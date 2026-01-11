Indonesian Member - page 61
Saya ingin tahu berapa banyak orang dari indonesia yang bergabung dalam forum ini. Jika anda dari indonesia , tolong sampaikan topik ini .. terima kasih ..
Pak bintoro.bagaimana jika trader dari indonesia buat grup di wa.biar bisa sharing sama trading bareng
Beberapa trader sudah ada grup wa juga pak,
saya gabung tapi jarang aktif hehe sering jadi pembaca
Hallloo.... teman-teman para trader.. he he banyak yang nanya nih via SMS dan Email, dan compline tentang Hollygrail Comeback... okey... menurut saya sih nggak masalah karena deteksi trend terfokus pada MT trendline,... kita tunggu jika ada perubahan arah line UP berarti buy buy buy... demikian sebaliknya....ok untuk menjawab berbagai permintaan teman-teman semua, saya revisi dg mengganti xCO_level.ex4 dengan #CO,FIX_Change Direction ex4 untuk panduan arah yang ciamik,yang NRP dan N-Rp (Non Rupiah aliass Gratiiiis..tis..tis kwkwkwk) you can go real account for manual trading sesuai SOP yang saya Upload...semoga bermanfaat,,,,,,,,, salam profit broooo kwekwekwek... ojo kesuwen demooo...kwkwkwkwkw
Bulan puasa mantengin chart, ngantuknya juara wkwkwk
Kalau ngantuk bisa tidur gan, kalau saya mantengin chart kalau pas sahur dan malam hari
siang hari nguli gan haha gak bisa tidur
