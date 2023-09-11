현지 무역 복사기 EA MT4/5 설정/입력 가이드 - 2 부

✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/ko/market/product/68950
✔️ Local Trade Copier EA MT5©: https://www.mql5.com/ko/market/product/68951
팁: 여기에서 데모 계정에서 Local Trade Copier EA MT4 데모 버전을 다운로드하여 사용해 볼 수 있습니다.
팁: 여기에서 데모 계정에서 Local Trade Copier EA MT5 데모 버전을 다운로드하여 사용해 볼 수 있습니다.
다운로드한 무료 데모 파일을 MT4/5 >> File >> Open Data Folder >> MQL4/5 >> Experts 폴더에 붙여넣고 터미널을 다시 시작합니다. 무료 데모 버전은 데모 계정에서만 한 번에 4시간 동안 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 평가판 기간을 재설정하려면 MT4/5 >> 도구 >> 전역 변수 >> Control + A >> 삭제로 이동하세요. 이 작업은 중요하지 않은 데모 계정에서만 수행하고 챌린지 소품 회사 계정에서는 수행하지 마십시오.
중요한 !!!
- 사용하려는 모든 MT4/5 터미널에 대해 아래 지침에 따라 MQL5 계정을 통해 Local Trade Copier EA MT4/5를 설치해야 합니다. ex4/5 파일의 복사/붙여넣기는 MQL5.com Market 구매에 대해 작동하지 않습니다.
- 브로커 웹사이트에서 사용자 지정 MT4/5 터미널을 다운로드하고 거래 계정에 로그인하는 데 사용하십시오. 다른 브로커의 MT4/5 터미널을 사용하여 거래 계정에 로그인하지 마십시오. 복사에 영향을 미칠 수 있습니다!
- Local Trade Copier EA MT4/5가 작동 중일 때 MT4/5 터미널에서 다른 거래 계정에 로그인하지 마십시오. 복사가 중지됩니다!
- 수신자 계정에 로그인할 때 투자자 암호를 사용하지 마십시오. 복사할 수 없습니다.
- 전송자 또는 수신자 계정에 각 기호 뒤에 접미사가 있는 경우(예: EURUSD.r) 수신자 계정 설정에서 전송기 계정의 접미사 또는 수신자 계정의 접미사 설정(예: .r)에 추가하십시오.
현지 무역 복사기 EA MT4/5 문제 해결 가이드: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
로컬 복사기 EA MT4/5 빠른 설정 비디오:
중요한! 송신기 계정 측에 채워진 유일한 2개의 설정은 아래 스크린샷에서 강조 표시된 이 2개입니다. 다른 모든 설정은 수신자 계정 측에 채워집니다. 송신기 계정의 다른 설정을 변경하는 것은 의미가 없으며 아무 의미가 없습니다!
현지 무역 복사기 EA MT4/5 설정/입력 가이드
설정/입력 가이드 1부를 보려면 여기를 클릭하세요: https://www.mql5.com/en/blogs/post/745958
- Total Symbol Copied Volume: 수신기가 심볼별로 복사할 총 랏 수를 정의합니다 . 예를 들어 , 4 를 입력하면 각 심볼에 대해 최대 4 랏의 거래 / 주문이 복사됩니다 . 해당 심볼의 거래가 송신기나 수신기에서 종료될 때마다 카운트가 초기화됩니다 . 또한 심볼별로 개별 값을 지정할 수 있습니다 . 예 : 2,GBPUSD3,USDJPY4 는 모든 심볼에 2 랏 , GBPUSD 에 3 랏 , USDJPY 에 4 랏을 의미합니다 . 수신기 계정이 심볼 접미사 ( 예 : .r) 를 사용하는 경우 , 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4 와 같이 포함하십시오 .
- Total Account Copied Volume: 매번 수신자 계정에 복사할 수 있는 모든 거래의 최대 볼륨. 예를 들어 이 설정이 2인 경우 수신자 계정은 총 랏 크기가 2랏인 특정 수의 거래만 복사합니다. 따라서 1랏 EURUSD 거래와 1랏 GBPUSD 거래가 수신자 계정에 복사된 경우 복사된 수신자 거래의 총 랏 크기가 2랏 한도를 초과하기 때문에 EA는 다른 거래를 복사하지 않습니다. 이 설정은 보류 중인 주문에도 적용되며(Copy Pending Orders=true인 경우) 복사된 수신자 거래가 닫히면 재설정됩니다.
- Minimum Receiver Lot Size: 수신자 계정에 복사될 최소 로트 크기입니다. 예를 들어 수신자 계산에서 복사할 0.05랏 거래를 제공하고 이 설정이 0.10인 경우 수신자 거래는 0.05랏이 아닌 0.10으로 복사됩니다. 브로커가 0.01보다 작은 랏 크기를 사용하는 경우(예: 0.001 또는 0.0001) 0.01보다 작은 거래를 복사할 수 있도록 최소 랏 크기 설정을 여기에 입력해야 합니다. 이는 바이너리 계정, 특히 변동성 지수 복사에 필요합니다.
- Maximum Receiver Lot Size: 수신자 계정에 복사될 최대 로트 크기입니다. 예를 들어 수신자 계산에서 복사할 7.25랏 거래를 제공하고 이 설정이 5인 경우 수신자 거래는 7.25랏이 아닌 5로 복사됩니다.
- Ignore Receiver Lot Size Below: 이 설정을 통해 수신자 계정에 복사될 최소 로트 크기를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 아래 로트 크기 복사 무시=0.5 설정이 있고 수신자 거래가 0.2 로트 크기로 복사되려고 하면 무시되고 전혀 복사되지 않습니다. 브로커가 0.01보다 작은 랏 크기를 사용하는 경우(예: 0.001 또는 0.0001) 0.01보다 작은 거래를 복사할 수 있으려면 이 최소 랏 크기 설정을 지정해야 합니다. 이는 바이너리 계정, 특히 변동성 지수 복사에 필요합니다.
