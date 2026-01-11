Indonesian Member - page 184
yang beda apanya Boo..?.. hehe
Saya pernah buat pak, itu triangle arbitration, open 3 pair seperti diatas. kalo ditotal harusnya 0 :
buy gbpjpy = buy gbp sell jpy
sell gbpusd = sell gbp buy usd
sell usdjpy = buy jpy sell usd
Jadi kalau ditotal harusnya profit = 0.
Kita nunggu pasar tidak seimbang, jadi pada saat ketiganya menghasilkan profit > 0, close all.
Kita harus memperhitungkan nilai swap, karena bisa kena bunga besar, jika open trade lebih dari satu hari. Tapi masih bisa diakali dengan account yg free swap
kejutannya
iya...hehe... ini lagi latihan broo,,, agak bingung juga yah ... dengan system yang berbeda... kayak latihan pertama naik sepeda,,, beraninya masih demo aja... kalau real ngeri nih... dagdigdug... hihi,, newbe. feelnya belum jadi ...harus dilatih terus nih .... hasil bagus masih ngintip BBMA ... wekeke...curang...
Cari broker yg low spread, swap free dan commision free, pak
HALLO....SALAM KENAL SEMUA....
SAYA DARI TAKENGON- ACEH....
yang ini saya close duluan
Mbak Yo... saya OP lagi bener ngga nih... Gold sudah menyentuh S
Mlm semua. Saya baru gabung ni di mql ini. Ada grup utk discuss atau sharing g ya? Atau disini aja sharing nya?