Wah Bapak canggih banget, drawdown minus hampir ga ada wkwk..
teknik apa yaa, saya selama trading pasti ada ada drawdownnya :)
Salam kenal Sam Adit, aku di Cirebon, asal Ngalam..
Ane blm paham suhu magic math,, ilmu hitungnya gmn mas atep? Biar gk gagal paham kita2 orang nie....
Pakai sempoa gan biar itungannya pas.. hehe
ikut lah yaw tapi belum di closing wakaka
Ane coba pakai demo EJ H1, kayaknya mau ke support kang... Sebelum ke 129 hitungan Weekly.
Dan done... Support
Mantaff Om, Newbie dapat dikit tapi lumayan nih Om (buat newbie hehe)
Maksimal di 128.566, hampir di 128.60 (nantinya taruh TP di 128.50 aja ah...haha)
Trading agressive, barangkali para master ada masukan nih..
Kira2 tembus breakdown ngga ya..
Kalo pake teknik analisis saya, mingguan S / R 127.8 / 129. Dari tren sedikit demi ayat, mingguan Stoch. indi RSI datar. (Pola pola menyeluruh). Untuk masuk pantau D1 (setiap hari), kemudian pola H4, H1. Hajar di M5. Ini teknik mas saya. Setiap trader, punya tekniknya sendiri jd jgn disamakan stylenya.
Dihalaman 267 saya mengatakan : yg perlu diketahui EMA 30 SR bisa pullback atau breakout
Siip ... Benar sesuai aturan ... yuuuuk kita berangkat nanbah lagi mas Brro .. ,,
Sekarang kita beralih ke GOLD kita pengaturan sesi fibo di m 30
swing High sudah terjadi ... kita Entry, dan kita beralih ke TF H4... target terjauh kita sekarang adalah EMA 30 di TP 3