- Ignore Receiver Lot Size Above: 이 설정을 통해 수신자 계정에 복사될 최대 로트 크기를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 로트 크기 복사 무시 무시=5 설정이 있고 수신자 거래가 8.2 로트 크기로 복사되려고 하면 무시되고 전혀 복사되지 않습니다.
- Ignore Transmitter Lot Size Below: 이 설정을 통해 수신자 계정에 복사될 원래 전송기 거래의 최소 랏 크기를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 송신기 로트 크기 무시=0.5를 입력하면 0.2랏의 송신기 거래가 무시되고 전혀 복사되지 않습니다. 브로커가 0.01보다 작은 랏 크기를 사용하는 경우(예: 0.001 또는 0.0001) 0.01보다 작은 거래를 복사할 수 있으려면 이 최소 랏 크기 설정을 지정해야 합니다. 이는 바이너리 계정, 특히 변동성 지수 복사에 필요합니다.
- Ignore Transmitter Lot Size Above: 이 설정을 통해 수신자 계정에 복사될 원래 전송기 거래의 최대 랏 크기를 제어할 수 있습니다. 예를 들어 Ignore Transmitter Lot Size Above=5를 입력하면 8.2랏의 송신기 거래가 무시되고 전혀 복사되지 않습니다.
- Minimum Volume Step: 기본값은 0.01이며 대부분의 외환 브로커에 적합합니다. 브로커가 0.01보다 작은 랏 크기를 사용하는 경우(예: 0.001 또는 0.0001) 0.01보다 작은 거래를 복사할 수 있도록 최소 랏 크기 설정을 여기에 입력해야 합니다. 이는 바이너리 계정, 특히 변동성 지수 복사에 필요합니다.
Trade Management
- Synchronized Trade Closure: true/false/true for Market Trades Only/true for Pending Orders Only/true for Same Trade/Order Type. 이 설정을 사용하면 전송자 계정과 수신자 계정 간에 거래와 주문이 처리되는 방식을 결정할 수 있습니다. 다음과 같은 옵션이 있습니다. 참: 전송자 계정의 해당 원래 거래/주문이 닫히거나 삭제된 후 즉시 복사된 시장 거래 및 수신자 계정의 보류 주문을 자동으로 닫거나 삭제합니다. 거짓: 해당 송신기 거래/주문이 종료되거나 삭제된 후에도 수신자 거래/주문은 계속 열려 있거나 보류 중입니다. 시장 거래에만 해당: 수신기 시장 거래는 해당 송신기 포지션이 당시 시장 거래인 경우에만 마감됩니다. 보류 주문에만 해당: 해당 송신기 위치도 해당 시점에 보류 주문인 경우에만 수신자 보류 주문이 삭제됩니다. 동일한 거래/주문 유형에 대해 참: 전송자 시장 거래가 마감되면 수신자 계좌의 해당 포지션도 시장 거래인 경우 마감됩니다. 마찬가지로, 송신기 보류 주문이 삭제되면 해당 수신기 위치도 보류 주문인 경우 삭제됩니다. 그러나 수신자 위치가 다른 경우(예: 시장 거래와 지정가 주문) 영향을 받지 않습니다.
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Closure Delay in Seconds: 트랜스미터에서 리시버로 각 거래를 종료하는 것을 지정된 초 단위만큼 지연시킵니다 . 5 와 같이 단일 값을 입력하거나 5,20 과 같이 범위를 입력하여 5 초에서 20 초 사이의 무작위 지연을 적용할 수 있습니다 . 송신자와 수신자의 브로커가 다른 시간대에서 운영되는 경우 , 위의 'Transmitter Server Offset Hours' 설정을 적절히 조정하세요 .
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Closure Better Price: 수신자 거래를 송신자 거래와 동일한 가격 , 더 좋은 가격 또는 더 나쁜 가격에 종료하는 옵션을 활성화하거나 비활성화합니다 . 이는 아래 설정에 따라 결정됩니다 . 경고 : 이 옵션을 활성화하면 시장이 빠르게 반대 방향으로 움직일 경우 송신자 거래의 종료를 놓쳐, 수신자 거래가 열린 상태로 관리되지 않을 수 있습니다.
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Closure Better Price Difference in Points: 수신자 계정에서 복사된 거래를 종료하기 전에 가격이 얼마나 좋아야 하는지를 설정합니다 . 값이 0 이면 거래는 송신자와 동일하거나 더 나은 가격에서 종료됩니다 ( 매수의 경우 더 높게 , 매도의 경우 더 낮게 ). 값이 50 이면 매수는 50 포인트 높게 , 매도는 50 포인트 낮게 종료됩니다 . 음수 값은 수신자 거래가 해당 이익 수준에 도달했을 때 종료됩니다 . 예를 들어 -50 이면 매수는 50 포인트 낮게 , 매도는 50 포인트 높게 종료됩니다 . 심볼별로 다른 값을 지정할 수 있으며 , 형식은 10,GBPUSD-20,USDJPY30 입니다 . 수신자 계정이 심볼 접미사 ( 예 : .r) 를 사용하는 경우 , 예 : 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30 과 같이 포함하세요 .
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Reopen Closed Copied Trades: 해당 송신자 거래 / 주문이 여전히 열려 있는 경우 , 수신자에서 종료된 거래 / 주문을 다시 열지 여부 및 방법을 제어합니다 . False 로 설정하면 다시 열지 않습니다 . Instantly 로 설정하면 종료 직후 다시 엽니다 . At Open Price or Better 로 설정하면 시장 가격이 송신자 거래의 원래 오픈 가격에 도달하거나 이를 초과할 때만 다시 엽니다 (Better Price 설정을 따름 ). At a Specific Time 으로 설정하면 아래에서 지정한 시간에 다시 엽니다 ( 송신자 거래가 여전히 열려 있는 경우에만 ).
- Reopen Closed Copied Trades Time: HH:MM 형식으로 , 수신자에서 종료된 거래 / 주문을 다시 여는 정확한 시간을 지정합니다 ( 해당 송신자 거래 / 주문이 여전히 열려 있는 경우에 한함 ).
