begadang jangan begadang, kalo gak ada panen nya wkwkwk
 
1225113:

Supaya ngga deg degan.... pakai indikator ini Broo... tinggal nunggu Alert  open Buy atau sell di H1... bereeesssss,,,,!

CO_NL_ZZ_nrp_Filter untuk menentukan only BUY atau Only Sell..... semoga bermaneaat

Terimagajih masbro perlu dicoba inih

pengin lihat reaksinya pada gold

 

Emas kemarin masih bikin pusing

naik turun gak karuan,sinyal buy muncul tapi tak lama turun juga

 
whiteking:

Mungkun system ini perlu dicoba untuk Gold ... panahnya mirip sistim Imperator..hehe .... mudah-mudahan bisa mengurangi kebingungan trend.... semoga bermanfaat.....

 

Plus JRSX Turbo +SignalMA TT [2x7]


 
1225113:

Tambah ruwet lagi itu chartnya gan, indi yang kemarin memang ada alert buy sell

tapi pelru dikombinasi dengan analisa major trend dan tetap dengan stop loss kalau ane

 
whiteking:

Hehe... ane juga up loud sesuai pertanyaan... yang pertama,  bagaimana tentang emas minggu depan

masihkah akan sampai di angka 1290?, jelas harus tau SR H1, W1m Month, Max Min Trennya, Pergerakan kisaran trend sekarang terjadi , itu lewat.  ya channel, Yang kedua, kemarin bingung trend yang naik turun,Gold yang membuat degdeggan... supaya tau trend besarnya pakai CO_ArrowTrendDetections ... dan stop dimana  Breakout atau trend Berlanjut pakai CO_ArrowTrendStop ,,, dan trenline,... indicator kemarin tetap dipakai .... mosok ruwet Broo... kwek kwek kwek...  Broo kalau bisa Khusus Trading Gokd Pakai 2-3 Templet dg Systrm trading yg berbeda dg TF yg perlu kita ketahui..sehingga system yg biasa kita pakai tersendiri... jangan dicampur ya jadinya ruwet Rujak cingur ... xixixixixixixixixixi

 
whiteking:

Trend gold bisa mencapai 1280 gan. Apalagi korut pamer rudal melulu yg bikin sentimen pasar safe haven.  Trend gold akan turun ketika fundamental menguatkan dollar pd bulan sept - des krn fed mengurangi beban neraca keuangan dgn mengambil langkah konstruktif buat dollar dan kenaikan suku bunga di des nanti. Saat ini menunjukkan penguatan dan sideways posisi resisten gan.  Dan waspada sentimen yg menguatkan dollar. Akan terjun payung lg bisa dibawah 1200 sampai tahun ini.  
 
1225113:

Mungkun system ini perlu dicoba untuk Gold ... panahnya mirip sistim Imperator..hehe .... mudah-mudahan bisa mengurangi kebingungan trend.... semoga bermanfaat.....


rambo 4x beraksi
:D
(y)

 
wah wah pada beraksi nih :)
