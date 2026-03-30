Analytics & Forecasts

#AUDUSD: Bearish Continuation Confirmed

30 March 2026, 11:29
Kestutis Balciunas
Kestutis Balciunas
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#AUDUSD: Bearish Continuation Confirmed 🇦🇺🇺🇸


📉AUDUSD successfuly violated a major horizontal support cluster

last week.


The broken structure was retested then and we see how it turned

into a strong resistance now.


I will expect a bearish continuation and a test of 0.681 level soon.

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4H time frame


My Experts:

✔️ Auric Flow MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/168383
✔️ Auric Flow MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/168377

Indicators:

✔️ Divergence Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166179

✔️ Divergence Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166178

✔️ Aero Pulse Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166171

✔️ Aero Pulse Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166047

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT5©: https://www.mql5.com/en/market/product/166955

✔️ Volumatic VIDYA Dashboard MT4©: https://www.mql5.com/en/market/product/166949


#audusd