Indonesian Member - page 59
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Salam kenal saya baru bergabung hari ini..
Semoga semua yg ada di dalam Forum ini diberi:
1. Kebahagiaan
2. Kemakmuran
3. Profit Konsisten
Amin....
Now is available the high density trading... Is The HolyGrail coming back...?
Proof it ! H! dan m15 confirmations searah (Line UP) go to m1 wait for line Up Enter OP...buy, buy and buy atau sell, sell and sell.....hanya itu .......kwek...kwek...Kwek....
mantab lah pokoke njoget
averaging bisa dicoba
mantab lah pokoke njoget
averaging bisa dicoba
Saiki joget op 3.... kwkwkwkwk
Saiki joget op 3.... kwkwkwkwk
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
1. text marks in a separate window, positioned on candle (time) positions. 2. colored lines or histograms
whroeder1, 2015.07.20 12:30
Forum on trading, automated trading systems and testing trading strategies
How to Start with Metatrader 5
Sergey Golubev, 2013.07.24 10:00
I just want to remind about how to insert the images to the post - read this small article
=========
MQL5.community - User Memo :
The button (Ctrl+Alt+I) is used for inserting pictures into messages. The Image window appears as soon as you click the button (shown next).
In the Upload image field, you should specify the picture file. To do it, click the Browse button that opens the standard window to choose files. Select the necessary file and click the Insert button to confirm the choice, or click the Cancel button to end without uploading a file. In the Title field, you can specify the comment that will be displayed as a pop-up help if you move the mouse cursor over the picture.
Hi Sergey Golubev...
thanks.. Your information is very helpfull for me..
Rahasia MA dan Deviasinya
Tiga pola pergerakan harga... yaitu Up, Down dan Flat. Dari ketiga pola ini... yang paling penting untuk kita amati adalah pola pergerakan Flat.. kenapa? karena dari pola ini lah pergerakan akan memulai untuk bergerak Up atau Down. Dan yang paling penting adalah pada pola pergerakan Flat secara matematis dan statistik batas-batas pergerakannya lebih mudah untuk di prediksi !!!.
bagaimana kita dapat memprediksi batas-batas pergerakan harga saat ini? Nah, di sinilah point pentingnya.. batas-batas ibarat rambu-rambu di jalan raya.. yang membantu kita untuk memprediksi kemana arah berikutnya. kita akan menggunakan Bollinger Bands untuk membantu kita memprediksi batas-batas ini. Indicator ini sudah ada built in di setiap platform trading yang ada saat ini. Hanya cara kita menggunakan BB dengan periode yang sama dengan periode SMA yang sedang dalam kondisi pergerakan Flat. !!!!
Nah.. mengapa kita menggunakan Bollinger Bands untuk menghitung atau melihat batas-batas pergerakan harga? Detail mengenai indicator Bollinger Bands dapat Anda baca di www.bollingerbands.com di sana secara teknis dijelaskan semuanya.. pokoknya detailnya Anda baca di sana deh. he..he..he... Tetapi satu alasan mengapa kita menggunakan BB untuk melihat batas-batas pergerakan adalah karena BB menghitung Standard Deviation dari SMA dengan periode tertentu. Lalu apa sih Standard Deviation itu? Standard Deviation dalam bahasa indonesia nya di kenal dengan istilah Simpangan Baku, maksudnya adalah derajat atau batas dimana nilai dari sekelompok data berada. Nah, Standard Deviasi yang umum digunakan adalah nilainya 2. Mengapa 2 ?... pokoknya ringkasnya dari hasil perhitungan statistik terhadap sekelompok data diketahui bahwa 96.5% nilai-nilai dari sekelompok data yang di amati akan berada pada range perhitungan dengan Standard Deviation 2. Jadi itulah alasan mengapa kita akan menggunakan BB untuk penentu batas-batas pergerakan harga, karena dengan defenisi ini dapat kita simpulkan bahwa ketika harga menyentuh level BB Upper line atau BB Lower line maka hal tersebut mengindikasikan bahwa (kemungkinan) pergerakan harga akan berbalik. Tetapi perlu saya garis bawahi di sini bahwa... hal ini berlaku untuk data yang bergerak statis bukan dinamis.. itulah salah satu alasan mengapa saya hanya menggunakan BB pada titik acuan pergerakan harga yang sedang dalam kondisi Flat.
Berarti BB yang akan kita gunakan periode nya harus selalu sama dengan periode titik acuan pergerakan SMA yang kita gunakan .Dan kita hanya menggunakan BB jika ada titik acuan pergerakan yang kondisinya Flat saja, jadi kita tidak akan menggunakan BB pada saat pergerakan SMA yang kita gunakan sedang dalam keadaan trending.
