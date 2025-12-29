Trend Trading Made Simple: How to Filter Noise with Titan SuperTrend

Eski bir deyim şöyledir: "Trend senin Dostundur." Ancak Forex veya Crypto işlem yapmış herkes, yanlış zamanda girerseniz trendin en büyük düşmanınız olabileceğini bilir.

Sahte çıkışlar ve "dalgalı" piyasalar, her şeyden çok daha fazla hesabı yok eder. Bu yüzden profesyonel yatırımcılar, basit Hareketli Ortalamalar yerine SuperTrend gibi volatilite tabanlı göstergelere güvenirler.

SuperTrend nedir?

SuperTrend, Fiyat Hareketi ile ATR (Ortalama Gerçek Aralık) birleştiren hibrit bir göstergedir. Küçük fiyat artışlarına kandırılan standart hareketli ortalamanın aksine, SuperTrend gürültüyü filtrelemek için volatilite (ATR) kullanır. Renk değişimi ancak eğilim istatistiksel olarak tersine döndüğünde değişir.

"Yeniden Boyanma" Kuralı

İnternette bulunan birçok ücretsiz göstergeyin en büyük sorunu "Yeniden Boyayım"dır. Bir satın alma sinyali görüyorsunuz, işlem girişine giriyorsunuz ve 5 dakika sonra sinyal kayboluyor. Bu hesabınız için bir felaket.

Bunu çözmek için Titan SuperTrend Pro'yu geliştirdim. Sıkı bir Yeniden Boya Vermeme mantığına bağlıdır. Bir mum Yeşil veya Kırmızı okla kapandığında, bu sinyal kalıcı olur. Geçmiş testlerinize ve canlı işlemlerinize güvenebilirsiniz.

Titan SuperTrend Stratejisi Nasıl Kullanılır?

İşte H1 veya H4 zaman dilimlerinde kullanabileceğiniz basit ve karlı bir strateji:

Sinyali Bekleyin: Tahmin etme. Titan SuperTrend'in büyük bir ok basmasını bekle (Yeşil Al için, kırmızı Sat için). Fiyat Hareketi ile Onaylayın: Satın alma sinyali alırsanız, mum gövdesinin güçlü ve bol olduğundan emin olun. Stop Loss Ayarlar: En güzel kısmı bu. SuperTrend çizgisini Trailing Stop olarak kullanın. Çizgi Yeşil olduğu sürece ticarette kal. Çizgi yukarı doğru hareket ettikçe SL'nizi yukarı çekin. Çıkış: Gösterge renk değiştirdiğinde işlemi hemen kapatın.

Neden Titan SuperTrend?

Standart MT5 araçları genellikle okunması zordur. Titan SuperTrend Pro, görsel netlik ve hız için tasarlanmıştır:

Net Görseller: Büyük Alım/Satım okları.

Büyük Alım/Satım okları. Mobil Uyarılar: Bir trend tersine döner dönmez telefonunuza push bildirimleri alın.

Bir trend tersine döner dönmez telefonunuza push bildirimleri alın. Dinamik Ayarlar: Her varlığa (Altın, Bitcoin, EURUSD) uyacak şekilde ayarlanabilir ATR Dönemi ve Çarpan.

Büyük hareketleri yakala, gürültüden kaçın.