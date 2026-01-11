Indonesian Member - page 110
Supaya ngga deg degan.... pakai indikator ini Broo... tinggal nunggu Alert open Buy atau sell di H1... bereeesssss,,,,!CO_NL_ZZ_nrp_Filter untuk menentukan only BUY atau Only Sell..... semoga bermaneaat
Terimagajih masbro perlu dicoba inih
pengin lihat reaksinya pada gold
Emas kemarin masih bikin pusing
naik turun gak karuan,sinyal buy muncul tapi tak lama turun juga
Mungkun system ini perlu dicoba untuk Gold ... panahnya mirip sistim Imperator..hehe .... mudah-mudahan bisa mengurangi kebingungan trend.... semoga bermanfaat.....
Plus JRSX Turbo +SignalMA TT [2x7]
Tambah ruwet lagi itu chartnya gan, indi yang kemarin memang ada alert buy sell
tapi pelru dikombinasi dengan analisa major trend dan tetap dengan stop loss kalau ane
Hehe... ane juga up loud sesuai pertanyaan... yang pertama, bagaimana tentang emas minggu depan
masihkah akan sampai di angka 1290?, jelas harus tau SR H1, W1m Month, Max Min Trennya, Pergerakan kisaran trend sekarang terjadi , itu lewat. ya channel, Yang kedua, kemarin bingung trend yang naik turun,Gold yang membuat degdeggan... supaya tau trend besarnya pakai CO_ArrowTrendDetections ... dan stop dimana Breakout atau trend Berlanjut pakai CO_ArrowTrendStop ,,, dan trenline,... indicator kemarin tetap dipakai .... mosok ruwet Broo... kwek kwek kwek... Broo kalau bisa Khusus Trading Gokd Pakai 2-3 Templet dg Systrm trading yg berbeda dg TF yg perlu kita ketahui..sehingga system yg biasa kita pakai tersendiri... jangan dicampur ya jadinya ruwet Rujak cingur ... xixixixixixixixixixi
rambo 4x beraksi
:D
(y)