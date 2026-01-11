Indonesian Member - page 135
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
mau mau mau ...
mau donat? Asyik ada yang mau donat hehe
mentahnya [̲̅$̲̅(̲̅5̲̅)̲̅$̲̅] aja mas ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ
mentahnya [̲̅$̲̅(̲̅5̲̅)̲̅$̲̅] aja mas ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ
boleh lah mentahnya, kirim sini ya mba wkwkwk
hehehe kebalik mas
ada yg sedang nunggu GBPUSD?atau EURUSD ?
ada yg sedang nunggu GBPUSD?
siapa tahu malam ini GU akan spt ini ya ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
Gu sudah terjun bebas nih malam ini sis
sudah lewat tapal batas terendah kemarin
Gu sudah terjun bebas nih malam ini sis
sudah lewat tapal batas terendah kemarin
iya mas,
sblm lanjut biasanya mantul2 dulu ya ˙ ͜ʟ˙
Sy lg menikmati film in the HEART of the SEA. Buat inspirasi dan motivasi...
https://www.youtube.com/watch?v=K-H35Mpj4uk
ikutan .. ^̮^