Indonesian Member - page 182
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Hari ini masih mengharap gbpusd naik lebih jauh lagi
tapi terserah bagaimana market berkata
entahlah :)
Mbak Yo... saya ndahuluin OP (Demo)... masuk akal ngga ya...?...
.
kalau scalping bisa pak :)
krn biasanya R sblm breakout akan dicoba retest 3xtp yg di screenshot sy itu strong R, biasanya price akan pullback ke S dl cari tenaga baru
kalau scalping bisa pak :)
krn biasanya R sblm breakout akan dicoba retest 3xtp yg di screenshot sy itu strong R, biasanya price akan pullback ke S dl cari tenaga baru
paling push up nya ntar malem jam 1 :)
iya mas, betul itu :))
ini lg nyiapin special trade plan untuk event itu
iya mas, betul itu :))
ini lg nyiapin special trade plan untuk event itu
jangan lupa EURGBP masuk liist mba hehe
udah mas :))
udah mas :))
bagaimana trading arbitrasi di forex ada yang tahu kah
ane pernah baca caranya buy gbpjpy, sell gbpusd dan usdjpy
kalau scalping bisa pak :)
krn biasanya R sblm breakout akan dicoba retest 3xtp yg di screenshot sy itu strong R, biasanya price akan pullback ke S dl cari tenaga baru
Betul juga yah... sip Mbakter....
Betul juga yah... sip Mbakter
hehe.. setelah retest 3x baru nembus, kadang GU bikin bete yg nunggu pak :)