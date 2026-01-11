Indonesian Member - page 105

Trading philosophy

  • Trading (forex, saham, dst) adalah sesuatu yang luar biasa,
  • dan tidak dapat berjalan dengan baik apabila dikerjakan dengan cara biasa.
  • Cara yang umum dan mudah dipahami oleh orang banyak itu adalah sesuatu yang biasa.
 
1225113:

iya pak, saya memilih NZDJPY, karena volatile minggu ini "keras", sell dari R :)


 

Saya belum sampai merambah ke nzdjpy ini masuk cross pair yah

biasanya cross pair spreadnya beda tapi kalau volatilitasnya tinggi bikin greget juga

 
tidak perlu ke NJ, mas

kalau salah arah serem deh :)

 

orang orang dimari seneng'e

NgoPi

ngopi

Ngolah Pikir

 

Cakep, mba Yohana mantap, masuk kandidat nich :)

contest

 
untung rival nya kena DD 35% mas :)

maksimal harusnya 30% ya

sebenarnya saya mulai senggangnya bulan depan mas,

karena sekarang masih sering repot ngawal anak saya baru masuk sekolah ^_^

 

#EURGBP

Besok jam 15:30 WIB ada News UK, impact lumayan besar.

Coba kita lihat besok bagaimana yang punya market "memperlakukan" Support 0, 1, 2 ini ya :)

kalau ingin marti, sebaiknya limit order di setiap S ini.

* hanya sharing, dan ini bukan rekomendasi trading lho :))

 

Mudahan bisa profit sebelum news datang..