- Apply Partial Closure: True/false. 이 설정이 true이면 복사된 수신자 거래에 대해 부분 마감이 정상적으로 적용되고 false이면 적용되지 않습니다.
- Close Transmitter if Receiver is Closed: 수신자 거래 / 주문이 종료되면 해당 송신자 원래 거래 / 주문을 종료하는 옵션을 활성화하거나 비활성화합니다 . 중요 : 이 설정은 Local Trade Copier EA의 송신자 측에서 구성해야 합니다.
- Virtual/Hidden TP/SL Levels: 복사된 모든 수신자 주문/거래에 대해 가상/숨겨진 테이크 프로핏, 손절매 수준, 손익분기점 및 후행 손절매 수준을 사용하는 옵션의 참/거짓. 가상 레벨을 사용하면 브로커와 시장에 표시되지 않습니다.
- Show Virtual Levels on Chart: 가상 테이크 프로핏과 손절가를 차트에 표시하는 옵션의 참/거짓. 이것이 사실일 경우 가상 테이크 프로핏 레벨은 차트에 라임색 선으로 표시되고 가상 손절매 레벨은 연어색 선으로 차트에 표시됩니다. 두 가상 레벨 라인은 또한 마우스 호버의 거래에 대한 손익 값을 표시합니다. 참고: 가상 레벨은 EA가 연결된 차트에만 표시됩니다. EA는 연결된 차트가 아닌 다른 차트에 선을 그릴 수 없기 때문입니다.
- Use TP/SL Levels in: Points/Money. 포인트를 선택하면 EA는 TP/SL/BE 및 후행 SL 설정을 복사한 포인트 보상에 적용합니다. 돈이 선택되면 EA는 TP/SL/BE 및 후행 SL 설정을 수신자 복사된 돈 거래에 적용합니다.
- Take Profit in Points: 수신자 계정에서 EA가 개설한 모든 복사 거래에 적용되는 이익실현 수준(포인트). 이 설정은 위의 Copy Take Profit=false인 경우에만 적용됩니다.
- Stop Loss in Points: 수신자 계정에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 적용되는 손절매 레벨(포인트). 이 설정은 위의 Copy Stop Loss=false인 경우에만 적용됩니다.
- Break Even Profit in Points: EA가 수신자 계정에서 개설한 모든 복사된 거래에 대한 포인트 단위의 이익 수준으로, EA는 손절매 수준을 손익분기점으로 옮길 것입니다. 이 설정은 위의 Copy Take Profit=false 및 Copy Stop Loss=false인 경우에만 적용됩니다.
- Trailing Start in Points: EA가 수신자 계정에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 대해 손절매 추적을 시작하는 포인트 수준. 이 설정은 위의 Copy Take Profit=false 및 Copy Stop Loss=false인 경우에만 적용됩니다.
- Trailing Stop in Points: 수신자 계정에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 대한 추적 손절매 거리(포인트)입니다. 이 설정은 위의 Copy Take Profit=false 및 Copy Stop Loss=false인 경우에만 적용됩니다.
- Trailing Step in Points: 추적 손절매 단계는 수신자 계정에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 대한 포인트입니다. 이 설정은 위의 Copy Take Profit=false 및 Copy Stop Loss=false인 경우에만 적용됩니다.
- Take Profit in Money: 수신자 계정에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 적용되는 이익실현 수준입니다. 이 설정은 위의 Copy Take Profit=false인 경우에만 적용됩니다.
- Stop Loss in Money: 수신자 계정에서 EA가 개설한 모든 복사 거래에 적용되는 손절매 수준입니다. 이 설정은 위의 Copy Stop Loss=false인 경우에만 적용됩니다.
- Break Even Profit in Money: 수신자 계정에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 대한 돈의 이익 수준으로, EA는 손절매 수준을 손익분기점으로 옮길 것입니다. 이 설정은 위의 Copy Take Profit=false 및 Copy Stop Loss=false인 경우에만 적용됩니다.
- Trailing Start in Money: EA가 수신자 계정에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 대해 손절매를 추적하기 시작하는 금액 수준. 이 설정은 위의 Copy Take Profit=false 및 Copy Stop Loss=false인 경우에만 적용됩니다.
- Trailing Stop in Money: 수신자 계정에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 대한 돈 거리의 후행 손절매. 이 설정은 위의 Copy Take Profit=false 및 Copy Stop Loss=false인 경우에만 적용됩니다.
- Trailing Step in Money: 수신자 계정에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 대한 후행 손절매 금액입니다. 이 설정은 위의 Copy Take Profit=false 및 Copy Stop Loss=false인 경우에만 적용됩니다.
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TP Based on Risk/Reward Ratio 1/: 이익 실현은 거래의 위험/보상 비율에 따라 수신자 복사 거래에 적용될 수 있습니다. 이 설정이 작동하려면 이익실현 복사를 비활성화하고 포인트 및 돈으로 이익실현을 0으로 설정해야 합니다. 예를 들어, 위험/보상 비율이 2로 설정되고 수신자 복사 거래의 손절매가 100포인트, 적용된 리시버 테이크프로핏 레벨은 200포인트가 됩니다. 위험/보상 비율이 0.5로 설정된 경우 100포인트 손절매는 50포인트 리시버 이익실현 수준이 됩니다.
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Partial Closure Take Profit % 1: EA가 수신자가 복사한 모든 거래를 부분적으로 청산하는 이익실현 거리의 비율입니다. 예를 들어 이익 실현이 100포인트이고 이 설정에 30이 삽입된 경우 EA는 30포인트 이익 실현 수준에 도달하면 거래를 부분적으로 청산합니다.
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Partial Closure TP Lot Size % 1: 위의 Partial Closure Take Profit % 1 수준에 도달했을 때 EA에 의해 부분적으로 마감될 거래 초기 로트 크기의 백분율입니다. 예를 들어 초기 1랏 오픈 거래가 있고 이 설정에 30랏이 삽입된 경우 EA는 그 중 30%, 즉 0.30랏을 부분적으로 청산합니다. 나머지 0.70랏 거래는 계속 진행됩니다.
