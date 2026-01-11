Indonesian Member - page 402
Sore petang Guys
GBP naik .... eh turun.... bodo amat
USD naik .... eh turun.... bodo amat
Melemah dan menguatnya mata uang biarkan para ekonom negara yang memikirkan
Kita mah yang penting profit dan profit .......... ha ha ha
(just kidding)Margiyono >> the real trader. :))
Wek wek wek mas MUB
Biar gak stress kalau punya Sell eh naik, punya Buy eh turun
Maunya sih apapun posisi order, dan kemanapun arah harga (bodo amat he he he), endingnya tetap profit
Intinya tiada closing tanpa profit setelah dicombine beberapa ransaksi
Gbp/Usd enjot2an.. haha.. ati2 :))
Be carefully guys..
Pagi morning Guys
Kangen nih sama angka 1225113 . . . . agak lama tidak menampakkan diri
Morning pak. Lg bertapa x.. biar nomer ny makin joss
saya juga hehe... ada permintaan ,,, bisakah info EA anda di taruh di sisi sebelah kanan ? saya tunggu di inbox hehe...
terima kasih banyak mas Broo...
He he he apa khabar ?
Bisa, nanti saya update biar ada pilihan, posisi pada 4 sudut sesuai selera