Yohana Parmi:

mau mau mau ... 

mau donat? Asyik ada yang mau donat hehe
 
Achmad Wijaya:
mentahnya [̲̅$̲̅(̲̅5̲̅)̲̅$̲̅] aja mas  ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ 

 
Yohana Parmi:

boleh lah mentahnya, kirim sini ya mba wkwkwk
 
Achmad Wijaya:
hehehe  kebalik mas

 

ada yg sedang nunggu GBPUSD?

atau EURUSD ?
 
Yohana Parmi:

siapa tahu malam ini GU akan spt ini ya ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)


 

Gu sudah terjun bebas nih malam ini sis

sudah lewat tapal batas terendah kemarin

 
whiteking:

iya mas,

sblm lanjut biasanya mantul2 dulu ya ˙ ͜ʟ˙

 
Sy lg menikmati film in the HEART of the SEA.  Buat inspirasi dan motivasi... 
 
nelayan79:
Sy lg menikmati film in the HEART of the SEA.  Buat inspirasi dan motivasi... 

https://www.youtube.com/watch?v=K-H35Mpj4uk

ikutan ..  ^̮^