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Partial Closure Take Profit % 2: EA가 수신자가 복사한 모든 거래를 부분적으로 청산하는 이익실현 거리의 비율입니다. 예를 들어 이익 실현이 100포인트이고 이 설정에 50이 삽입된 경우 EA는 50포인트 이익 실현 수준에 도달하면 거래를 부분적으로 청산합니다.
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Partial Closure TP Lot Size % 2: 위의 Partial Closure Take Profit % 2 수준에 도달했을 때 EA에 의해 부분적으로 마감될 거래 초기 로트 크기의 백분율입니다. 예를 들어, 초기 1랏 오픈 거래가 있고 이 설정에 30랏이 삽입된 경우 EA는 그 중 30%를 부분적으로 청산하므로 추가로 0.30랏을 청산합니다. 나머지 0.40랏 거래는 계속 진행됩니다.
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Partial Closure Take Profit % 3: EA가 수신자가 복사한 모든 거래를 부분적으로 청산하는 이익실현 거리의 비율입니다. 예를 들어 이익 실현이 100포인트이고 이 설정에 70이 삽입된 경우 EA는 70포인트 이익 실현 수준에 도달하면 거래를 부분적으로 청산합니다.
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Partial Closure TP Lot Size % 3: 위의 Partial Closure Take Profit % 3 수준에 도달했을 때 EA에 의해 부분적으로 마감될 거래 초기 로트 크기의 비율입니다. 예를 들어, 초기 1랏 오픈 거래가 있고 이 설정에 30랏이 삽입된 경우 EA는 그 중 30%를 부분적으로 청산하므로 0.30랏이 추가됩니다. 나머지 0.10랏 거래는 계속 실행됩니다.
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Partial Closure Stop Loss % 1: EA가 수신자가 복사한 모든 거래를 부분적으로 청산하는 손절매 거리의 비율입니다. 예를 들어 손절매가 100포인트이고 이 설정에 30이 삽입된 경우 EA는 30포인트 손절매 수준에 도달하면 거래를 부분적으로 청산합니다.
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Partial Closure SL Lot Size % 1: 위의 부분 마감 손절매 % 1 수준에 도달했을 때 EA에 의해 부분적으로 마감될 거래 초기 랏 크기의 비율입니다. 예를 들어 초기 1랏 오픈 거래가 있고 이 설정에 30랏이 삽입된 경우 EA는 그 중 30%, 즉 0.30랏을 부분적으로 청산합니다. 나머지 0.70랏 거래는 계속 진행됩니다.
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Partial Closure Stop Loss % 2: EA가 수신자가 복사한 모든 거래를 부분적으로 청산하는 손절매 거리의 비율입니다. 예를 들어 손절매가 100포인트이고 이 설정에 50이 삽입된 경우 EA는 50포인트 손절매 수준에 도달하면 거래를 부분적으로 청산합니다.
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Partial Closure SL Lot Size % 2: 위의 부분 마감 손절매 % 2 수준에 도달했을 때 EA에 의해 부분적으로 마감될 거래 초기 로트 크기의 비율입니다. 예를 들어, 초기 1랏 오픈 거래가 있고 이 설정에 30랏이 삽입된 경우 EA는 그 중 30%를 부분적으로 청산하므로 추가로 0.30랏을 청산합니다. 나머지 0.40랏 거래는 계속 진행됩니다.
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Partial Closure Stop Loss % 3: EA가 수신자가 복사한 모든 거래를 부분적으로 청산하는 손절매 거리의 비율입니다. 예를 들어 손절매가 100포인트이고 이 설정에 70이 삽입된 경우 EA는 70포인트 손절매 수준에 도달하면 거래를 부분적으로 청산합니다.
- Partial Closure SL Lot Size % 3: 위의 Partial Closure Stop Loss % 3 수준에 도달했을 때 EA에 의해 부분적으로 마감될 거래 초기 랏 크기의 백분율입니다. 예를 들어, 초기 1랏 오픈 거래가 있고 이 설정에 30랏이 삽입된 경우 EA는 그 중 30%를 부분적으로 청산하므로 0.30랏이 추가됩니다. 나머지 0.10랏 거래는 계속 실행됩니다.
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Close All Copied Market Trades on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. 이 설정을 통해 사용자는 수신자 계정에 복사된 모든 시장 거래가 자동으로 종료되는 날짜를 지정할 수 있습니다. '매일'을 선택하시면 복사된 모든 시장거래가 매일 아래 지정된 시간에 종료됩니다.
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Close All Copied Market Trades Time: 00:00. 이 설정은 수신자 계정의 모든 복사된 시장 거래가 종료되는 시간을 결정합니다. 시간은 시간과 분을 나타내는 00:00 형식으로 지정해야 합니다(예: 오전 9시 30분은 09:30, 오후 6시 30분은 18:30). 시간은 수신자의 서버 시간대(MT4/5 >> 보기 >> Marketwatch 시간)를 기준으로 입력해야 합니다.
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Delete All Copied Pending Orders on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. 이 설정을 통해 사용자는 수신자 계정에 복사된 모든 보류 주문이 자동으로 삭제되는 날짜를 지정할 수 있습니다. '매일'을 선택하면 복사된 보류 주문이 매일 아래 지정된 시간에 삭제됩니다.
- Delete All Copied Pending Orders Time: 00:00. 이 설정은 수신자 계정에 복사된 보류 주문이 모두 삭제되는 시간을 결정합니다. 시간은 시간과 분을 나타내는 00:00 형식으로 지정해야 합니다(예: 오전 9시 30분은 09:30, 오후 6시 30분은 18:30). 시간은 수신자의 서버 시간대(MT4/5 >> 보기 >> Marketwatch 시간)를 기준으로 입력해야 합니다.
