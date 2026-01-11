Indonesian Member - page 181

Files:
MBFX_original.zip  399 kb
 
 
Files:
VarMA_v1.1.ex4  17 kb
 
Files:
Vdub_Stoch_Snipper_X.ex4  63 kb
 

Hari ini masih mengharap gbpusd naik lebih jauh lagi

tapi terserah bagaimana market berkata

 
Files:
superfast_V.4.zip  243 kb
 
ini asyik dibaca Broo.....

https://www.kaskus.co.id/thread/563e50131854f7cd3a8b4567/bocoran-teknik-trading-para-trader-bank-dunia--analisa-saya/

  • votes: 6
  • 2015.11.07
  • Loading... ygjpn739 Loading... Kaskuser  – Join: 01-10-2015, Post: 446 08-11-2015 02:25
  • www.kaskus.co.id
Mohon izin para mastah disini, saya mau posting sedikit mengenai teknik trading yang di gunakan para trader di dunia. Teknik ini hanya menggunakan analisa yang sangat sederhana, yaitu menggunakan trendlie saja. Beberapa pola seperti segitiga itu juga cukup membantu dalam trading. Teknik-teknik sederhana tersebut jangan anda lupakan, yang...
 
Posisi GU sedang di R, mas

sdh 2x restest


 
Mbak Yo... saya ndahuluin OP (Demo)... masuk akal ngga ya...?...

.

