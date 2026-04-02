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CRUDE OIL (#WTI): Waiting For Breakout to Buy

2 April 2026, 08:35
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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CRUDE OIL (#WTI): Waiting For Breakout to Buy 🛢


⚠️Crude Oil is moving as I predicted earlier, bouncing strongly

from a key daily horizontal support.


The price is currently approaching a minor resistance based

on a current high on a 4H time frame.


Your signal to buy will be its breakout and a candle close above that.


The price will rise to 110 level and potentially higher then.

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4H time frame


My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#WTI, crude oil