bagaimana trading arbitrasi di forex ada yang tahu kah
ane pernah baca caranya buy gbpjpy, sell gbpusd dan usdjpy
Saya pernah buat pak, itu triangle arbitration, open 3 pair seperti diatas. kalo ditotal harusnya 0 :
buy gbpjpy = buy gbp sell jpy
sell gbpusd = sell gbp buy usd
sell usdjpy = buy jpy sell usd
Jadi kalau ditotal harusnya profit = 0.
Kita nunggu pasar tidak seimbang, jadi pada saat ketiganya menghasilkan profit > 0, close all.
Kita harus memperhitungkan nilai swap, karena bisa kena bunga besar, jika open trade lebih dari satu hari. Tapi masih bisa diakali dengan account yg free swap
GU pullback lagi dr current R
yg buy mesti sabar ya :))
hehe.. setelah retest 3x baru nembus, kadang GU bikin bete yg nunggu pak :)
saya lagi ngetes indi,,, keknya mirip punya Mbak Yo deh ,,, cuman Punya Mbak Yo lebih complate info strategynya...
dipakai trading real aja pak, siapa tahu itu bagus lho :)
siap mbak Yo,,,, kalau yang bicara orang yang Master dibidangnya... pasti saya pakai... trima kasih
saya sudah test hasilnya bagus
GU pullback lagi dr current R
hati2 pantulan pullback nya bisa gawat :)semoga pada sell di R itu hehe...
betulll hehe saya sudah sell... dan Buy... waw buanyak pip hari ini... sekarang sell (1.3269) pada R itu lagi TP di 1.3234.. naik lagi OP lagi coba coba berhadiah..hehe Benar gak nih....?
terpaksa di ijon... kurang yakin nih...hihi
Stressling memang Beda :)
yang beda apanya Boo..?.. hehe