Lalu apakah kita bisa langsung memprediksi bahwa harga akan bergerak turun jika harga saat ini sudah berada di bawah Upper Line BB 480 kembali? Kita tidak bertindak berdasarkan posisi harga tetapi kita tetap menggunakan titik-titik acuan untuk mengambil tindakan. Jadi kita bisa memprediksi harga akan bergerak turun jika MA Daily (SMA 24) yang menggambarkan pergerakan harian juga bergerak turun atau garis MA nya mengarah ke bawah (Pointing Down). Lalu bagaimana kita tahu bahwa harga tidak akan berbalik ke atas atau naik kembali? Amati garis MA Daily.... kita bisa memprediksi bahwa harga akan bergerak naik hanya jika garis MA Daily menembus Upper Line BB Monhtly (480). Perhatikan ketika harga bermain-main di area BB , bukankah MA Daily tidak pernah menembus Upper atau Lower BB ? INGAT MA Daily menggambarkan pergerakan harian !!! Lalu seandainya turun berapa jauh harga akan turun? Yang jelas target pertama kita adalah MA Monthly... tetapi kita baru bisa memastikan harga akan bergerak kesana jika harga berada di bawah MA Weekly (SMA 120) dan MA Daily (SMA 24) juga berada di bawah MA Weekly (SMA 120)
Nah secara ringkas kita sudah dapat informasi mengenai arah dan batas-batas pergerakan harga... ini sesuai dengan tujuan analisa kita. Lalu kapan kita OP nya ?
kita tahu bahwa kita akan BUY jika harga berada di atas Upper Line BB Monhtly (480). dan SMA 24 menembus atau melewati Upper Line BB Monhtly (480).. Dan kita akan SELL jika harga kembali berada di bawah Upper Line BB Monhtly (480). dan MA Daily (SMA 24) mengarah kebawah.
kita akan menggunakan atau melihat pergerakan harga per 8 jam-an. Nah di saat kita sudah punya hasil analisa lah kita akan menggunakannya untuk membantu kita OP... Nah.. untuk melihatnya di chart H1 kita plot saja MA 8H (garis berwarna kuning). Nah.. kita dapat menggunakan crossing MA 8H dan MA Daily sebagai saat yang tepat untuk OP
Apakah kita dapat juga menggunakan MA 4 H (garis berwarna biru). untuk memonitor pergerakan dan menggunakannya saat crossing dengan MA Daily di H1 sebagai tanda untuk Entry ? Boleh-boleh saja.... artinya kita menggunakan perbandingan rata-rata pergerakan 4 jam dan pergerakan harian untuk menentukan saat Entry. Ini sepenuhnya tergantung trader itu sendiri tetapi saya sendiri sering menggunakan crossing MA 4H dan SMA 8H di H1 untuk titik entry. Yang terpenting adalah kita sudah punya bahan analisa... sehingga crossing crossingan hanya kita gunakan untuk memastikan Entry dan Exit saja. Bahkan kalo mau kita juga bisa menggunakan crossing MA 1H dan MA 2H buat OP... kenapa tidak? asal yakin dan tahu resikonya saja.. itu yang terpenting. Lalu bagaimana dengan SL dan TP ? Nah.. untuk menentukan SL biasanya saya menggunakan Upper/Lower line BB yang saya gunakan sebagai dasar menentukan batas-batas pergerakan price. Jadi kalo saya entry Sell maka saya menggunakan Upper Line BB yang jadi batas ditambah spread + 1 point sebagai SL. Dan TP saya menggunakan middle BB sebagai target pertama... tetapi kadang saya hanya membiarkannya tanpa TP dan Exit berdasarkan crossing MA 8H dan MA Daily. Nah... sejauh ini saya pikir cukup jelas basic analisa yang biasa saya lakukan.. semuanya berdasarkan perhitungan matematis dan statistik saja.
kita bisa pakai TF apa saja.... asal acuan yang pakai tetap... Di M1, M5 dan M15 pun bisa.... tinggal konversi saja titik acuan pergerakan harian, mingguan, bulanan dan tahunan ke TF yang mau kita gunakan.
Sejauh ini kita sudah membahas bagaimana menganalisa pergerakan harga dan menentukan batas-batas pergerakannya. Saya akan coba ringkas dan simpulkan apa yang sudah kita bahas:
1. Kita dapat mengikuti kecenderungan arah pergerakan harga dengan mengamati nilai rata-rata pergerakan harga berdasarkan titik acuan (titik pengamatan) tertentu yang telah kita tentukan dan kita gunakan sebagai standard analisa kita. Dalam pembahasan ini kita menggunakan pergerakan rata-rata harian, mingguan, bulanan dan tahunan sebagai titik acuan.
