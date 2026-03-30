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#AUDUSD: Bearish Continuation Confirmed 🇦🇺🇺🇸
📉AUDUSD successfuly violated a major horizontal support cluster
last week.
The broken structure was retested then and we see how it turned
into a strong resistance now.
I will expect a bearish continuation and a test of 0.681 level soon.
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4H time frame
My Experts:
✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377
Indicators:
✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179
✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178
✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171
✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047
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