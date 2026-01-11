Indonesian Member - page 115
im from Indonesia. Lombok island. salam kenal
salam lombok...
waduhhhhh panen lagi Broo....kwek kwek kwek
wah.. hebat ni bro
semoga untung terus
Thanks Doanya...Berkat doanya ...waduhhh... Panen lagii..... sekarang waktubya istirohattt..lwek kwek kwek
Walapun sendiri tidak profit, lihat orang aja sneng. Saya tahu porex itu ladang bisnis yang menguntungkan
Pantas dicontoh inih gan, ndak pelru stress rejeki sudah ada yang mengatur
kalau hari ini bagian belum jatahnya ya pakai rejeki yang sudah ada saja gan hehe
betul sekali gan , rejeki sudah ada bagian masing2.
mudahan saja kita juga bisa seperti agan2 lain yang sudah mengkruk uang dari forex.
salam profit