현지 무역 복사기 EA MT4/5 설정/입력 가이드 - 1 부

없음을 선택하면 EA는 송신기 거래를 복사하지 않습니다.

동일한 로트 크기를 선택한 경우 EA는 원래 송신기 거래와 동일한 로트 크기로 수신기 거래를 복사합니다.

고정 로트를 선택한 경우 EA는 아래 고정 로트 크기 설정에 따라 고정 로트 크기를 사용하여 전송자 거래를 수신자 계정에 복사합니다.

승수를 선택한 경우 EA는 송신기 거래를 수신자 계정에 복사하기 위해 아래 승수 설정을 사용합니다.

잔액별 승수를 선택한 경우 EA는 다음과 같이 수신자 복사 거래에 사용될 승수를 계산하기 위해 아래 잔액별 승수 설정을 사용합니다. 수신자 계정 잔액이 $10000이고 잔액별 승수 설정이 1000인 경우 수신자 복사 거래에 사용되는 승수는 10(10000/1000)이 됩니다.

자기자본별 승수를 선택한 경우 EA는 다음과 같이 수신자 복사 거래에 사용될 승수를 계산하기 위해 아래 자기자본별 승수 설정을 사용합니다. 수신자 계정 자산이 $10000이고 자산별 승수 설정이 1000인 경우 수신자 복사 거래에 사용되는 승수는 10(10000/1000)이 됩니다.

Proportional by Equity가 선택되면 EA는 전송자 계정 거래를 수신자 계정의 자본에만 비례하는 로트 크기로 수신자 계정에 복사합니다. 예를 들어, 송신기 자산이 $2000이고 수신자 자산이 $4000인 경우 0.10랏 송신기 거래는 0.20랏 거래로 수신기 계정에 복사됩니다.

여유 마진에 의한 비례가 선택된 경우, EA는 수신자 계정의 여유 마진에만 비례하는 로트 크기를 사용하여 전송자 계정 거래를 수신자 계정에 복사합니다. 예를 들어, 송신기 여유 마진이 $2000이고 수신기 여유 마진이 $4000인 경우 0.10랏 송신기 거래가 0.20랏 거래로 수신기 계정에 복사됩니다.

균형에 따른 비례 승수를 선택한 경우 EA는 아래에서 조정할 수 있는 균형에 따른 비례 승수라고 하는 추가 승수가 적용된 수신자 계정의 잔액에 비례하는 로트 크기로 전송자 계정 거래를 수신자 계정에 복사합니다. 이 균형에 의한 비례 승수는 기본적으로 1이므로, 예를 들어 기본 균형에 의한 비례 승수=1이 수신자 계정 측에서 열릴 0.20 로트 크기 거래를 제공하는 경우 균형에 의한 비례 승수 값이 0.5로 변경되면 수신자는 수신자 로트 크기는 0.10(0.20*0.5=0.10)이 되며 비례 승수 값이 3으로 변경되면 수취인 로트 크기는 0.60(0.20*3=0.60)이 됩니다.

자기자본 비례 승수를 선택한 경우 EA는 수신자 계정의 자기자본에 비례하는 로트 크기로 전송자 계정 거래를 수신자 계정에 복사하고 아래에서 조정할 수 있는 자기자본 비례 승수라고 하는 추가 승수를 적용합니다. 이 자기자본 비례 승수는 기본적으로 1이므로, 예를 들어 기본 자기자본 비례 승수=1이 수신자 계정 측에서 열릴 0.20 로트 크기 거래를 제공하는 경우 자기자본 비례 승수 값이 0.5로 변경되면 수신자 로트 크기는 0.10(0.20*0.5=0.10)이 되며 비례 승수 값을 3으로 변경하면 수신 로트 크기는 0.60(0.20*3=0.60)이 됩니다.