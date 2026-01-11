Indonesian Member - page 373

Jangan ditiru, agressive trading...

averaging

Cuman mau nerapin averaging ala trader pro seperti anjuran Om Nelayan... :D
(Boleh ditiru untuk akun cent only)

 

Edan tenannn... 2 minggu trading (belum lagi besok), udah 6000 %, dari modal awal 10.000 tanpa tambahan deposit...

itu yang dari Pakistan ke 3 nya kok ga beda jauh ya...hmmm....

 
tanya kesuLitan verikiasi akun mql nih apa bisa dibantu masalahnya foto QR code
 
Roni Muflihun:
tanya kesuLitan verikiasi akun mql nih apa bisa dibantu masalahnya foto QR code

inboxnya udah aku balas mas, bisa di cek, salam kenal..

 
tanya kesuLitan verikiasi akun mql nih apa bisa dibantu masalahnya foto QR code
12:51
mas Roni masuk ke profile, klik seller, terus register.. klo udah di approve udah ngga nongol lagi QR nya, coba mas Roni screenshot setelah klik register, seingatku di bagian bawah yang upload foto itu, ada 2, yg pertama ID, yang ke 2 QR code..
12:56
Aku, cek lagi di tulisan ini: https://www.metatrader4.com/en/trading-platform/help/signals/signal_provider, pada bagian legal entity udah ngga ada, kemarin yang muncul QR code itu, waktu aku isi form register as seller..
Signal Providers - Signals - MetaTrader 4 Help
Signal Providers - Signals - MetaTrader 4 Help
  • www.metatrader4.com
Signal Provider is a trader who grants access to the data on his or her trading operations allowing other traders to copy them on their own trading accounts. Signals can be provided either for free or on a commercial basis. Registration as a Seller  if you want to register as a company (a legal body), enable "register as company" option and...
 
Sepertinya breakout yang kemarin tertunda di lanjutken hari ini...
Ngopi dulu, poro sedulur...
break out
 

Wah, Gbp pingin ngikutin sodaranya...

break out

Klo OP sekarang, telat ngga ya.. keretanya udah jauh..

 
Agung Siswanto:

Wah, Gbp pingin ngikutin sodaranya...

Klo OP sekarang, telat ngga ya.. keretanya udah jauh..

Topik menarik... banyak pertanyaan yang menyangkut OP dan target,,, telat ngga ya ?... yang umum banyak menggunakan Fibo,

MurrayMath dengan segala prediksinya ,... ada yang menarik yang perlu kita ketahui .... dengan menggunakan

Magnetic Line






dengan Target tersebut saya kira lebih mudah lagi kita dapat menarik Fibo dengan High probability yang sudah jelas targetnya

semoga bermanfaat...

 
1225113:

Topik menarik... banyak pertanyaan yang menyangkut OP dan target,,, telat ngga ya ?... yang umum banyak menggunakan Fibo,

MurrayMath dengan segala prediksinya ,... ada yang menarik yang perlu kita ketahui .... dengan menggunakan

Magnetic Line





dengan Target tersebut saya kira lebih mudah lagi kita dapat menarik Fibo dengan High probability yang sudah jelas targetnya

semoga bermanfaat...

menarik bro, utk menarik garis target menggunakan fibo ya bro?
 
winarto81:
menarik bro, utk menarik garis target menggunakan fibo ya bro?

yup... setelah magnetik line dan target sudah ditentukan

anda bisa membuat sendiri secara manual dari indi bawaan metatreder4 windows dan Ponsel

penggambarannya seperti ini


