Indonesian Member - page 61

New comment
 
Biantoro Kunarto :
Saya ingin tahu berapa banyak orang dari indonesia yang bergabung dalam forum ini. Jika anda dari indonesia , tolong sampaikan topik ini .. terima kasih ..
Pak bintoro.bagaimana jika trader dari indonesia buat grup di wa.biar bisa sharing sama trading bareng 
 
263575:
Pak bintoro.bagaimana jika trader dari indonesia buat grup di wa.biar bisa sharing sama trading bareng 

Beberapa trader sudah ada grup wa juga pak,

saya gabung tapi jarang aktif hehe sering jadi pembaca

 
Simple Trading HalfTrend TT [x5v4]-di TF-m30HalfTrend TT [x5v4]-eurjpy-m30
 
263575:
Pak bintoro.bagaimana jika trader dari indonesia buat grup di wa.biar bisa sharing sama trading bareng 
Kalo wa atau telegram, sdh banyak pak, takut hpnya jadi lelet :) 
Lagian lebih baik disini, supaya forum ini lebih ramai pak, siapa tahu nanti dibuatkan versi Indonesia 
 
Bulan puasa mantengin chart, ngantuknya juara wkwkwk
 

Hallloo.... teman-teman para trader.. he he banyak yang nanya nih via SMS dan Email, dan compline tentang Hollygrail Comeback... okey... menurut saya sih nggak masalah karena deteksi trend terfokus pada MT trendline,... kita tunggu jika ada perubahan arah line UP berarti   buy buy buy... demikian sebaliknya....ok untuk menjawab berbagai permintaan teman-teman semua,  saya revisi dg mengganti  xCO_level.ex4 dengan #CO,FIX_Change Direction ex4  untuk panduan arah yang ciamik,yang NRP dan N-Rp (Non Rupiah aliass Gratiiiis..tis..tis  kwkwkwk)  you can go real account for manual trading  sesuai SOP yang saya Upload...semoga bermanfaat,,,,,,,,, salam profit broooo kwekwekwek... ojo kesuwen demooo...kwkwkwkwkw

Holigrail comback Versi Revisi

 
Atas ane Nice share, good job. . Maju terus Trader Indonesia
 
Thanks sharenya gan..
 
Achmad Wijaya:
Bulan puasa mantengin chart, ngantuknya juara wkwkwk

Kalau ngantuk bisa tidur gan, kalau saya mantengin chart kalau pas sahur dan malam hari

siang hari nguli gan haha gak bisa tidur

 
whiteking:

Kalau ngantuk bisa tidur gan, kalau saya mantengin chart kalau pas sahur dan malam hari

siang hari nguli gan haha gak bisa tidur

justru sengaja mantengin chart biar ketiduran, ntar bangun kan langsung beduk subuh wkwkwkwk. . .
1...545556575859606162636465666768...614
New comment