- Close Copied Trades in Minutes: 이 설정에서는 복사된 각 시장 거래가 수신자에 대해 자동으로 종료되는 시간(분)을 지정할 수 있습니다. 예를 들어, 이 설정에 120을 입력하면 복사된 모든 시장 거래는 복사된 지 2시간 후에 종료됩니다. 이 설정은 복사된 보류 주문에는 적용되지 않습니다.
- Use Basket Take Profit %: 바구니 이익 실현 % 옵션의 참/거짓.
- Basket Take Profit %: EA가 해당 포지션을 청산할 결합된 수취인 계정에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 대한 잔고의 %(소수점 사용 가능)로 표시되는 이익실현 수준.*
- Use Basket Stop Loss %: 바스켓 손절매 % 옵션의 참/거짓.
- Basket Stop Loss %: 수취인 계정에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 대한 잔고의 %로 표시되는 손절매 수준(소수점 사용 가능), EA가 해당 포지션을 청산할 것입니다.*
- Use Basket Break Even %: Basket Break Even % 옵션의 참/거짓.
- Basket Break Even %: 수취인 계정에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 대한 잔액의 %(소수점 사용 가능)로 표시되는 수익 수준으로, EA는 손절매 수준을 손익분기점으로 옮길 것입니다.*
- Use Basket Trailing Stop Loss %: Basket Trailing Stop Loss % 옵션의 참/거짓.
- Basket Trailing Start %: 수신자 계정에서 EA가 연 모든 복사된 거래에 대한 잔액의 %(소수점 사용 가능)로 표시되는 수익 수준으로, EA는 Stop Loss 수준을 상향 추적하기 시작합니다.
- Basket Trailing Stop %: 수취인 계정에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 대한 잔고의 %(소수점 사용 가능)로 표시되는 후행 손절매 수준. 도달하면 EA가 해당 포지션을 청산합니다.*
- Basket Trailing Step %: EA가 손절매 수준을 이동하는 결합된 수신자 계정에서 EA가 연 모든 복사된 거래에 대한 잔액의 %로 표시되는 후행 단계 수준(소수점 사용 가능).
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Use Basket Take Profit in Money: Basket Take Profit in Money 옵션의 참/거짓.
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Basket Take Profit in Money: EA가 해당 포지션을 청산할 결합된 수취인 계좌에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 대한 계좌 통화(소수점 사용 가능)의 이익실현 수준.*
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Use Basket Stop Loss in Money: Basket Stop Loss in Money 옵션의 참/거짓.
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Basket Stop Loss in Money: EA가 해당 포지션을 청산할 결합된 수취인 계좌에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 대한 계좌 통화의 손절매 수준(소수점 사용 가능).*
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Use Basket Break Even in Money: Basket Break Even in Money 옵션의 참/거짓.
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Basket Break Even in Money: 계정 통화로 표시된 수익 수준(소수점 사용 가능), 수신자 계정에서 EA가 개설한 모든 복사된 거래에 대해 EA는 손절매 수준을 손익분기점으로 옮길 것입니다.*
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Use Basket Trailing Stop Loss in Money: Basket Trailing Stop Loss in Money 옵션의 참/거짓.
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Basket Trailing Start in Money: 계정 통화의 이익 수준(소수점 사용 가능), 결합된 수신자 계정에서 EA가 연 모든 복사된 거래에 대해 EA는 Stop Loss 수준을 상향 추적하기 시작합니다.
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Basket Trailing Stop in Money: 계정 통화(소수점 사용 가능)의 후행 손절매 수준에 도달하면 EA가 해당 포지션을 청산합니다.*
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Basket Trailing Step in Money: EA가 손절매 수준을 이동하는 계정 통화의 후행 단계 수준(소수점 사용 가능).
- Use Basket Take Profit in Average Points: (true/false) ‘ 평균 포인트로 바스켓 이익실현’ 기능을 활성화하거나 비활성화합니다 . true 로 설정하면 모든 거래의 평균 이익이 지정된 포인트 수에 도달했을 때 수신기는 모든 복사된 거래 / 주문을 종료합니다 .
- Basket Take Profit in Average Points: 모든 복사된 거래의 평균 이익 목표 ( 소수점 가능 ) 를 설정합니다 . 모든 미결 거래의 평균 결과가 이 값에 도달하면 수신기는 모든 복사된 포지션을 종료합니다 . 예 : 세 개의 거래가 각각 +40, +70, -20 포인트일 경우 평균은 (40+70-20)/3=30 입니다 . 이 값이 30 으로 설정되어 있다면 수신기는 모든 거래를 종료합니다 .
- Use Basket Stop Loss in Average Points: (true/false) ‘ 평균 포인트로 바스켓 손절’ 기능을 활성화하거나 비활성화합니다 . true 로 설정하면 모든 거래의 평균 손실이 지정된 포인트 수에 도달했을 때 수신기는 모든 복사된 거래 / 주문을 종료합니다 .
- Basket Stop Loss in Average Points: 모든 복사된 거래의 최대 허용 평균 손실 ( 소수점 가능 ) 을 설정합니다 . 예 : 세 개의 거래가 -40, -70, +20 포인트일 경우 평균은 (40+70-20)/3=30 입니다 . 이 값이 30 으로 설정되면 수신기는 모든 거래를 종료합니다 .
- Use Basket Break Even in Average Points: (true/false) ‘ 평균 포인트로 바스켓 손익분기’ 기능을 활성화하거나 비활성화합니다 . true 로 설정하면 지정된 이익 수준에 도달하면 수신기는 바스켓 손절을 손익분기점으로 이동합니다 .
- Basket Break Even in Average Points: 지정된 이익 수준 ( 소수점 가능 ) 에 도달했을 때 수신기가 바스켓 손절을 손익분기점으로 이동하는 평균 포인트를 설정합니다 .
- Use Basket Trailing Stop Loss in Average Points: (true/false) ‘ 평균 포인트로 바스켓 트레일링 손절’ 기능을 활성화하거나 비활성화합니다 . true 로 설정하면 지정된 이익 수준에 도달한 후 수신기는 바스켓 손절을 추적하기 시작합니다 .
