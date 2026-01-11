Indonesian Member - page 181
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Hari ini masih mengharap gbpusd naik lebih jauh lagi
tapi terserah bagaimana market berkata
Hari ini masih mengharap gbpusd naik lebih jauh lagi
tapi terserah bagaimana market berkata
ini asyik dibaca Broo.....
https://www.kaskus.co.id/thread/563e50131854f7cd3a8b4567/bocoran-teknik-trading-para-trader-bank-dunia--analisa-saya/
Hari ini masih mengharap gbpusd naik lebih jauh lagi
tapi terserah bagaimana market berkata
Posisi GU sedang di R, mas
sdh 2x restest
Posisi GU sedang di R, mas
sdh 2x restest
Mbak Yo... saya ndahuluin OP (Demo)... masuk akal ngga ya...?...
.