2. Harga selalu bergerak secara dinamis mengikuti laju permintaan dan penawaran yang terjadi di market sehingga membentuk pola tertentu. Pola pergerakan harga ini untuk menyederhanakan kita bagi atas tiga jenis saja, yaitu: Pola pergerakan naik (Up Trend), Pola pergerakan turun (Down Trend) dan Pola pergerakan normal (Flat Trend). 3. Prediksi batas-batas pergerakan hanya dihitung berdasarkan rata-rata pergerakan acuan yang sedang bergerak dengan pola pergerakan normal (Flat Trend). Perhitungan batas-batas ini dilakukan dengan menghitung Standard Deviation dari nilai rata-rata pergerakan acuan. Dari apa yang sudah kita peroleh ini, artinya secara umum kita sudah dapat gambaran atau peta perjalanan mata uang yang akan kita ikuti.
Selanjutnya bagaimana kita masuk dan mengambil keuntungan dari pergerakan yang dibentuk oleh harga yersebut.
kunci pertama yang sering saya gunakan adalah.... "saya tidak akan naik bus kota dengan melompat pada bus kota yang sedang melaju, tetapi saya akan menunggunya di halte-halte atau tempat-tempat yang akan di singgahinya untuk berhenti mengangkut penumpang" .. Begitu juga dengan trading yang akan kita lakukan... Lalu di mana halte nya ...? kwek kwek kwek...
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah hanya batas-batas yang sudah kita tentukan yang menjadi tempat atau point kita untuk Entry ? Bukan, batas tersebut hanyalah rambu-rambu yang memberitahu kita level-level yang bakal jadi titik perhatian kita. Nah, di sinilah kita perlu trick sederhana untuk melihat kapan saat entry yang pas... karena kalau menunggu MA untuk pergerakan harian, mingguan, bulanan atau tahunan berubah arah maka kita akan banyak kehilangan momen atau kesempatan. Lalu bagaimana caranya? Mudah, kita tinggal memonitor pergerakan harga dengan menggunakan titik acuan yang lebih kecil rentang waktunya. Contohnya, kita bisa memonitor pergerakan harga dengan bantuan MA 4H di H1. Artinya kita memonitor pergerakan harga yang terjadi dalam rentang 4 jam terakhir... saya menggunakan SMA 4 Close dan SMA 4 Open untuk melihat arah pergerakan harga dalam rentang waktu 4 jam terakhir... Mengapa 4 jam? Sebetulnya ini terserah Anda.. tapi saya memilah MA 4H di H1 untuk memonitor pergerakan harga lebih detail, alasannya adalah karena di seluruh dunia working hours rata-rata adalah 8 jam per hari... dan selama 8 jam kerja tersebut ada jeda atau selang waktu untuk istirahat.. Jadi dengan memilih MA 4H untuk memonitor pergerakan harga secara lebih detail bagi saya cukup logis dan masuk akal. Bukankah pasar digerakkan oleh manusia juga? Hehehehehehe
Mengenai kondisi Flat... ini sangat penting untuk diingat bahwa jangan sekali-kali menggunakan trend MA yang sedang dalam kondisi Flat sebagai patokan utama. MA yang dalam kondisi flat... kita gunakan untuk menset batas-batas dengan menggunakan BB. Lalu MA mana yang harus kita pegang sebagai patokan? Gunakan MA yang lebih tinggi sebagai patokan dan MA yang lebih kecilnya sebagai pengarah.. tetapi fokus saja kepada MA yang lebih kecilnya ... karena MA yang sedang Flat ini akhirnya akan mengikuti kemana MA yang lebih kecil bergerak... Cobalah amati jika BB upper atau Lower dari MA yang Flat breakout maka MA atau Middle BB ini akan mengikuti arah MA yang kecilnya.... Kondisi Flat adalah kondisi ideal untuk entry... mungkin bertentangan dengan apa yang banyak digembar-gemborkan di luar sana.. bahwa kita harus menghindari kondisi Flat.. bagi saya kondisi Flat adalah kondisi yang saya cari.... Begitu juga seperti pertanyaan gimana caranya masuk di kondisi trending? Perlu diingat masuk di kondisi trending itu sangat berbahaya... (ini juga bertentangan dengan apa yang diajarkan di luar sana).. Kenapa? karena kita tidak pernah tahu apakah trending ini akan berakhir atau terus... Lalu gimana masuknya yang aman? Begini, katakan yang kita maksud dengan trending adalah pergerakan harian... kapan kita masuk? Lihat pergerakan 8 jam-an, 4 jam-an dan 1 jam-an nya ... tunggu atau cari diantara ketiga titik pergerakan yang lebih kecil ini yang sedang dalam kondisi Flat... buat BB nya dan masuk lewat sana dengan aturan BB nya tentu saja..
Semoga bermanfaat......
Panjang banget ceritanya tapi bagus buat pembelajaran, pernah juga membaca BB yang digunakan hanya ketika garis yang terbentuk oleh BB lurus dan tidak mengarah naik atau turun yang digunakan untuk indikator kondisi flat
Tapi kalau trend ini kalau dipelajari kadang ada yang kuat ada yang lemah berangsur-angsur,