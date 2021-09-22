현지 무역 복사기 EA MT4/5 설정/입력 가이드 - 1 부

✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/ko/market/product/68950
✔️ Local Trade Copier EA MT5©: https://www.mql5.com/ko/market/product/68951
팁: 여기에서 데모 계정에서 Local Trade Copier EA MT4 데모 버전을 다운로드하여 사용해 볼 수 있습니다.
팁: 여기에서 데모 계정에서 Local Trade Copier EA MT5 데모 버전을 다운로드하여 사용해 볼 수 있습니다.
다운로드한 무료 데모 파일을 MT4/5 >> File >> Open Data Folder >> MQL4/5 >> Experts 폴더에 붙여넣고 터미널을 다시 시작합니다. 무료 데모 버전은 데모 계정에서만 한 번에 4시간 동안 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 평가판 기간을 재설정하려면 MT4/5 >> 도구 >> 전역 변수 >> Control + A >> 삭제로 이동하세요. 이 작업은 중요하지 않은 데모 계정에서만 수행하고 챌린지 소품 회사 계정에서는 수행하지 마십시오.
중요한 !!!
- 사용하려는 모든 MT4/5 터미널에 대해 아래 지침에 따라 MQL5 계정을 통해 Local Trade Copier EA MT4/5를 설치해야 합니다. ex4/5 파일의 복사/붙여넣기는 MQL5.com Market 구매에 대해 작동하지 않습니다.
- 브로커 웹사이트에서 사용자 지정 MT4/5 터미널을 다운로드하고 거래 계정에 로그인하는 데 사용하십시오. 다른 브로커의 MT4/5 터미널을 사용하여 거래 계정에 로그인하지 마십시오. 복사에 영향을 미칠 수 있습니다!
- Local Trade Copier EA MT4/5가 작동 중일 때 MT4/5 터미널에서 다른 거래 계정에 로그인하지 마십시오. 복사가 중지됩니다!
- 수신자 계정에 로그인할 때 투자자 암호를 사용하지 마십시오. 복사할 수 없습니다.
- 전송자 또는 수신자 계정에 각 기호 뒤에 접미사가 있는 경우(예: EURUSD.r) 수신자 계정 설정에서 전송기 계정의 접미사 또는 수신자 계정의 접미사 설정(예: .r)에 추가하십시오.
현지 무역 복사기 EA MT4/5 문제 해결 가이드: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
로컬 복사기 EA MT4/5 빠른 설정 비디오:
중요한! 송신기 계정 측에 채워진 유일한 2개의 설정은 아래 스크린샷에서 강조 표시된 이 2개입니다. 다른 모든 설정은 수신자 계정 측에 채워집니다.
현지 무역 복사기 EA MT4/5 설정/입력 가이드
- Account Mode: Transmitter/Receiver/Self Copier. 송신기가 선택되면 EA는 이 계정을 다른 계정으로 거래를 전송하기 위한 송신기(마스터 계정)로 사용합니다. 수신자를 선택하면 EA는 하나 이상의 송신기 계정에서 거래를 수신/복사합니다. Self Copier 를 선택한 경우 EA는 전문 고문이 개설한 거래 또는 동일한 거래 계좌에 대한 수동 입력을 복사/곱합니다.
- Transmitter Account Number: 위에서 수신기를 선택한 경우 여기에 송신기 계정의 계정 번호를 입력해야 합니다. 송신기 계정이 둘 이상인 경우 쉼표로 구분하여 계정 번호를 입력해야 합니다. 예: 123456,654321(이 설정은 수신자 계정 모드에만 의미가 있음).
- Transmitter Comment: 이 설정은 수신자 계정에 복사된 거래에 표시될 코멘트를 정의하며 , 송신자 측에서만 설정해야 합니다 . 비워 두면 코멘트가 추가되지 않으며 , 사용자 지정 텍스트를 입력하거나 특수 기호를 사용하여 거래 관련 정보를 포함할 수 있습니다 . # 은 원래 거래의 코멘트를 복사하고 , @ 은 원래 거래의 티켓 번호를 , % 은 매직 넘버를 , & 은 송신자 계좌 번호를 포함합니다 . 이러한 기호는 (#,@,%,&) 처럼 조합하여 수신자 거래 코멘트에 여러 정보를 포함할 수 있습니다 .
