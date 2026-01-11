Indonesian Member - page 119

Kena MC ane bang ,  semalem maen EURUSD  pasang buy jam 7 malem , tau nya dolar menguat 800% dalam hitungan detik , langsung KO $300 .  baru juga 1 hari deposit .  nyesek hiks ..  Baru juga kenal forex beberapa hari udah ada grapik anjlok 800%  forex oh forex , 

 
gak demo dulu sebelum ke real account?
 

salam kenal semuanya

salam opit, salam kopi, salam cangklonger

 
salam kenal juga mas Harry :)
 
Latihan dulu gan pake demo.  Sy jg begitu dulu bljr terus sampe profit terus baru ke real.  Soalnya ini bisnis yg mempunyai profit dan loss tinggi. Kalo loss,  bisa gak bersisa gan. Makanya pakai stoploss.  Belajar trend dulu gan kemana arah bergerak krn ini beda dari bisnis yg lain. (forex bukan investasi gan)  ini harian perolehannya. 
 

Salam Kenal . Saya trader from Bandung - Jabar. Semoga bisa menimba  ilmu dari trader trader berpengalaman di sini.


Hatur nuhun

 
1225113:

waduh Buahnya mulai menguning lagiiii.....


Gross Profit:2 765.25Gross Loss:14.56Total Net Profit:2 750.69
Profit Factor:189.92Expected Payoff:72.39 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:14.56 (0.23%)Relative Drawdown:0.23% (14.56)
 
Total Trades:38Short Positions (won %):16 (93.75%)Long Positions (won %):22 (100.00%)
Profit Trades (% of total):37 (97.37%)Loss trades (% of total):1 (2.63%)

Bro. Ilmunya banyak kali.. Bingung ane mau pake yang mana. Kalo boleh share dong bro Ilmu utama yang dapat statement di atas tersebut ya. Hehe. Maklum udah kolot alias tua, otak terbatas tidak bisa menyerap semua Ilmu nya..Hehehe


Trims

 

nelayan79:
Sinyal gold bakal turun gan hari ini.

waduh.....betul sekaliiiiiii....Set UP Buy  untuk hari senin

Gross Profit:6 658.45Gross Loss:14.56Total Net Profit:6 643.89
Profit Factor:457.31Expected Payoff:158.19 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:14.56 (0.23%)Relative Drawdown:0.23% (14.56)
 
Total Trades:42Short Positions (won %):20 (95.00%)Long Positions (won %):22 (100.00%)
Profit Trades (% of total):41 (97.62%)Loss trades (% of total):1 (2.38%


Edward Moniaga Mo Jangan dilihat Ruwetnya....dilihat Hanya Profitabitasnya.... semakin lengkap indicator untuk navigasi semakin percaya diri untuk Open Posisi.....ngga asal asalan dan harus dipertanggung jawab kan..... semoga bermanfaat

 
Terlalu bernapsu mungkin agannya ini pasang lot sehingga terkena MC
 
Her-Yanto:.....jam 19.00 WIB  keadaan SR seperti ini tetep Buy .... Jangan diulangi lagi yah.... 





