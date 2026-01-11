Indonesian Member - page 119
You are missing trading opportunities:
- Free trading apps
- Over 8,000 signals for copying
- Economic news for exploring financial markets
Registration Log in
You agree to website policy and terms of use
If you do not have an account, please register
Kena MC ane bang , semalem maen EURUSD pasang buy jam 7 malem , tau nya dolar menguat 800% dalam hitungan detik , langsung KO $300 . baru juga 1 hari deposit . nyesek hiks .. Baru juga kenal forex beberapa hari udah ada grapik anjlok 800% forex oh forex ,
Kena MC ane bang , semalem maen EURUSD pasang buy jam 7 malem , tau nya dolar menguat 800% dalam hitungan detik , langsung KO $300 . baru juga 1 hari deposit . nyesek hiks .. Baru juga kenal forex beberapa hari udah ada grapik anjlok 800% forex oh forex ,
salam kenal semuanya
salam opit, salam kopi, salam cangklonger
salam kenal semuanya
salam opit, salam kopi, salam cangklonger
Kena MC ane bang , semalem maen EURUSD pasang buy jam 7 malem , tau nya dolar menguat 800% dalam hitungan detik , langsung KO $300 . baru juga 1 hari deposit . nyesek hiks .. Baru juga kenal forex beberapa hari udah ada grapik anjlok 800% forex oh forex ,
Salam Kenal . Saya trader from Bandung - Jabar. Semoga bisa menimba ilmu dari trader trader berpengalaman di sini.
Hatur nuhun
waduh Buahnya mulai menguning lagiiii.....
Bro. Ilmunya banyak kali.. Bingung ane mau pake yang mana. Kalo boleh share dong bro Ilmu utama yang dapat statement di atas tersebut ya. Hehe. Maklum udah kolot alias tua, otak terbatas tidak bisa menyerap semua Ilmu nya..Hehehe
Trims
nelayan79:
Sinyal gold bakal turun gan hari ini.
waduh.....betul sekaliiiiiii....Set UP Buy untuk hari senin
Edward Moniaga Mo Jangan dilihat Ruwetnya....dilihat Hanya Profitabitasnya.... semakin lengkap indicator untuk navigasi semakin percaya diri untuk Open Posisi.....ngga asal asalan dan harus dipertanggung jawab kan..... semoga bermanfaat
Kena MC ane bang , semalem maen EURUSD pasang buy jam 7 malem , tau nya dolar menguat 800% dalam hitungan detik , langsung KO $300 . baru juga 1 hari deposit . nyesek hiks .. Baru juga kenal forex beberapa hari udah ada grapik anjlok 800% forex oh forex ,
Kena MC ane bang , semalem maen EURUSD pasang buy jam 7 malem , tau nya dolar menguat 800% dalam hitungan detik , langsung KO $300 . baru juga 1 hari deposit . nyesek hiks .. Baru juga kenal forex beberapa hari udah ada grapik anjlok 800% forex oh forex ,
Her-Yanto:.....jam 19.00 WIB keadaan SR seperti ini tetep Buy .... Jangan diulangi lagi yah....