- Receiver Comment: 이 설정은 수신자 계정에서 각 복사된 거래에 표시될 코멘트를 제어합니다 . 비워 두면 위의 Transmitter Comment 설정에서 전송된 코멘트를 표시합니다 . 이 필드를 입력하면 송신자의 코멘트를 완전히 덮어씁니다 . 이 설정은 수신자 측에서만 구성해야 합니다 .
General Settings
- Magic Number: EA가 관리 목적으로 자체적으로 열린 모든 거래에 적용하는 매직 넘버. 이 설정에 0을 넣지 마십시오!
- Magic Numbers to Copy: 이 설정은 EA가 복사할 송신기 거래의 매직 넘버를 지정합니다. 매직 넘버는 쉼표로 구분해야 합니다. 예를 들어, 3245,0을 입력하면 EA가 매직 넘버 3245를 사용한 거래와 수동 거래(일반적으로 기본적으로 매직 넘버는 0임)를 복사하도록 지시합니다. (14)와 같이 매직 넘버를 괄호 안에 넣으면 EA는 이 부분을 포함하는 매직 넘버의 모든 변형을 복사합니다. 예를 들어, 3245,(14),0을 입력하면 매직 넘버 3245가 있는 거래, 매직 넘버에 '14'가 포함된 거래(예: 214 또는 3146) 및 수동 거래가 복사됩니다. 또한 다양한 매직 넘버를 복사하려면 'first-last' 형식을 사용하세요. 예를 들어, 3245,100-200,0은 매직 넘버 3245를 사용한 거래, 100~200 범위의 매직 넘버를 사용한 거래 및 수동 거래를 복사합니다.
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Maximum Number of Copied Magic Numbers: 수신자 계정에 동시에(동시에) 복사할 수 있는 매직 넘버의 최대 개수입니다.
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Maximum Receiver Account Magic Numbers: 이는 다른 EA에 의해 시작된 거래 또는 수동 거래를 포함하여 수신자 계정에 존재할 수 있는 다양한 매직 넘버의 최대 수를 나타냅니다. 이 설정은 수신자 계정의 서로 다른 차트에 걸쳐 각각 서로 다른 매직 넘버를 가진 여러 수신자가 있지만 지정된 수의 수신자만 동시에 복사하려는 경우에 유용합니다.
- Magic Numbers Not to Copy: 이 설정은 EA가 복사하지 않을 송신기 거래의 매직 넘버를 지정합니다. 매직 넘버는 쉼표로 구분해야 합니다. 예를 들어, 3245,0을 입력하면 EA가 매직 넘버 3245가 있는 거래와 수동 거래(일반적으로 기본적으로 매직 넘버가 0임)를 복사하지 않도록 지시합니다. (14)와 같이 매직 넘버를 괄호 안에 묶으면 EA는 이 부분을 포함하는 매직 넘버의 모든 변형을 복사하지 않습니다. 예를 들어, 3245,(14),0을 입력하면 매직 넘버 3245가 있는 거래, 매직 넘버에 '14'가 포함된 거래(예: 214 또는 3146) 및 수동 거래가 복사되지 않습니다. 또한 복사되는 매직 넘버 범위를 제외하려면 'first-last' 형식을 사용하세요. 예를 들어, 3245,100-200,0은 매직 넘버 3245를 사용한 거래, 100~200 범위의 매직 넘버를 사용한 거래 및 수동 거래를 복사하지 않습니다.
- Symbols to Copy: 쉼표로 구분된 수신자 기호는 EA가 수신자 계정에만 복사합니다. 예를 들어 EURUSD,GBPUSD를 입력하면 EA는 EURUSD 및 GBPUSD 거래만 복사합니다. 수신자 계정 기호에 '.r'과 같은 접미사가 있는 경우 해당 접미사는 EURUSD.r,GBPUSD.r과 같이 이 설정에 포함되어야 합니다.
