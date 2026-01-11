Indonesian Member - page 183

whiteking:

bagaimana trading arbitrasi di forex ada yang tahu kah

ane pernah baca caranya buy gbpjpy, sell gbpusd dan usdjpy

Saya pernah buat pak, itu triangle arbitration, open 3 pair seperti diatas. kalo ditotal harusnya 0 :

buy gbpjpy = buy gbp  sell jpy

sell gbpusd = sell gbp                  buy usd

sell usdjpy =                 buy jpy   sell usd

Jadi kalau ditotal harusnya profit = 0.

Kita nunggu pasar tidak seimbang, jadi pada saat ketiganya menghasilkan profit > 0, close all.

Kita harus memperhitungkan nilai swap, karena bisa kena bunga besar, jika open trade lebih dari satu hari. Tapi masih bisa diakali dengan account yg free swap

 

GU pullback lagi dr current R

yg buy mesti sabar ya :))

 
Yohana Parmi:

hehe.. setelah retest 3x baru nembus, kadang GU bikin bete yg nunggu pak :)


saya lagi ngetes indi,,, keknya mirip punya Mbak Yo deh ,,, cuman Punya Mbak Yo lebih complate info strategynya... 


 
1225113:

saya lagi ngetes indi,,, keknya mirip punya Mbak Yo deh ,,, cuman Punya Mbak Yo lebih complate info strategynya...



dipakai trading real aja pak, siapa tahu itu bagus lho :)

 
Yohana Parmi:

dipakai trading real aja pak, siapa tahu itu bagus lho :)


siap mbak Yo,,,, kalau yang bicara orang yang Master dibidangnya... pasti saya pakai... trima kasih

saya sudah test hasilnya bagus

 
Yohana Parmi:

GU pullback lagi dr current R

yg buy mesti sabar ya :))


hati2 pantulan pullback nya bisa gawat :)

semoga pada sell di R itu hehe...
 
Yohana Parmi:

hati2 pantulan pullback nya bisa gawat :)

semoga pada sell di R itu hehe...

betulll hehe saya sudah sell...  dan Buy... waw buanyak pip hari ini... sekarang sell (1.3269) pada R itu lagi TP di 1.3234.. naik lagi OP lagi  coba coba berhadiah..hehe Benar gak nih....?





terpaksa di ijon... kurang yakin nih...hihi
 

Stressling memang Beda :)

 
Achmad Wijaya:

Stressling memang Beda :)


yang beda apanya Boo..?.. hehe

