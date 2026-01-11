Indonesian Member - page 93

Achmad Wijaya:
Mungkin perlu diketahui...

Time Frame Daily Chart - Strategi Holy Grail Dalam Trading Forex


Untuk menjadi trader forex yang bisa dibilang sukses, sebenarnya kita hanya butuh sekali big profit dalam sebulan hanya dengan sekali open posisi saja. Cobalah Anda lihat account history Anda, berapa kali Anda telah keluar masuk pasar dalam sebulan. Mungkin Anda terlalu sering trade karena tergoda oleh pergerakan harga pasar pada time frame yang rendah (dibawah time frame 1 hour) dan mencoba menghubungkannya dengan variabel berbagai berita yang Anda peroleh sehingga terjadi over analyzing terhadap pasar.

Mungkin Anda tahu bahwa sering-sering masuk pasar itu tidak effektif, tetapi sulit untuk menghentikan kecanduan untuk trading dengan time frame rendah dan kebiasaan over analyzing pada pasar.

Trading  pada time frame 5 menit akan merangsang ‘pusat-pusat reward’ (reward centers) yang ada dalam otak sehingga menimbulkan suatu kepuasan instan. Nah, jika Anda berfokus hanya pada time frame daily dibarengi dengan kesabaran dan disiplin, maka akan membuat bagian otak lain yang lebih tinggi berkembang.

Memang tidak mudah menghentikan rasa kecanduan trading ini. Seorang trader yang telah terbiasa dengan trading pada 5 atau 15 menit akan sulit menghindari kebiasaan untuk sering masuk pasar karena rangsangan kepuasan dari harapan memperoleh profit, sehingga bagian otak untuk menganalisa long term tidak bisa bekerja dengan effektif.

Untuk bisa trading dengan daily chart, Anda mesti bersikap realistis dan berfikiran jauh kedepan. Tetapi pertama kali yang perlu dilakukan adalah menghentikan rasa puas instan yang diperoleh dari rangsangan otak saat kita masuk pasar dengan time frame rendah. Cobalah berfikir ke arah jangka panjang dengan fokus pada time frame daily.

 Anda mungkin merasa sudah terbiasa dengan menggunakan chart 15 menit atau bahkan 5 menit sehingga untuk beralih ke daily diperlukan balance yang lebih besar karena harus memasang stop loss yang lebih lebar. Ya, benar, dan hal itu bisa diatasi dengan mengatur position size-nya. Dengan position sizing management yang proporsional dengan balance Anda, maka  jika stop loss diperbesar position size diperkecil, dengan balance tetap sama dan persentasi resiko Anda sendiri yang menetapkan. Yang mesti dihindari adalah keinginan mencetak profit dalam waktu singkat seperti saat Anda trading dengan chart 5 atau 15 menit.

Marilah kita perhatikan contoh chart daily di bawah (harga emas daily di pasar spot), tampak pin bar yang dekat dengan level supportnya. Dengan pergerakan harga yang jelas sedang uptrend seperti itu, kita bisa masuk buy di level sesudah pin bar dengan aman dan dengan profit yang cukup memadai. (Note:Pin Bar adalah istilah untuk sebutan sebuah bar yang dianggap sebagai patokan).



Mengapa Time Frame Daily Sebaiknya Dijadikan Acuan Utama Dalam Trading ?

  • Daily chart memberikan gambaran pasar yang lebih jelas, tidak seperti time frame lebih rendah yang cenderung banyak noise dan kesalahan sinyal. Time frame daily lebih jelas menggambarkan pergerakan harga pasar, sehingga meningkatkan kemampuan analisa gerak harga dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Gerakan harga (price action) pada daily chart lebih mencerminkan sentiment pasar secara umum.
  • Risk/reward ratio yang lebih besar. Besarnya resiko memang Anda sendiri yang menentukan, sesuai dengan kekuatan dan rencana yang telah Anda sepakati. Tetapi, dengan tidak seringnya Anda masuk pasar seperti jika Anda menggunakan time frame rendah, maka persentasi risk bisa Anda perbesar. Katakan Anda hanya masuk pasar 3 kali atau bahkan sekali saja dalam sebulan, maka Anda bisa memperbesar persentasi resiko sesuai dengan batas kesepakatan, sehingga position size-nya masih masuk akal (tidak terlalu kecil atau besar).
  • Daily chart mengurangi frekuensi trading Anda. Sukses dalam trading forex, sebagian besar ditentukan oleh kualitas setiap trade yang telah Anda lakukan, daripada kuantitas keseluruhan trade Anda. Dengan berkurangnya frekuensi Anda masuk pasar, dalam jangka panjang hasil trading yang Anda peroleh akan jauh lebih baik dibanding seringnya Anda masuk pasar dengan trade yang kurang berkualitas karena misalnya dibarengi dengan keterlibatan emosi Anda.