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Maximum Number of Copied Symbols: 수신자 계정에 동시에(동시에) 복사할 수 있는 최대 기호 수입니다.
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Maximum Receiver Account Symbols: 이는 다른 EA에 의해 시작된 거래 또는 수동 거래를 포함하여 수신자 계정에 존재할 수 있는 다양한 기호의 최대 수를 나타냅니다. 이 설정은 수신자 계정의 서로 다른 차트에 여러 수신자가 있고 각각 서로 다른 기호를 복사하지만 지정된 개수만 동시에 복사하려는 경우에 유용합니다.
- Symbols Not to Copy: 쉼표로 구분된 수신자 기호는 EA가 수신자 계정에 복사하지 않습니다. 예를 들어 EURUSD,GBPUSD를 넣으면 EA는 EURUSD 및 GBPUSD 거래를 복사하지 않습니다. 수신자 계정 기호에 '.r'과 같은 접미사가 있는 경우 해당 접미사는 EURUSD.r,GBPUSD.r과 같이 이 설정에 포함되어야 합니다.
- Comments to Copy: 이 설정은 EA가 수신자 계정에 복사할 원래 전송자 거래의 코멘트를 지정합니다. 주석은 쉼표로 구분해야 합니다. 예를 들어, Expert 1,Expert 2를 입력하면 해당 코멘트가 Expert 1 또는 Expert 2인 경우에만 원래 송신기 거래를 복사하도록 EA에 지시합니다. (Expert)와 같이 코멘트를 괄호 안에 묶으면 EA는 다음의 모든 변형을 복사합니다. 이 부분이 포함된 댓글입니다. 예를 들어, Master(Expert)를 입력하면 Master라는 코멘트가 있는 거래와 코멘트에 'Expert' 부분이 포함된 모든 거래(예: Expert 12, Expert 20, Expert 35 등)가 복사됩니다.
- Comments Not to Copy: 이 설정은 EA가 수신자 계정에 복사하지 않을 원래 전송자 거래의 설명을 지정합니다. 주석은 쉼표로 구분해야 합니다. 예를 들어, Expert 1,Expert 2를 입력하면 코멘트가 Expert 1 또는 Expert 2인 경우 원래 송신기 거래를 복사하지 않도록 EA에 지시합니다. (Expert)와 같이 코멘트를 괄호 안에 묶으면 EA는 모든 변형을 복사하지 않습니다. 이 부분이 포함된 댓글입니다. 예를 들어, Master(Expert)를 입력하면 Master라는 코멘트가 있는 거래와 코멘트에 'Expert' 부분이 포함된 거래(예: Expert 12, Expert 20, Expert 35 등)가 복사되지 않습니다.
Copying / Multiplying Options
- Copy on Monday-Sunday: 00:00:00-23:59:59의 기본 복사 시간 설정은 하루 종일 복사합니다. 이 설정을 사용하면 특정 시간을 제외할 수 있습니다. 예를 들어 15:30 이전 1시간과 이후 1시간에 복사를 일시 중지하려면 이 설정을 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59로 입력하면 됩니다. EA는 14:30까지 복사한 다음 16:30까지 복사를 일시 중지하고 16:30부터 자정까지 다시 정상적으로 복사합니다. 이러한 시간 문자열을 여러 개 삽입할 수 있습니다. 특정 날짜에 전혀 복사하지 않으려면 설정을 비워 둡니다. 아래에서 현재 거래 복사=false로 설정하면 복사 시간 외에 전송자 측에서 열린 거래는 이력서 복사 시 수신자 계정에 복사되지 않습니다.
- Transmitter Server Offset Hours: 송신기 및 수신기 브로커의 Marketwatch 서버 시간이 다르고 수신기에서 '현재 거래 복사', '새 거래 복사', '초 단위 만료 복사' 및 '초 단위 지연 복사' 설정을 사용하려는 경우 이 설정을 사용하십시오. 계정. 이 설정은 송신기의 MT4/5 >> 보기 >> Marketwatch 시간과 수신기의 MT4/5 >> 보기 >> Marketwatch 서버 시간 간의 시간 차이를 결정합니다. 예를 들어, 송신기의 Marketwatch 서버 시간이 11:30:00이고 수신기의 Marketwatch 서버 시간이 14:30:00인 경우 이 설정에 -3을 입력해야 합니다. 반대로 송신자의 Marketwatch 서버 시간이 14:30:00이고 수신자의 Marketwatch 서버 시간이 11:30:00인 경우 +3을 입력해야 합니다. 수신기 EA 설정에서 이 설정을 입력하는 것을 잊지 마세요.
