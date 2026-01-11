Indonesian Member - page 375
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
maaf gan mau nanya ...
kalo indicator kg bbma yang buat mt5 ada yang punya ga ?
maaf kalo salah kamar
yang saya pake hanya mt4...
Ada yang pasang buy stop?
Jangan keburu mas Broo... aku lagi kebelet Close All ... hehe rombongan mulai kemarin ... mumpung dikasih kesempatan
bener - bener akhir tahun yang indah
nice chart
bener - bener akhir tahun yang indah
grafik yang bagus
bisa download BBMA system di page 242
Jangan keburu mas Broo... aku lagi kebelet Close All ... hehe rombongan mulai kemarin ... mumpung dikasih kesempatan
Mantap mas Bro, terendah sampai sekarang di 1.26620...
Ada berita, harga turun lagi, terakhir sampai 1.2645, sebelum tidur ..
atau bisa juga sampai di S2 ---> 1.2592
atau bisa juga sampai di S2 ---> 1.2592
Mantaaapp Mas Bro..
Buat sesama Newbie, belajar scalping pake Bolinger Bands (BB) yukk..
Konfirmasi di M5 :
Note: belum pake MA 5 dan 10 H/L untuk pake cara BBMA ala Oma Ally
# khusus yang Newbie, mana suaranya...
( Yang Master nanti ngelurusin belakangan, hehehee.... )