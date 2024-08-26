Set Files and single symbol settings for RTR Momentum Trend All Symbols Unlimited

0
340
[Description of algo Inputs explained here ]
Single symbol settings for RTR Momentum Trend All Symbols Unlimited
|USDJPY
|AUDJPY
|EURJPY
|CHFJPY
|Magic Number
|123456
|123456
|123456
|123456
|Enter Symbols
|USDJPY
|AUDJPY
|EURJPY
|CHFJPY
|TimeFrames
|Two TF Mode
|true
|FALSE
|false
|true
|Highest TF
|D1
|D1
|D1
|W1
|Middle TF
|H4
|H4
|H1
|H4
|Lowest TF
|M15
|M15
|M20
|H1
|Take Profit Multiplier
|Profit Threshold
|16
|14
|18
|16
|Direction
|Direction: Both/Long/Short
|Long
|Long
|Long
|Long
|Spread Filter
|Max Spread
|0
|0
|0
|0
|Entry deviation (multiplier of spread)
|3
|3
|3
|3
|Order Type
|MARKET/LIMIT order
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|...All other settings you can leave as default or change as you wish
|USDJPY
|USDJPY
|XAUUSD
|NDX
|Magic Number
|123456
|123456
|123456
|123456
|Enter Symbols
|USDJPY
|USDJPY
|XAUUSD
|NDX
|TimeFrames
|Two TF Mode
|true
|true
|false
|false
|Highest TF
|W1
|D1
|D1
|D1
|Middle TF
|H4
|H4
|H2
|H4
|Lowest TF
|M30
|H1
|M15
|M15
|Take Profit Multiplier
|Profit Threshold
|17
|12
|16
|10
|Direction
|Direction: Both/Long/Short
|Long
|Long
|Both
|Both
|Spread Filter
|Max Spread
|0
|0
|0
|0
|Entry deviation (multiplier of spread)
|3
|3
|3
|3
|Order Type
|MARKET/LIMIT order
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|...All other settings you can leave as default or change as you wish
|ADBE
|COST
|META
|MSFT
|Magic Number
|123456
|123456
|123456
|123456
|Enter Symbols
|ADBE
|COST
|META
|MSFT
|TimeFrames
|Two TF Mode
|false
|false
|false
|false
|Highest TF
|D1
|H4
|H4
|H4
|Middle TF
|M20
|M20
|H1
|H1
|Lowest TF
|M5
|M5
|M5
|M5
|Take Profit Multiplier
|Profit Threshold
|16
|18
|18
|14
|Direction
|Direction: Both/Long/Short
|Long
|Long
|Long
|Long
|Spread Filter
|Max Spread
|0
|0
|0
|0
|Entry deviation (multiplier of spread)
|3
|3
|3
|3
|Order Type
|MARKET/LIMIT order
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|...All other settings you can leave as default or change as you wish
|TSLA
|NVDA
|ETH
|ETH
|Magic Number
|123456
|123456
|123456
|123456
|Enter Symbols
|TSLA
|NVDA
|ETH
|ETH
|TimeFrames
|Two TF Mode
|false
|false
|false
|FALSE
|Highest TF
|D1
|D1
|D1
|D1
|Middle TF
|H3
|H4
|H4
|H4
|Lowest TF
|M5
|M5
|M20
|M15
|Take Profit Multiplier
|Profit Threshold
|14
|18
|14
|16
|Direction
|Direction: Both/Long/Short
|Long
|Long
|Both
|Long
|Spread Filter
|Max Spread
|0
|0
|0
|0
|Entry deviation (multiplier of spread)
|3
|3
|3
|3
|Order Type
|MARKET/LIMIT order
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|...All other settings you can leave as default or change as you wish
|BTCUSD
|SOLUSD
|LTCUSD
|LNKUSD
|Magic Number
|123456
|123456
|123456
|123456
|Enter Symbols
|BTCUSD
|SOLUSD
|LTCUSD
|LNKUSD
|TimeFrames
|Two TF Mode
|false
|true
|false
|false
|Highest TF
|D1
|D1
|D1
|D2
|Middle TF
|H1
|H3
|H1
|H3
|Lowest TF
|M15
|M30
|M20
|M15
|Take Profit Multiplier
|Profit Threshold
|14
|18
|16
|10
|Direction
|Direction: Both/Long/Short
|Long
|Long
|Long
|Long
|Spread Filter
|Max Spread
|0
|0
|0
|0
|Entry deviation (multiplier of spread)
|3
|3
|3
|3
|Order Type
|MARKET/LIMIT order
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|MARKET
|...All other settings you can leave as default or change as you wish
|DOTUSD
|Magic Number
|123456
|Enter Symbols
|DOTUSD
|TimeFrames
|Two TF Mode
|true
|Highest TF
|D1
|Middle TF
|H4
|Lowest TF
|M15
|Take Profit Multiplier
|Profit Threshold
|12
|Direction
|Direction: Both/Long/Short
|Long
|Spread Filter
|Max Spread
|0
|Entry deviation (multiplier of spread)
|3
|Order Type
|MARKET/LIMIT order
|MARKET
|...All other settings you can leave as default or change as you wish
Files:
SET_Files.zip 7 kb