- Copy Long Trades: 긴/매수 송신기 거래 복사에 대한 참/거짓.
- Copy Short Trades: 짧은/매도 송신기 거래 복사에 대한 참/거짓.
- Copy Current Trades: 현재/이미 열린 송신기 거래를 복사하기 위한 참/거짓. 초기 송신기-수신기 설정 중에 기존 송신기 거래/주문을 수신기 측에 복사하지 않으려면 이를 'false'로 설정하십시오. 이 설정에 'false'를 입력하고 송신기 및 수신기 브로커가 다른 시간대에서 작동하는 경우 위의 'Transmitter Server Offset Hours' 설정을 적절하게 조정하십시오.
- Copy New Trades: 새로운 송신기 거래를 복사하기 위한 참/거짓. 이 설정에 'false'를 입력하고 송신기 및 수신기 브로커가 다른 시간대에서 작동하는 경우 위의 'Transmitter Server Offset Hours' 설정을 적절하게 조정하십시오.
- Copy Take Profit: 송신기 거래의 이익실현 수준을 수신기 거래에 복사하기 위한 참/거짓.
- Take Profit Multiplier: 이 설정을 사용하면 송신기 거래의 복사된 TP 수준을 높이거나 낮출 수 있습니다. 이 승수는 원래 TP 레벨을 복사하기 위해 기본적으로 1이지만 사용자가 예를 들어 이익실현 승수=1.5를 입력하면 수신자가 복사한 거래는 적용된 이익실현 레벨을 150% 증가시킵니다. 즉, 100포인트 송신기 TP는 150포인트 수신기 TP로 복사됩니다.
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Add/Subtract Points in TP Level: 이 설정을 사용하면 복사된 이익실현 수준에서 특정 수의 포인트를 더하거나 뺄 수 있습니다. 이 설정이 작동하려면 Copy Take Profit이 활성화되고 Take Profit Multiplier=1이어야 합니다. 예를 들어 이 설정에 20을 입력하면 100포인트 송신기 이익이 수신자 측에서 120포인트로 복사됩니다. -30을 입력하면 100포인트 송신기 이익 수준이 수신기 측에 70포인트로 복사됩니다.
- Copy Stop Loss: 송신기의 손절매 수준 복사에 대한 참/거짓은 수신기 거래에 적용됩니다.
- Stop Loss Multiplier: 이 설정을 사용하면 송신기 거래의 복사된 SL 수준을 높이거나 낮출 수 있습니다. 이 승수는 원래 SL 레벨을 복사하기 위해 기본적으로 1이지만 사용자가 예를 들어 Stop Loss Multiplier=2를 입력하면 수신자가 복사한 거래는 적용된 Stop Loss 레벨을 200% 증가시킵니다. 즉, 200포인트 송신기 SL은 400포인트 수신기 SL로 복사됩니다.
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Add/Subtract Points in SL Level: 이 설정을 사용하면 복사된 손절매 수준에서 특정 수의 포인트를 더하거나 뺄 수 있습니다. 이 설정이 작동하려면 Copy Stop Loss가 활성화되고 Stop Loss Multiplier=1이어야 합니다. 예를 들어 이 설정에 20을 입력하면 100포인트 송신기 정지 손실이 수신기 측에서 120포인트로 복사됩니다. -30을 입력하면 100포인트 송신기 정지 손실 수준이 수신기 측에 70포인트로 복사됩니다.
- Allow TP/SL Manual Change: 사용자가 수동으로 복사된 수신자의 TP/SL 수준을 변경할 수 있도록 하는 옵션의 참/거짓. EA는 사용자가 수동으로 수정하지 않는 한 수신자가 복사한 거래에 적용된 TP/SL 수준을 계속 업데이트합니다. 그/그녀가 하는 순간 EA는 더 이상 송신기의 원래 거래에 따라 업데이트하지 않습니다. 이 설정은 예약 주문에도 적용됩니다.
