Indonesian Member - page 373
Jangan ditiru, agressive trading...
Cuman mau nerapin averaging ala trader pro seperti anjuran Om Nelayan... :D
(Boleh ditiru untuk akun cent only)
Edan tenannn... 2 minggu trading (belum lagi besok), udah 6000 %, dari modal awal 10.000 tanpa tambahan deposit...
itu yang dari Pakistan ke 3 nya kok ga beda jauh ya...hmmm....
tanya kesuLitan verikiasi akun mql nih apa bisa dibantu masalahnya foto QR code
inboxnya udah aku balas mas, bisa di cek, salam kenal..
dan ini : https://www.mql5.com/en/forum/280472
Ngopi dulu, poro sedulur...
Wah, Gbp pingin ngikutin sodaranya...
Klo OP sekarang, telat ngga ya.. keretanya udah jauh..
Topik menarik... banyak pertanyaan yang menyangkut OP dan target,,, telat ngga ya ?... yang umum banyak menggunakan Fibo,
MurrayMath dengan segala prediksinya ,... ada yang menarik yang perlu kita ketahui .... dengan menggunakan
Magnetic Line
dengan Target tersebut saya kira lebih mudah lagi kita dapat menarik Fibo dengan High probability yang sudah jelas targetnya
semoga bermanfaat...
menarik bro, utk menarik garis target menggunakan fibo ya bro?
yup... setelah magnetik line dan target sudah ditentukan
anda bisa membuat sendiri secara manual dari indi bawaan metatreder4 windows dan Ponsel
penggambarannya seperti ini