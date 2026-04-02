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CRUDE OIL (#WTI): Waiting For Breakout to Buy 🛢
⚠️Crude Oil is moving as I predicted earlier, bouncing strongly
from a key daily horizontal support.
The price is currently approaching a minor resistance based
on a current high on a 4H time frame.
Your signal to buy will be its breakout and a candle close above that.
The price will rise to 110 level and potentially higher then.
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4H time frame
My Experts:
✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377
Indicators:
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955
✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949