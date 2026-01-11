Indonesian Member - page 136
https://www.youtube.com/watch?v=K-H35Mpj4uk
ikutan .. ^̮^
hehehe kebalik mas
Boleh... Filmnya bagus banget. Membuat kita terinspirasi. Byk pelajaran yg diambil dari hikmahnya. Keberanian yg besar, tidaklah cukup melawan resiko yg dihadapi.
Keren gan, tapi benar adanya yah, keberanian dengan sembrono bisa menjadi bencana
Keren gan, tapi benar adanya yah, keberanian dengan sembrono bisa menjadi bencana
ada mas, entry trading tanpa stop-loss itu sembrono bisa menjadi bencana hehe...
Keren gan, tapi benar adanya yah, keberanian dengan sembrono bisa menjadi bencana
Iya gan, ketika kita sdh dpt buruan yg cukup besar dan merasa pandai mendapatkannya, lalu tertarik lg dgn yg lbh besar dan banyak walaupun sdh diberitahu resikonya oleh org lain namun tetap diabaikan, disaat itu kita dilawan oleh yg py market (bapaknya ikan paus) untuk menjungkalkan kita termasuk semua buruan yg kita dapati bisa kandas dalam sekejap dan kita terapung apung di tgh lautan. Itulah ibarat tanpa stoploss.
Trading tanpa stop loss apalagi tanpa lihat berapa besar modal tergiur hasil lebih besar tensi naik
keputusan hanya berdasar ingin, tapi resiko jadi tak terlihat memang sering mematikan gan hehe
Analisa yang keren gan, pair apa itu yah
Analisa yang keren gan, pair apa itu yah
Hehehe.... Time Frame D1.....semua keterangn dan strategi ada di folder ZIP..... semoga bermanfaat Broo....
ada mas, entry trading tanpa stop-loss itu sembrono bisa menjadi bencana hehe...
Betul mbak....mungkin saya termasuk satu satunya orang yang sembrono... kwkwkwkw.... karena semenjak kenal trading BBMA 10 tahun yang lalu OP ngga pernah pakai SL...bisa dilihat pada setiap OP panen kemarin...karena harus mengerti betul sebaran harga dan pergerakan harga dari W1, D1, H4 dan H1 dan News harus kemana ... jika masuk Zona Profit... selesai...!!! ngga perlu Profit Banyak-banyak ..hehe cuma hal seperti ini jangan dicontoh....jika saya pakai SL ... pasti kemarin kena Sl semua.... karena PA movementnya ya seperti itu...hihihi...itu hanya kebiasaan dan style trading saya ...dan juga seminggu trading... seminggu libur, waktu untuk keluarga......
contoh EURUSD saat ini......
saya ambil ngga banyak-banyak...yg penting tetap dlm zone keuntungan... selesai... kalau ketiduran, PA tetep searah trend.... hehe karena kita tahu di chart rata rata Daily (lime) sudah diatas rata-rata Weekly (Magenta)