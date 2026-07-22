Interesting and Humour - page 2908

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Young trader at work

 

Mikhail Zadornov on the 'stupid' Americans. Funny and sad.

http://russiahousenews.info/story-and-poeme/mihail-zadornov-segodnya-tupie-ne-amerikantsi
Михаил Задорнов. Сегодня тупые не американцы, а мы...
Михаил Задорнов. Сегодня тупые не американцы, а мы...
  • Russia House News
  • russiahousenews.info
После моего большого очерка в "МК" о том, что сегодня тупые не американцы, а мы, подражая им в том, в чем подражать не надо, пришло так много писем, что я никак не могу остановиться. И с ужасом думаю, что если продолжать сравнивать нас с американцами, то счет увеличивается не в нашу пользу! Много есть у "тупых" американцев того, чему нам, "не...
 
 
Aleksey Levashov:

Mikhail Zadornov on 'stupid' Americans. Funny and sad.

http://russiahousenews.info/story-and-poeme/mihail-zadornov-segodnya-tupie-ne-amerikantsi
he's funny about "dumb" americans, he's funny about "not dumb" americans too )
 

What's without the kitties?)

 
Alexandr Saprykin:

What's without the kitties?)

 
Alexandr Saprykin:

What's without the kitties?)

 
Cats rule)))
 
Уиллем Дефо в "Осторожно, щель" (озвучка Hudson)
Уиллем Дефо в "Осторожно, щель" (озвучка Hudson)
  • 2016.02.21
  • www.youtube.com
Щели между зубами - здорово ли это?! Уиллем Дефо снялся в короткометражном фильме Григория Добрыгина. Студия озвучания: https://vk.com/hudson_mov Озвучание: ...
 
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