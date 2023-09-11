현지 무역 복사기 EA MT4/5 설정/입력 가이드 - 2 부

Copy Only if Transmitter Drawdown %>: 이 설정을 사용하면 전송자 계정이 특정 감소 수준을 경험한 경우에만 사용자가 전송자 계정에서 수신자 계정으로 원래 거래를 복사할 수 있습니다. 예를 들어, 송신기 손실률 %>=5인 경우에만 복사하는 경우 수신기 계정은 송신기 계정의 손실률이 5%를 초과한 후에만 송신기의 거래 복사를 시작합니다. 이 임계값이 충족되면 모든 송신기 거래가 복사됩니다. 이후 송신기 하락률이 5% 미만으로 떨어지면 송신기 하락률이 다시 5% 이상으로 올라갈 때까지 새 송신기 거래가 복사되지 않습니다. 위의 계정 보호 사용 설정이 거짓인 경우에도 송신기 감소 % 설정이 작동하는 경우에만 이 복사가 작동한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.

Copy Only if Transmitter Drawdown % per Symbol>: 이 설정을 사용하면 사용자는 해당 특정 기호에 대한 모든 송신기 거래의 총 손실액이 지정된 임계값을 초과하는 경우에만 송신기 계정에서 수신기 계정으로 각 기호에 대한 거래를 복사할 수 있습니다. 예를 들어, 기호당 송신기 하락률 %>=2인 경우에만 복사하는 경우 수신기 계정은 송신기 계정의 해당 기호에 대한 모든 거래의 총 하락폭이 2%를 초과하는 경우에만 각 기호에 대한 송신기 거래를 복사하기 시작합니다. 이 조건이 충족되면 해당 기호에 대한 모든 송신기 거래가 복사됩니다. 전송자 계정에서 해당 기호 거래의 통합 하락률이 2% 미만으로 떨어지면 해당 기호 거래의 통합 하락률이 다시 2% 이상으로 올라갈 때까지 해당 기호에 대한 새로운 전송자 거래가 복사되지 않습니다. 위의 계정 보호 사용 설정이 false인 경우에도 기호당 송신기 감소율 % 설정이 작동하는 경우에만 이 복사가 작동한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.