka akan membuat bagian otak lain yang lebih tinggi berkembang.
Memang tidak mudah menghentikan rasa kecanduan trading ini. Seorang trader yang telah terbiasa dengan trading pada 5 atau 15 menit akan sulit menghindari kebiasaan untuk sering masuk pasar karena rangsangan kepuasan dari harapan memperoleh profit, sehingga bagian otak untuk menganalisa long term tidak bisa bekerja dengan effektif.
Untuk bisa trading dengan daily chart, Anda mesti bersikap realistis dan berfikiran jauh kedepan. Tetapi pertama kali yang perlu dilakukan adalah menghentikan rasa puas instan yang diperoleh dari rangsangan otak saat kita masuk pasar dengan time frame rendah. Cobalah berfikir ke arah jangka panjang dengan fokus pada time frame daily.
Anda mungkin merasa sudah terbiasa dengan menggunakan chart 15 menit atau bahkan 5 menit sehingga untuk beralih ke daily diperlukan balance yang lebih besar karena harus memasang stop loss yang lebih lebar. Ya, benar, dan hal itu bisa diatasi dengan mengatur position size-nya. Dengan position sizing management yang proporsional dengan balance Anda, maka jika stop loss diperbesar position size diperkecil, dengan balance tetap sama dan persentasi resiko Anda sendiri yang menetapkan. Yang mesti dihindari adalah keinginan mencetak profit dalam waktu singkat seperti saat Anda trading dengan chart 5 atau 15 menit.
Marilah kita perhatikan contoh chart daily di bawah (harga emas daily di pasar spot), tampak pin bar yang dekat dengan level supportnya. Dengan pergerakan harga yang jelas sedang uptrend seperti itu, kita bisa masuk buy di level sesudah pin bar dengan aman dan dengan profit yang cukup memadai. (Note:Pin Bar adalah istilah untuk sebutan sebuah bar yang dianggap sebagai patokan).
Mengapa Time Frame Daily Sebaiknya Dijadikan Acuan Utama Dalam Trading ?
Sukses dalam trading forex dipengaruhi juga oleh cara Anda menyikapi pergerakan harga pasar. Jika Anda menganggap pasar sebagai arena perjudian dan masuk pasar sekedar menebak atau untung-untungan, maka cepat atau lambat account Anda akan susut dan ludes. Para trader profesional tidak melihat pasar sebagai arena permainan judi, tetapi benar-benar memaknai pasar dengan trading plan dan penerapan risk management yang proporsional, tanpa emosi, dan ... tidak sering-sering masuk pasar hingga terkesan ‘bermain-main’ dengan pasar.
Jadi jika Anda mungkin masih senang bermain-main dan keluar masuk pasar dengan acuan chart 5 atau 15 menit, ada baiknya mulai mencoba trading dengan daily chart, dan meniru cara para trader profesional tersebut.
Mungkin perlu diketahui...
Betul sekali, pak
dan level yang saya tampilkan selama ini sebenarnya S/R daily, weekly & monthly, dan tidak ada level dibawah TF itu.
hanya screenshot H4 kebawah untuk zoom supaya terlihat titik point nya lebih jelas :)
semoga bisa saling bermanfaat buat kita semua ya
sepertinya kita harus mewaspadai GBPUSD,
siapa tahu yang punya market minggu depan akan membuat jebakan betmen :)
sudah saya posting disini
semoga bermanfaat :)
Breakout beneran sis, turun lagi lanjut setelah nfp kemarin
mungkin masih condong turun sih, tpi tuk minimlkan resiko tunggu memantul dulu mungkin
Gold gap atas, mas. belum terlihat mampir ke S lagi.
semoga sampai ke R nya :)
Gold gap atas, mas. belum terlihat mampir ke S lagi.
semoga sampai ke R nya :)
Bagaimana strategynya sis untuk gold
ane coba pending sell limit untuk saat ini, masih meragukan coba instant
key breakoutnya 1213-1214, mas
dia sedang berjuang nembus nya :))
sebaiknya tunggu breakout, setelah nembus biasanya dia balik lagi turun ke level itu, lalu baru naik ke R.
sambil saya monitor index yen yang sekarang masih belum naik.
key breakoutnya 1213-1214, mas
dia sedang berjuang nembus nya :))
sebaiknya tunggu breakout, setelah nembus biasanya dia balik lagi turun ke level itu, lalu baru naik ke R.
sambil saya monitor index yen yang sekarang masih belum naik.
minor R berikutnya: 1220, dan 1227
setelah nembus yg itu, baru aman deh ke major R
minor R berikutnya: 1220, dan 1227
setelah nembus yg itu, baru aman deh ke major R
tapi ini index yen masih turun, bikin gold agak berat nembus key break 1213/14.
10 menit sebelum jam 7 pagi ada gerakan besar di JPY, ada pengaruhnya ke gold jg.
tapi ini index yen masih turun, bikin gold agak berat nembus key break 1213/14.
10 menit sebelum jam 7 pagi ada gerakan besar di JPY, ada pengaruhnya ke gold jg.
bila USDJPY nanti jatuh, saya bersiap buy di S @ 110.66, target +50~70 pips dari situ.
area Support USDJPY saya lihat di 111.5 ~ 110.66