whiteking:

Hari ini masih mengharap gbpusd naik lebih jauh lagi

tapi terserah bagaimana market berkata

entahlah :)

gu

 
1225113:

Mbak Yo... saya ndahuluin OP (Demo)... masuk akal ngga ya...?...

.


kalau scalping bisa pak :)

krn biasanya R sblm breakout akan dicoba retest 3x

tp yg di screenshot sy itu strong R, biasanya price akan pullback ke S dl cari tenaga baru 
 
Yohana Parmi:

paling push up nya ntar malem jam 1 :)
 
Achmad Wijaya:
paling push up nya ntar malem jam 1 :)

iya mas, betul itu :))

ini lg nyiapin special trade plan untuk event itu

 
Yohana Parmi:

jangan lupa EURGBP masuk liist mba hehe
 
Achmad Wijaya:
udah mas :))

 
Yohana Parmi:

okelah kalo begitu hehe
 

bagaimana trading arbitrasi di forex ada yang tahu kah

ane pernah baca caranya buy gbpjpy, sell gbpusd dan usdjpy

 
Yohana Parmi:

Betul juga yah... sip Mbakter....

 
1225113:

hehe.. setelah retest 3x baru nembus, kadang GU bikin bete yg nunggu pak :)

