Indonesian Member - page 184

1225113:

yang beda apanya Boo..?.. hehe

kejutannya
 
Biantoro Kunarto:

Saya pernah buat pak, itu triangle arbitration, open 3 pair seperti diatas. kalo ditotal harusnya 0 :

buy gbpjpy = buy gbp  sell jpy

sell gbpusd = sell gbp                  buy usd

sell usdjpy =                 buy jpy   sell usd

Jadi kalau ditotal harusnya profit = 0.

Kita nunggu pasar tidak seimbang, jadi pada saat ketiganya menghasilkan profit > 0, close all.

Kita harus memperhitungkan nilai swap, karena bisa kena bunga besar, jika open trade lebih dari satu hari. Tapi masih bisa diakali dengan account yg free swap

Soal spread juga masalah kali yah gan

perlu sabar benar keknya nih menunggu pasar tidak seimbang, tapi kalau tidak seimbang malah merugi harus cut loss juga kah

 
Achmad Wijaya:
iya...hehe... ini lagi latihan broo,,, agak bingung juga yah ... dengan system yang berbeda... kayak latihan pertama naik sepeda,,, beraninya  masih demo aja... kalau real ngeri nih... dagdigdug... hihi,, newbe. feelnya belum jadi ...harus dilatih terus nih .... hasil bagus masih ngintip BBMA ... wekeke...curang...  

 
whiteking:

Cari broker yg low spread, swap free dan commision free, pak

 

HALLO....SALAM KENAL SEMUA....

SAYA DARI TAKENGON- ACEH....

 
Dzoe Ahza:

Salam kenal ya
 


yang ini saya close duluan



Mbak Yo... saya OP lagi bener ngga nih... Gold sudah menyentuh S

 
1225113:


indikatornya apaan tuh master rambo trader
 
Mlm semua. Saya baru gabung ni di mql ini. Ada grup utk discuss atau sharing g ya? Atau disini aja sharing nya?
 
DenuAji:
Mlm semua. Saya baru gabung ni di mql ini. Ada grup utk discuss atau sharing g ya? Atau disini aja sharing nya?
disini juga gak papa bos