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Copy Market Trades: 시장 거래 복사에 대한 참/거짓.
- Copy Pending Orders: 대기 중인 주문 복사에 대한 참/거짓. 거짓일 경우 EA는 대기 중인 주문이 발동되고 열릴 때만 복사합니다.
- Maximum Spread in Points: 수신 계좌에서 거래를 복사할 때 허용되는 최대 스프레드를 설정합니다 . 모든 종목에 동일하게 적용할 단일 값을 입력하거나 종목별로 개별 제한을 설정할 수 있습니다 . 예 : 10,XAUUSD30,BTCUSD1500. 이 예에서는 XAUUSD 거래는 스프레드가 30 포인트 이하일 때만 , BTCUSD 는 1500 포인트 이하일 때만 , 나머지 종목은 10 포인트 이하일 때만 복사됩니다 .
- Maximum Slippage in Points: 거래를 복사할 때 수신자 계정에서 허용되는 최대 슬리피지.
- Maximum Copying Difference in Points: 거래를 복사할 때 전송자 계정과 수신자 계정 간에 허용되는 최대 가격 차이입니다.
- Use Copying Expiration in Seconds: 아래의 복사 만료 시간(초) 설정을 사용하는 참/거짓 옵션입니다.
- Copying Expiration in Seconds: 전송자와 수신자 계정 간에 거래를 복사할 때 허용되는 최대 지연(초)입니다. 예를 들어 해당 설정에 60을 입력하고 전송기 계정에서 열린 거래가 60초 이내에 수신자 계정에 복사되지 않은 경우(여러 가지 이유로 유동성이 없거나 상품이 거래 시간을 벗어날 수 있습니다. 상품 또는 지수와 함께) 전혀 복사되지 않습니다. 송신기 및 수신기 브로커가 서로 다른 시간대에서 작동하는 경우 위의 'Transmitter Server Offset Hours' 설정을 적절하게 조정하십시오.
- Copying Delay in Seconds: 각 거래 / 주문을 송신기에서 수신기로 복사할 때 지정된 초 단위로 지연시킵니다 . 5 와 같은 단일 값이나 5,20 과 같은 범위를 입력하여 5~20 초 사이에서 무작위 지연을 적용할 수 있습니다 . 송신기와 수신기 브로커가 서로 다른 시간대에서 운영되는 경우 , 위의 ‘ Transmitter Server Offset Hours’ 설정을 조정하세요 .
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Retry Attempts in Seconds: 거래 복사에 실패했을 때 ( 시장 마감 , 잔액 부족 등 ) 수신기가 재시도하는 간격을 지정합니다 . 기본값은 60 초이며 , 장기간 실패 시 과도한 로그 생성 방지를 위해 설정되어 있습니다 .
- Better Price: 송신기 거래를 더 나은 가격 , 더 나쁜 가격 또는 동일한 가격으로 수신기 계정에 복사할지 여부를 설정합니다 . 아래의 설정에 따라 작동합니다 . 경고 : 이 옵션을 활성화하면 시장이 빠르게 불리한 방향으로 움직일 경우 송신기 거래를 전혀 복사하지 못할 수 있습니다.
- Better Price Difference in Points: 수신기 계정에서 복사된 거래 / 주문의 진입 가격을 조정합니다 . 값이 0 이면 매수는 동일하거나 더 낮은 가격 , 매도는 동일하거나 더 높은 가격에 복사됩니다 . 50 이면 매수는 50 포인트 낮게 , 매도는 50 포인트 높게 오픈됩니다 . 음수 값은 송신기 거래가 해당 이익 수준에 도달했을 때 오픈하며 , 예를 들어 -50 이면 매수는 50 포인트 높게 , 매도는 50 포인트 낮게 오픈됩니다 . 심볼별로 다른 값을 설정할 수 있으며 , 예 : 10,GBPUSD-20,USDJPY30. 수신기 계정에서 심볼 접미사 (.r 등 ) 를 사용하는 경우 , 예 : 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30 과 같이 포함하세요 .
