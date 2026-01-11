Indonesian Member - page 116

bagaimana kalo kita buat grup sosmed juga. di telegram atau Fb.... saya baru di mql5 pengen belajar sama teman2 yang sudh pengalaman

 
Indonesian is the best! 

Yang tadi belum jadi ...... sekarang baru paneeeeen dan set UP untuk BUUUUUy  hehe




 
bagaimana kalo kita buat grup sosmed juga. di telegram atau Fb.... saya baru di mql5 pengen belajar sama teman2 yang sudh pengalaman


ide yang bagus juga tu,. tapi lok sudah di depan chart lupa sosmed.

 
Yang tadi belum jadi ...... sekarang baru paneeeeen dan set UP untuk BUUUUUy  hehe





panen terus boss, jadi iri nih.. kayaknya kita segera belajar juga  supaya kayak agan.

 

Waduhhhh... Panen Lagiiii.... Kwek Kwek Kwek




Waduhhhh... Panen Lagiiii.... Kwek Kwek Kwek



Wah, suhu. Bagi2 ilmunya ya. Ane br aja mau belajar trading:-)
 
Wah, suhu. Bagi2 ilmunya ya. Ane br aja mau belajar trading:-)

Hallo chenyung:... salam kenal.... ilmunya sdah saya uploud semua disini  ...  saya pakai 2 templet..... Main Templet sudah saya uploud yaitu...

 Rahasia MA dan Deviasinya.. Bisa dipelajari di page 59 dan template kedua yang sekarang saya pakai...tinggal down load aja ...he he...

Untuk Trading Gold.... Pakai account Real tersendiri

 

waduh Buahnya mulai menguning lagiiii.....




Gross Profit:2 331.08Gross Loss:14.56Total Net Profit:2 316.52
Profit Factor:160.10Expected Payoff:77.22 
Absolute Drawdown:0.00Maximal Drawdown:14.56 (0.23%)Relative Drawdown:0.23% (14.56)
 
Total Trades:30Short Positions (won %):16 (93.75%)Long Positions (won %):14 (100.00%)
Profit Trades (% of total):29 (96.67%)Loss trades (% of total):1 (3.33%)
 
Hallo chenyung:... salam kenal.... ilmunya sdah saya uploud semua disini  ...  saya pakai 2 templet..... Main Templet sudah saya uploud yaitu...

 Rahasia MA dan Deviasinya.. Bisa dipelajari di page 59 dan template kedua yang sekarang saya pakai...tinggal down load aja ...he he...

Untuk Trading Gold.... Pakai account Real tersendiri

 

bisa kasih linknya master..

 

Mantab dah gan yang selalu profit terus makin banyak dollarnya

mungkin perlu ingat ada bagian untuk yang miskin juga dari harta yang dititipkan dalam jumlah banyak hehe