- Basket Trailing Start in Average Points: 수신기가 바스켓 손절을 추적하기 시작하는 이익 임계값 ( 소수점 가능 ) 을 설정합니다 .
- Basket Trailing Stop in Average Points: 바스켓 트레일링 손절 수준 ( 소수점 가능 ) 을 설정합니다 . 추적 중에 평균 포인트가 이 수준으로 떨어지면 수신기는 모든 복사된 거래 / 주문을 종료합니다 . 예 : 세 개의 거래가 -40, -70, +20 포인트일 경우 평균은 (40+70-20)/3=30 입니다 . 이 값이 30 으로 설정되면 수신기는 모든 거래를 종료합니다 .
- Basket Trailing Step in Average Points: 평균 이익이 증가함에 따라 수신기가 트레일링 손절을 위로 이동시키는 스텝 크기 ( 소수점 가능 ) 를 설정합니다 .
Emergency Trade Management
- Use Emergency Account Protection: ‘Receiver Account Stop Loss Equity’ 또는 ‘Receiver Account Take Profit Equity’ 수준에 도달하면, 수신 계좌의 모든 복사된 거래를 닫고 복사를 중지하는 옵션을 활성화하거나 비활성화합니다. 비상 계좌 보호 기능이 작동한 후 복사를 재개하려면, EA가 부착된 차트를 닫고 새 차트를 열어 EA를 다시 부착한 뒤 수신기 설정을 다시 구성해야 합니다.
- Receiver Account Stop Loss Equity: EA가 위에서 설명한 긴급 계정 보호를 시작할 수취인 계정의 지분 금액.
- Receiver Account Take Profit Equity: EA가 모든 공개 거래를 종료하고 복사를 비활성화할 수신자 계정의 지분 금액. 이는 현재 자산보다 높은 수준이어야 합니다.
- Max Drawdown % from Balance High: 이 설정에서 계정에 허용할 수 있는 최대 인출률을 설정할 수 있습니다. 이 비율에 도달하면 EA는 모든 수신자 복사 거래를 종료하고 복사를 비활성화합니다. 최대 인출 비율은 EA가 연결되어 있기 때문에 계정의 가장 높은 잔액 수준에서 계산됩니다. 위의 계정 보호 사용 설정이 거짓인 경우에도 잔액 높음 설정에서 이 최대 손실률(%)이 작동합니다.
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Maximum Daily Drawdown from: Balance/Equity. 이 설정을 사용하면 수신자 계정의 일일 최대 인출 수준을 계정 잔액 또는 자산을 기준으로 계산할지 여부를 선택할 수 있습니다.
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Maximum Daily Drawdown in %: 이 설정에서는 수신자 계정에 허용되는 최대 일일 손실률을 지정합니다. 이 비율에 도달하면 EA는 수신자 계정에서 복사된 모든 거래를 자동으로 종료하고 다음 날까지 복사를 일시 중지합니다. 이 비율은 전날 23:59:59의 계정 잔액 또는 자산을 기준으로 계산됩니다. '현재 거래 복사' 설정이 활성화된 경우 EA는 이력서를 복사할 때 열려 있고 이전에 수신자 계정에 복사되지 않은 모든 전송자 거래도 복사합니다. 위의 '계정 보호 사용' 설정이 false로 설정된 경우에도 이 설정은 활성 상태로 유지됩니다. 이 보호 기능을 해제하려면 MT4/5 → 도구 → 전역 변수 → Ctrl + A → 삭제를 통해 수신자 터미널의 전역 변수를 삭제한 후, 송신자와 수신자 터미널을 모두 재시작하고 복사 설정을 다시 적용하십시오. 중요: 복사된 거래가 열려 있는 동안에는 이 작업을 수행하지 마십시오. 해당 거래는 관리되지 않게 됩니다.
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Maximum Daily Drawdown in Money: 이 설정을 사용하면 수신자 계정에 허용되는 일일 최대 인출 금액을 지정할 수 있습니다. 백분율 설정과 마찬가지로 이 인출 금액에 도달하면 EA는 수신자 계정에서 복사된 모든 거래를 자동으로 종료하고 다음 날까지 복사를 일시 중지합니다. 인출 금액은 전날 23:59:59의 계정 잔액 또는 자산을 기준으로 계산됩니다. '현재 거래 복사' 설정이 활성화된 경우 EA는 이력서를 복사할 때 열려 있고 이전에 수신자 계정에 복사되지 않은 모든 전송자 거래도 복사합니다. 위의 '계정 보호 사용' 설정이 false로 설정된 경우에도 이 설정은 활성 상태로 유지됩니다. 이 보호 기능을 해제하려면 MT4/5 → 도구 → 전역 변수 → Ctrl + A → 삭제를 통해 수신자 터미널의 전역 변수를 삭제한 후, 송신자와 수신자 터미널을 모두 재시작하고 복사 설정을 다시 적용하십시오. 중요: 복사된 거래가 열려 있는 동안에는 이 작업을 수행하지 마십시오. 해당 거래는 관리되지 않게 됩니다.
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Maximum Daily Profit from: Balance/Equity. 이 설정을 사용하면 수신자 계정의 일일 최대 수익 수준을 계정 잔액 또는 자산을 기준으로 계산할지 여부를 선택할 수 있습니다.
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Maximum Daily Profit in %: 이 설정에서는 수신자 계정에 대해 원하는 최대 일일 수익 비율을 지정합니다. 이 비율에 도달하면 EA는 수신자 계정에서 복사된 모든 거래를 자동으로 종료하고 다음 날까지 복사를 일시 중지합니다. 이 비율은 전날 23:59:59의 계정 잔액 또는 자산을 기준으로 계산됩니다. '현재 거래 복사' 설정이 활성화된 경우 EA는 이력서 복사 시 이전에 수신자 계정에 복사되지 않은 미결 상태로 남아 있는 모든 전송자 거래도 복사합니다. 위의 '계정 보호 사용' 설정이 false로 설정된 경우에도 이 설정은 활성 상태로 유지됩니다. 이 보호 기능을 해제하려면 MT4/5 → 도구 → 전역 변수 → Ctrl + A → 삭제를 통해 수신자 터미널의 전역 변수를 삭제한 후, 송신자와 수신자 터미널을 모두 재시작하고 복사 설정을 다시 적용하십시오. 중요: 복사된 거래가 열려 있는 동안에는 이 작업을 수행하지 마십시오. 해당 거래는 관리되지 않게 됩니다.
