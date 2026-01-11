Indonesian Member - page 116
bagaimana kalo kita buat grup sosmed juga. di telegram atau Fb.... saya baru di mql5 pengen belajar sama teman2 yang sudh pengalaman
Indonesian is the best!
Yang tadi belum jadi ...... sekarang baru paneeeeen dan set UP untuk BUUUUUy hehe
ide yang bagus juga tu,. tapi lok sudah di depan chart lupa sosmed.
panen terus boss, jadi iri nih.. kayaknya kita segera belajar juga supaya kayak agan.
Waduhhhh... Panen Lagiiii.... Kwek Kwek Kwek
Wah, suhu. Bagi2 ilmunya ya. Ane br aja mau belajar trading:-)
Hallo chenyung:... salam kenal.... ilmunya sdah saya uploud semua disini ... saya pakai 2 templet..... Main Templet sudah saya uploud yaitu...
Rahasia MA dan Deviasinya.. Bisa dipelajari di page 59 dan template kedua yang sekarang saya pakai...tinggal down load aja ...he he...
Untuk Trading Gold.... Pakai account Real tersendiri
waduh Buahnya mulai menguning lagiiii.....
bisa kasih linknya master..
Mantab dah gan yang selalu profit terus makin banyak dollarnya
mungkin perlu ingat ada bagian untuk yang miskin juga dari harta yang dititipkan dalam jumlah banyak hehe