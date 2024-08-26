Set Files and single symbol settings for RTR Momentum Trend All Symbols Unlimited
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Set Files and single symbol settings for RTR Momentum Trend All Symbols Unlimited

26 August 2024, 22:29
Retail Trading Realities LTD
Philip Kym Sang Nelson
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[SET Files download]

[Description of algo Inputs explained here ]

Single symbol settings for RTR Momentum Trend All Symbols Unlimited

USDJPY AUDJPY EURJPY CHFJPY
Magic Number 123456 123456 123456 123456
Enter Symbols USDJPY AUDJPY EURJPY CHFJPY
TimeFrames
Two TF Mode true  FALSE false  true 
Highest TF D1 D1 D1 W1
Middle TF H4 H4 H1 H4
Lowest TF M15 M15 M20 H1
Take Profit Multiplier
Profit Threshold 16 14 18 16
Direction
Direction: Both/Long/Short Long Long Long Long
Spread Filter
Max Spread 0 0 0 0
Entry deviation (multiplier of spread) 3 3 3 3
Order Type
MARKET/LIMIT order MARKET MARKET MARKET MARKET
...All other settings you can leave as default or change as you wish
USDJPY USDJPY XAUUSD NDX
Magic Number 123456 123456 123456 123456
Enter Symbols USDJPY USDJPY XAUUSD NDX
TimeFrames
Two TF Mode true  true  false  false 
Highest TF W1 D1 D1 D1
Middle TF H4 H4 H2 H4
Lowest TF M30 H1 M15 M15
Take Profit Multiplier
Profit Threshold 17 12 16 10
Direction
Direction: Both/Long/Short Long Long Both Both
Spread Filter
Max Spread 0 0 0 0
Entry deviation (multiplier of spread) 3 3 3 3
Order Type
MARKET/LIMIT order MARKET MARKET MARKET MARKET
...All other settings you can leave as default or change as you wish
ADBE COST META MSFT
Magic Number 123456 123456 123456 123456
Enter Symbols ADBE COST META MSFT
TimeFrames
Two TF Mode false  false  false  false 
Highest TF D1 H4 H4 H4
Middle TF M20 M20 H1 H1
Lowest TF M5 M5 M5 M5
Take Profit Multiplier
Profit Threshold 16 18 18 14
Direction
Direction: Both/Long/Short Long Long Long Long
Spread Filter
Max Spread 0 0 0 0
Entry deviation (multiplier of spread) 3 3 3 3
Order Type
MARKET/LIMIT order MARKET MARKET MARKET MARKET
...All other settings you can leave as default or change as you wish
TSLA NVDA ETH ETH
Magic Number 123456 123456 123456 123456
Enter Symbols TSLA NVDA ETH ETH
TimeFrames
Two TF Mode false  false  false  FALSE
Highest TF D1 D1 D1 D1
Middle TF H3 H4 H4 H4
Lowest TF M5 M5 M20 M15
Take Profit Multiplier
Profit Threshold 14 18 14 16
Direction
Direction: Both/Long/Short Long Long Both Long
Spread Filter
Max Spread 0 0 0 0
Entry deviation (multiplier of spread) 3 3 3 3
Order Type
MARKET/LIMIT order MARKET MARKET MARKET MARKET
...All other settings you can leave as default or change as you wish
BTCUSD SOLUSD LTCUSD LNKUSD
Magic Number 123456 123456 123456 123456
Enter Symbols BTCUSD SOLUSD LTCUSD LNKUSD
TimeFrames
Two TF Mode false  true  false  false 
Highest TF D1 D1 D1 D2
Middle TF H1 H3 H1 H3
Lowest TF M15 M30 M20 M15
Take Profit Multiplier
Profit Threshold 14 18 16 10
Direction
Direction: Both/Long/Short Long Long Long Long
Spread Filter
Max Spread 0 0 0 0
Entry deviation (multiplier of spread) 3 3 3 3
Order Type
MARKET/LIMIT order MARKET MARKET MARKET MARKET
...All other settings you can leave as default or change as you wish
DOTUSD
Magic Number 123456
Enter Symbols DOTUSD
TimeFrames
Two TF Mode true 
Highest TF D1
Middle TF H4
Lowest TF M15
Take Profit Multiplier
Profit Threshold 12
Direction
Direction: Both/Long/Short Long
Spread Filter
Max Spread 0
Entry deviation (multiplier of spread) 3
Order Type
MARKET/LIMIT order MARKET
...All other settings you can leave as default or change as you wish


Files:
SET_Files.zip  7 kb
#ChatGPT, gpt, RTR, RetailTradingrealities