- Maximum Daily Profit in Money: 이 설정을 사용하면 수신자 계정에 허용되는 최대 원하는 일일 수익 금액을 지정할 수 있습니다. 백분율 설정과 유사하게, 이 이익 금액에 도달하면 EA는 수신자 계정에서 복사된 모든 거래를 자동으로 종료하고 다음 날까지 복사를 일시 중지합니다. 수익금액은 전날 23시 59분 59초의 계좌잔고 또는 자본금을 기준으로 계산됩니다. '현재 거래 복사' 설정이 활성화된 경우 EA는 이력서 복사 시 이전에 수신자 계정에 복사되지 않은 미결 상태로 남아 있는 모든 전송자 거래도 복사합니다. 위의 '계정 보호 사용' 설정이 false로 설정된 경우에도 이 설정은 활성 상태로 유지됩니다. 이 보호 기능을 해제하려면 MT4/5 → 도구 → 전역 변수 → Ctrl + A → 삭제를 통해 수신자 터미널의 전역 변수를 삭제한 후, 송신자와 수신자 터미널을 모두 재시작하고 복사 설정을 다시 적용하십시오. 중요: 복사된 거래가 열려 있는 동안에는 이 작업을 수행하지 마십시오. 해당 거래는 관리되지 않게 됩니다.
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No Copying if Transmitter Drawdown %>: 이 설정을 사용하면 전송자 계정의 현재 하락폭이 지정된 수준을 초과하는 경우 수신자 계정에 대한 새 거래 복사를 일시적으로 중단할 수 있습니다. 송신기 계정의 감소폭이 이 설정에 설정된 값 이상으로 향상되면 복사가 재개됩니다. 예를 들어, 송신기 손실률 %>=20인 경우 복사가 없는 경우 송신기의 현재 손실률이 20%를 초과하면 EA는 수신기 계정에 대한 새 거래 복사를 중단합니다. 송신기의 감소폭이 20% 미만으로 떨어지면 복사가 재개됩니다. 위의 계정 보호 사용 설정이 false인 경우에도 송신기 감소율 % 설정이 작동하는 경우 복사 없음이 작동한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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No Copying if Receiver Drawdown %>: 이 설정을 사용하면 수신자 계정의 현재 하락폭이 지정된 수준을 초과하는 경우 수신자 계정에 대한 새 거래 복사를 일시적으로 중단할 수 있습니다. 수신자 계정의 감소폭이 이 설정에 설정된 값 이상으로 개선되면 복사가 재개됩니다. 예를 들어, 수신자 손실률 %>=20인 경우 복사가 없는 경우, 수신자의 현재 손실률이 20%를 초과하면 EA는 수신자 계정에 대한 새 거래 복사를 중단합니다. 수신기의 드로다운이 20% 미만으로 떨어지면 복사가 재개됩니다. 위의 계정 보호 사용 설정이 false인 경우에도 수신기 손실 % 설정이 작동하는 경우 복사 없음이 작동한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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Copy Only if Transmitter Drawdown %>: 이 설정을 사용하면 전송자 계정이 특정 감소 수준을 경험한 경우에만 사용자가 전송자 계정에서 수신자 계정으로 원래 거래를 복사할 수 있습니다. 예를 들어, 송신기 손실률 %>=5인 경우에만 복사하는 경우 수신기 계정은 송신기 계정의 손실률이 5%를 초과한 후에만 송신기의 거래 복사를 시작합니다. 이 임계값이 충족되면 모든 송신기 거래가 복사됩니다. 이후 송신기 하락률이 5% 미만으로 떨어지면 송신기 하락률이 다시 5% 이상으로 올라갈 때까지 새 송신기 거래가 복사되지 않습니다. 위의 계정 보호 사용 설정이 거짓인 경우에도 송신기 감소 % 설정이 작동하는 경우에만 이 복사가 작동한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
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Copy Only if Transmitter Drawdown % per Symbol>: 이 설정을 사용하면 사용자는 해당 특정 기호에 대한 모든 송신기 거래의 총 손실액이 지정된 임계값을 초과하는 경우에만 송신기 계정에서 수신기 계정으로 각 기호에 대한 거래를 복사할 수 있습니다. 예를 들어, 기호당 송신기 하락률 %>=2인 경우에만 복사하는 경우 수신기 계정은 송신기 계정의 해당 기호에 대한 모든 거래의 총 하락폭이 2%를 초과하는 경우에만 각 기호에 대한 송신기 거래를 복사하기 시작합니다. 이 조건이 충족되면 해당 기호에 대한 모든 송신기 거래가 복사됩니다. 전송자 계정에서 해당 기호 거래의 통합 하락률이 2% 미만으로 떨어지면 해당 기호 거래의 통합 하락률이 다시 2% 이상으로 올라갈 때까지 해당 기호에 대한 새로운 전송자 거래가 복사되지 않습니다. 위의 계정 보호 사용 설정이 false인 경우에도 기호당 송신기 감소율 % 설정이 작동하는 경우에만 이 복사가 작동한다는 점에 유의하는 것이 중요합니다.
Notification Settings
- Send Email Notification: 거래 계정에서 열린 모든 새 거래에 대해 이메일 주소로 알림을 받는 옵션의 참/거짓. 이 알림에는 설명, 날짜 및 시간, 기호, 가격 및 적용된 TP 및 SL 수준이 포함됩니다. 이 옵션이 제대로 작동하려면 MT4/5 >> 도구 >> 옵션 터미널 창의 이메일 탭을 설정해야 합니다. Local Trade Copier EA MT4/5 설치 안내서에서 자세한 내용을 참조하십시오.
