Trading philosophy
iya pak, saya memilih NZDJPY, karena volatile minggu ini "keras", sell dari R :)
Saya belum sampai merambah ke nzdjpy ini masuk cross pair yah
biasanya cross pair spreadnya beda tapi kalau volatilitasnya tinggi bikin greget juga
tidak perlu ke NJ, mas
kalau salah arah serem deh :)
orang orang dimari seneng'e
NgoPi
Ngolah Pikir
Cakep, mba Yohana mantap, masuk kandidat nich :)
untung rival nya kena DD 35% mas :)
maksimal harusnya 30% ya
sebenarnya saya mulai senggangnya bulan depan mas,
karena sekarang masih sering repot ngawal anak saya baru masuk sekolah ^_^
#EURGBP
Besok jam 15:30 WIB ada News UK, impact lumayan besar.
Coba kita lihat besok bagaimana yang punya market "memperlakukan" Support 0, 1, 2 ini ya :)
kalau ingin marti, sebaiknya limit order di setiap S ini.
* hanya sharing, dan ini bukan rekomendasi trading lho :))
Mudahan bisa profit sebelum news datang..