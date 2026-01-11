Indonesian Member - page 375

Ane dari indo juga para boos sekaliaaan :)
 
TanpaPedang:

maaf gan mau nanya ...


kalo indicator kg bbma yang buat mt5 ada yang punya ga ?


maaf kalo salah kamar

yang saya pake hanya mt4...


 
Agung Siswanto:
Ada yang pasang buy stop?

Jangan keburu mas Broo... aku lagi kebelet Close All ... hehe rombongan mulai kemarin ... mumpung dikasih kesempatan

3989430222018.12.24 10:45:36sell1.00gbpusd1.26690.00000.00002018.12.24 12:07:491.26620.000.000.007.00
3989430282018.12.24 10:45:56sell1.00gbpusd1.26690.00000.00002018.12.24 12:07:491.26620.000.000.007.00
3989430292018.12.24 10:46:04sell1.00gbpusd1.26690.00000.00002018.12.24 12:07:481.26620.000.000.007.00
3989436672018.12.24 11:03:35sell1.00gbpusd1.26640.00000.00002018.12.24 12:07:481.26620.000.000.002.00
3989436742018.12.24 11:03:49sell1.00gbpusd1.26640.00000.00002018.12.24 12:07:481.26620.000.000.002.00
3989437742018.12.24 11:06:10sell1.00gbpusd1.26670.00000.00002018.12.24 12:07:471.26620.000.000.005.00
3989438772018.12.24 11:07:29sell1.00gbpusd1.26740.00000.00002018.12.24 12:07:471.26620.000.000.0012.00
3989438992018.12.24 11:07:41sell1.00gbpusd1.26770.00000.00002018.12.24 12:07:461.26620.000.000.0015.00
3989439452018.12.24 11:08:29sell1.00gbpusd1.26730.00000.00002018.12.24 12:07:461.26620.000.000.0011.00
3989439532018.12.24 11:08:39sell1.00gbpusd1.26720.00000.00002018.12.24 12:07:461.26620.000.000.0010.00
3989463682018.12.24 12:13:41sell1.00gbpusd1.26580.00000.00002018.12.24 12:38:271.26540.000.000.004.00
3989463822018.12.24 12:14:32sell1.00gbpusd1.26580.00000.00002018.12.24 12:38:261.26540.000.000.004.00
3989464222018.12.24 12:15:13sell1.00gbpusd1.26600.00000.00002018.12.24 12:38:261.26540.000.000.006.00
3989465042018.12.24 12:17:27sell1.00gbpusd1.26620.00000.00002018.12.24 12:38:251.26540.000.000.008.00
3989466512018.12.24 12:20:07sell1.00gbpusd1.26650.00000.00002018.12.24 12:38:251.26530.000.000.0012.00
3989651982018.12.24 17:49:24sell1.00gbpusd1.27070.00000.00002018.12.26 10:20:081.27040.000.000.303.00
3989661022018.12.24 18:06:38sell1.00gbpusd1.27160.00000.00002018.12.26 10:20:071.27040.000.000.3012.00
3989661492018.12.24 18:08:16sell1.00gbpusd1.27190.00000.00002018.12.26 10:20:071.27040.000.000.3015.00
3989661612018.12.24 18:08:47sell1.00gbpusd1.27180.00000.00002018.12.26 10:20:071.27040.000.000.3014.00
3989662812018.12.24 18:13:38sell1.00gbpusd1.27220.00000.00002018.12.26 10:20:061.27040.000.000.3018.00
3989671482018.12.24 18:35:24sell1.00gbpusd1.27200.00000.00002018.12.26 10:20:051.27040.000.000.3016.00
 

bener - bener akhir tahun yang indah


nice chart

 
bisa download BBMA system di page 242

 
1225113:

Jangan keburu mas Broo... aku lagi kebelet Close All ... hehe rombongan mulai kemarin ... mumpung dikasih kesempatan

Mantap mas Bro, terendah sampai sekarang di 1.26620...

 
Ada news, harga turun lagi, terakhir sampai 1.2645, sebelum tidur..
 
Agung Siswanto :
Ada berita, harga turun lagi, terakhir sampai 1.2645, sebelum tidur ..

atau bisa juga sampai di S2 ---> 1.2592

 
1225113:

atau bisa juga sampai di S2 ---> 1.2592

Mantaaapp Mas Bro..
GU 27 12

 

Buat sesama Newbie, belajar scalping pake Bolinger Bands (BB) yukk..

Eu 28 12

Konfirmasi di M5 :

Eu 28 12 M5

Note: belum pake MA 5 dan 10 H/L untuk pake cara BBMA ala Oma Ally

         # khusus yang Newbie, mana suaranya...

( Yang Master nanti ngelurusin belakangan, hehehee.... )

