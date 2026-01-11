Indonesian Member - page 196
alatnya pake ifibonacci (Page 191) aktifkan semua (True) maka golden ratio bisa digunakan... fiturnya lebih lengkap.
tutorialnya ada disini...
http://www.investopedia.com/video/play/trading-with-the-golden-ratio/semoga bermanfaat... met happy trading'''...
Mantap mas
Semoga mantab dan bisa jadi menguntungkan
belajar lagi sambil ngopi
joss thok wes
joss Optimal setting di MTF H4
Joss gandos wes jadi ikutan download
sama gak sama fibo default
tp manual
lagi beruntung :)
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
Please edit your post to insert your image (don't attach an image, insert the image)
5m support resistance EU. kadang akurat kadang tidak..
selamat trading :)
didik from pandaan, jawa timur :) , yang master mohon bimbingannya untuk para newbi
Ternyata kita sama-sama pengin dibimbing
semoga kakinya tidak lumpuh sehingga akhrnya bisa berjalan sendiri