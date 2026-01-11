Indonesian Member - page 196

1225113:

alatnya pake ifibonacci  (Page 191)  aktifkan semua (True) maka golden ratio bisa digunakan... fiturnya lebih lengkap.






tutorialnya ada disini... 

http://www.investopedia.com/video/play/trading-with-the-golden-ratio/

semoga bermanfaat... met happy trading'''...

Nanang Satriyanto:

Mantap mas 

Semoga mantab dan  bisa jadi menguntungkan

Umar Ismail:

joss thok wes


Joss gandos wes jadi ikutan download

aldi fx:

tp manual

lagi beruntung :)


5m support resistance EU. kadang akurat kadang tidak..
selamat trading :)

SR EU 5M

 

didik from pandaan, jawa timur :) , yang master mohon bimbingannya untuk para newbi

 
priharta:

didik from pandaan, jawa timur :) , yang master mohon bimbingannya untuk para newbi

Ternyata kita sama-sama pengin dibimbing

semoga kakinya tidak lumpuh sehingga akhrnya bisa berjalan sendiri

1...189190191192193194195196197198199200201202203...614