 Sukses dalam trading forex dipengaruhi juga oleh cara Anda menyikapi pergerakan harga pasar. Jika Anda menganggap pasar sebagai arena perjudian dan masuk pasar sekedar menebak atau untung-untungan, maka cepat atau lambat account Anda akan susut dan ludes. Para trader profesional tidak melihat pasar sebagai arena permainan judi, tetapi benar-benar memaknai pasar dengan trading plan dan penerapan risk management yang proporsional, tanpa emosi, dan ... tidak sering-sering masuk pasar hingga terkesan ‘bermain-main’ dengan pasar.

Jadi jika Anda mungkin masih senang bermain-main dan keluar masuk pasar dengan acuan chart 5 atau 15 menit, ada baiknya mulai mencoba trading dengan daily chart, dan meniru cara para trader profesional tersebut.

1225113:
Mungkin perlu diketahui...


Betul sekali, pak

dan level yang saya tampilkan selama ini sebenarnya S/R daily, weekly & monthly, dan tidak ada level dibawah TF itu.

hanya screenshot H4 kebawah untuk zoom supaya terlihat titik point nya lebih jelas :)

semoga bisa saling bermanfaat buat kita semua ya

 

sepertinya kita harus mewaspadai GBPUSD,

siapa tahu yang punya market minggu depan akan membuat jebakan betmen :)

sudah saya posting disini

semoga bermanfaat  :)

 
whiteking:

Breakout beneran sis, turun lagi lanjut setelah nfp kemarin

mungkin masih condong turun sih, tpi tuk minimlkan resiko tunggu memantul dulu mungkin


Gold gap atas, mas. belum terlihat mampir ke S lagi.

semoga sampai ke R nya :)

 
Yohana Parmi:

Gold gap atas, mas. belum terlihat mampir ke S lagi.

semoga sampai ke R nya :)

Bagaimana strategynya sis untuk gold

ane coba pending sell limit untuk saat ini, masih meragukan coba instant

 

key breakoutnya 1213-1214, mas

dia sedang berjuang nembus nya :))

sebaiknya tunggu breakout, setelah nembus biasanya dia balik lagi turun ke level itu, lalu baru naik ke R.

sambil saya monitor index yen yang sekarang masih belum naik.

 
Yohana Parmi:

key breakoutnya 1213-1214, mas

dia sedang berjuang nembus nya :))

sebaiknya tunggu breakout, setelah nembus biasanya dia balik lagi turun ke level itu, lalu baru naik ke R.

sambil saya monitor index yen yang sekarang masih belum naik.


minor R berikutnya: 1220, dan 1227

setelah nembus yg itu, baru aman deh ke major R

 
Yohana Parmi:

minor R berikutnya: 1220, dan 1227

setelah nembus yg itu, baru aman deh ke major R


tapi ini index yen masih turun, bikin gold agak berat nembus key break 1213/14.

10 menit sebelum jam 7 pagi ada gerakan besar di JPY, ada pengaruhnya ke gold jg.


 
Yohana Parmi:

tapi ini index yen masih turun, bikin gold agak berat nembus key break 1213/14.

10 menit sebelum jam 7 pagi ada gerakan besar di JPY, ada pengaruhnya ke gold jg.



bila USDJPY nanti jatuh, saya bersiap buy di S @ 110.66, target +50~70 pips dari situ.

area Support USDJPY saya lihat di 111.5 ~ 110.66

