Interesting and Humour - page 2908
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Young trader at work
Mikhail Zadornov on the 'stupid' Americans. Funny and sad.http://russiahousenews.info/story-and-poeme/mihail-zadornov-segodnya-tupie-ne-amerikantsi
Mikhail Zadornov on 'stupid' Americans. Funny and sad.http://russiahousenews.info/story-and-poeme/mihail-zadornov-segodnya-tupie-ne-amerikantsi
What's without the kitties?)
What's without the kitties?)
What's without the kitties?)