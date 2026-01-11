Indonesian Member - page 402

Margiyono:

Sore petang Guys
GBP naik .... eh turun.... bodo amat
USD naik .... eh turun.... bodo amat
Melemah dan menguatnya mata uang biarkan para ekonom negara yang memikirkan
Kita mah yang penting profit dan profit .......... ha ha ha

(just kidding)Margiyono >> the real trader. :))

 
Muhammad Umar Bakri:

Wek wek wek mas MUB

Biar gak stress kalau punya Sell eh naik, punya Buy eh turun

Maunya sih apapun posisi order, dan kemanapun arah harga (bodo amat he he he), endingnya tetap profit

Intinya tiada closing tanpa profit setelah dicombine beberapa ransaksi

 
Gbp/Usd enjot2an.. haha.. ati2 :))
 
Muhammad Umar Bakri:
Gbp/Usd enjot2an.. haha.. ati2 :))
Be carefully guys...
 
nelayan79:
Be carefully guys..
Wahh.. panen .. panen.  haha..
 

Pagi morning Guys

Kangen nih sama angka 1225113 . . . . agak lama tidak menampakkan diri 


 
Margiyono:

Pagi morning Guys

Kangen nih sama angka 1225113 . . . . agak lama tidak menampakkan diri 


Morning pak. Lg bertapa x.. biar nomer ny makin joss
 
Morning2... guys
iya nih kita2 perlu bimbingan lagi. Hehehe
mungkin itu bro lg ikut rapat RT dulu, jd gk buka2 laptop... wkwkwkk
 
saya juga hehe... ada permintaan ,,, bisakah info EA anda di taruh di sisi sebelah kanan ? saya tunggu di inbox hehe...

terima kasih banyak mas Broo...


 
He he he apa khabar ?

Bisa, nanti saya update biar ada pilihan, posisi pada 4 sudut sesuai selera