- Send Push Notification: 거래 계좌에서 개설된 모든 새로운 원본 또는 복사/복제 거래에 대해 휴대폰 또는 태블릿으로 푸시 알림을 수신하는 옵션의 참/거짓. 이 푸시 알림에는 설명, 날짜 및 시간, 기호, 가격 및 적용된 TP 및 SL 수준이 포함됩니다. 이 옵션이 제대로 작동하려면 MT4/5 >> 도구 >> 옵션 터미널 창의 알림 탭을 설정해야 합니다. Local Trade Copier EA MT4/5 설치 안내서에서 자세한 내용을 참조하십시오.
- Send Daily Notification: 날짜 및 시간, 잔액, 자본 및 마진 수준과 같은 계정의 기본 세부 정보와 함께 아래의 사전 정의된 시간에 매일 알림을 받는 옵션의 참/거짓. 이렇게 하면 신호 구독 또는 거래 중인 모든 EA, 열린 복사/증가 거래 및 그 결과와 계속 연락할 수 있습니다.
- Send Daily Notification Time: 00:00 형식의 하루 중 시간(0:00 00.00 0,00 또는 0,00과 같은 시간 형식은 작동하지 않으며, 시간은 00:00 형식 사이에 콜론이 있는 4자리 숫자여야 합니다.) 위에서 설명한 대로 계정의 기본 세부 정보가 포함된 이메일 및/또는 푸시 알림. 예를 들어 00:00,12:00,20:00과 같이 매일 많은 알림을 받으려면 쉼표로 구분하여 이 설정에 여러 시간을 입력할 수 있습니다.
- Send Emergency Notification: 귀하의 자산이 아래에 설정된 사전 정의된 수준 아래로 떨어질 때 날짜 및 시간, 잔액, 자산 및 마진 수준과 같은 계정의 기본 세부 정보가 포함된 긴급 이메일 및/또는 푸시 알림을 수신하는 옵션의 참/거짓.
- Emergency Notification Equity: 계정 통화 단위의 자산 수준(예: 계정 통화가 $인 경우 1000은 $1000임)에 따라 EA는 위에서 설명한 대로 계정 세부 정보가 포함된 이메일 또는 푸시 알림을 보냅니다. 예를 들어 6000,8000과 같이 여러 자산 수준을 쉼표로 구분하여 이 설정에 넣을 수 있습니다.
Mapping Settings
- Prefix of the Transmitter Account: 송신기 계정에 일반적으로 사용되는 모든 상품/쌍 앞에 점이 아닌 접두어가 있는 경우 문제 없이 해당 접두어를 사용하지 않는 다른 중개인에게 거래를 복사하기 위해 여기에 넣어야 합니다. 예를 들어 브로커에 mEURUSD 기호가 있는 경우 이 필드에 m을 입력해야 합니다. 이 설정은 수신자 계정에서만 채워져야 합니다. 발신자 계정의 각 기호 앞에 마침표가 있으면 특별한 설정 없이 자동으로 매핑되어 복사됩니다. 자동 송신기 접두사 매핑은 r.EURUSD와 같이 기본 기호 앞에 점이 있는 접두사에만 작동하고 ecnEURUSD 또는 +EURUSD와 같은 접두사는 작동하지 않습니다.
- Suffix of the Transmitter Account: 송신기 계정에 일반적으로 사용되는 모든 상품/쌍의 끝에 점이 아닌 접미사가 있는 경우 문제 없이 해당 접미사를 사용하지 않는 다른 중개인에게 거래를 복사하기 위해 여기에 넣어야 합니다. 예를 들어 브로커에 EURUSDm 기호가 있는 경우 이 필드에 m을 입력해야 합니다. 이 설정은 수신자 계정에서만 채워져야 합니다. 송신기 계정의 각 기호 끝에 점 접미사가 있는 경우 특별한 설정 없이 자동으로 매핑되고 복사됩니다. 자동 송신기 접미사 매핑은 EURUSD.r과 같이 기본 기호 뒤에 점이 있는 접미사에 대해서만 작동하고 EURUSDecn 또는 EURUSD+와 같은 접미사에는 작동하지 않습니다.
- Prefix of the Receiver Account: 수취인 계정에 일반적으로 사용되는 모든 상품/쌍 앞에 접두어가 있는 경우 해당 접두어를 사용하지 않는 다른 브로커의 거래를 문제 없이 복사하려면 여기에 입력해야 합니다. 예를 들어 브로커에 mEURUSD 기호가 있는 경우 이 필드에 m을 입력해야 합니다. 이 설정은 수신자 계정에서만 채워져야 합니다.
- Suffix of the Receiver Account: 수취인 계정에 일반적으로 사용되는 모든 상품/쌍의 끝에 접미사가 있는 경우 해당 접미사를 사용하지 않는 다른 브로커의 거래를 문제 없이 복사하기 위해 여기에 넣어야 합니다. 예를 들어 브로커에 EURUSD.r 기호가 있는 경우 이 필드에 .r을 입력해야 합니다. 이 설정은 수신자 계정에서만 채워져야 합니다.
- Special Symbol 1-30: 예를 들어 전송기 계정이 미국 주식 시장 S&P 지수에 대해 US500 기호를 사용하고 수신자 계정이 동일한 지수에 대해 SPX500 기호를 사용하는 경우 전송기 계정에서 수신자 계정으로 복사하려면 이 필드에 US500,SPX500을 입력해야 합니다. 아무 문제없이. 송신기 및 수신기 기호를 MT4/5 >> 보기 >> Marketwatch 창에 쓰여진 대로 정확하게 써야 한다는 점을 기억하십시오. 예를 들어 기호가 SPX500이고 spx500이라고 쓰면 소문자 또는 대문자가 매우 중요합니다. 작동하지. 위와 같은 방법으로 30개의 특수기호를 설정할 수 있습니다. 이 설정은 수신자 계정에서만 채워져야 합니다.
* 이 설정/옵션은 스왑 및 커미션을 받는 잔액보다 자본으로 계산됩니다 계정에.
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