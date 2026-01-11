Indonesian Member - page 369

Aditya Dewanto:

Wah Bapak canggih banget, drawdown minus hampir ga ada wkwk..
teknik apa yaa, saya selama trading pasti ada ada drawdownnya :)

Salam kenal Sam Adit, aku di Cirebon, asal Ngalam..

nelayan79:
Ane blm paham suhu magic math,, ilmu hitungnya gmn mas atep? Biar gk gagal paham kita2 orang nie....
Atep Juyanda:
Sempoa alat hitung matematika yg dulu wktu SD saya pakai gan. Cuma aplikasinya bgmn ke market? Contoh aja ke gold, gmn gan?
 
1225113:

ikut lah yaw tapi belum di closing wakaka


nelayan79:
Dan done... Support
 
Mantaff Om, Newbie dapat dikit tapi lumayan nih Om (buat newbie hehe)
closing EJ

Maksimal di 128.566, hampir di 128.60 (nantinya taruh TP di 128.50 aja ah...haha)
grafik EJ

 
Agung Siswanto:

Trading agressive, barangkali para master ada masukan nih..
Kira2 tembus breakdown ngga ya..


memancing79 :
Dihalaman 267 saya mengatakan :  yg perlu diketahui EMA 30 SR bisa pullback atau breakout

Siip ... Benar sesuai aturan ... yuuuuk kita berangkat nanbah lagi mas Brro .. ,,



Laba kotor:2 296.25Kerugian Kotor:0,00Total Laba Bersih:2 296.25
Faktor keuntungan:Hasil yang diharapkan:13.43 
Penarikan Mutlak:0,00Drawdown Maksimal:0,00 (0,00%)Penarikan Relatif:0,00% (0,00)
 
Total Perdagangan:171Posisi Pendek (menang%):65 (100,00%)Posisi Panjang (menang%):106 (100,00%)
Perdagangan Untung (% dari total):171 (100,00%)Perdagangan kerugian (% dari total):0 (0,00%)
 
before I withdrawal using webmoney, can the next change to withdrawal using paypal?
 

Sekarang kita beralih ke GOLD kita pengaturan sesi fibo di m 30

swing High sudah terjadi ... kita Entry, dan kita beralih ke TF H4... target terjauh kita sekarang adalah EMA 30 di TP 3