- Reverse Copying: 송신기 거래의 역복사에 대한 참/거짓. 이것이 사실이라면 EA는 전송자 계정 중 하나를 매수/매수할 때마다 수신자 계정에 대한 공매도/매도 거래를 개시할 것이며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
- Keep Original TP/SL Distances: True/false. false로 설정하면 EA는 송신기 거래의 원래 TP/SL 레벨을 일반 복사로 복사합니다. 역복사에서 매수 송신기 거래가 100포인트 TP와 200포인트 SL로 개설되면 반대쪽 수신기 거래는 100포인트 SL과 200포인트 TP로 복사되어 두 거래가 동시에 마감되도록 합니다. true로 설정되면 EA는 공개 가격의 차이에 따라 TP/SL 수준을 조정합니다. 예를 들어, 1.08900 TP 및 1.08500 SL을 사용하여 1.08700에 송신기 거래를 구매하는 경우 1.08720의 수신기 측에 복사되면 TP는 1.08920이 되고 SL은 1.08520이 됩니다. 이 조정은 정방향 복사와 역방향 복사 모두에 적용됩니다.
- Min Distance in Points for Same Symbol/Direction Trades/Orders: 이 설정은 서로의 근접성을 기반으로 동일한 기호와 방향을 가진 시장 거래 또는 지정가 주문의 복사를 제한합니다. 그 목적은 동일한 기호와 방향을 포함하는 수많은 밀집된 거래/주문의 중복을 방지하는 것입니다. 예를 들어, '동일 기호/방향 거래/주문에 대한 최소 거리(포인트): 100'을 설정하면 EA는 최소 100포인트 떨어져 있는 경우에만 동일한 기호 및 방향의 거래/주문을 복사합니다. 예를 들어 EURUSD에 대한 구매 거래가 1.09500에 복사되고 EURUSD에 대한 보류 중인 구매 중지 주문이 1.09570의 전송자 계정에 배치된 경우 수신자 측에 복사되지 않습니다. 이는 보류 주문과 이미 복사된 EURUSD 구매 거래 사이의 거리가 70포인트이기 때문입니다. 이는 이 설정에서 지정된 100포인트 임계값보다 작습니다.
Lot Size Management
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Lot Size Type: None/Same Lot Size/Fixed Lot/Multiplier/Multiplier by Balance/Multiplier by Equity/Proportional by Balance/Proportional by Equity/Proportional by Free Margin/Proportional Multiplier by Balance/Proportional Multiplier by Equity/Risk per Trade in % of Balance/Risk per Trade in % of Equity/Risk per Trade in % of Free Margin/Risk per Trade in Money/Lot Size per 1000 of Balance/Lot Size per 1000 of Equity/Specific Lot Size Sequence. 이 설정은 수신자 계정에만 의미가 있습니다.
없음을 선택하면 EA는 송신기 거래를 복사하지 않습니다.
동일한 로트 크기를 선택한 경우 EA는 원래 송신기 거래와 동일한 로트 크기로 수신기 거래를 복사합니다.
고정 로트를 선택한 경우 EA는 아래 고정 로트 크기 설정에 따라 고정 로트 크기를 사용하여 전송자 거래를 수신자 계정에 복사합니다.
승수를 선택한 경우 EA는 송신기 거래를 수신자 계정에 복사하기 위해 아래 승수 설정을 사용합니다.
잔액별 승수를 선택한 경우 EA는 다음과 같이 수신자 복사 거래에 사용될 승수를 계산하기 위해 아래 잔액별 승수 설정을 사용합니다. 수신자 계정 잔액이 $10000이고 잔액별 승수 설정이 1000인 경우 수신자 복사 거래에 사용되는 승수는 10(10000/1000)이 됩니다.
자기자본별 승수를 선택한 경우 EA는 다음과 같이 수신자 복사 거래에 사용될 승수를 계산하기 위해 아래 자기자본별 승수 설정을 사용합니다. 수신자 계정 자산이 $10000이고 자산별 승수 설정이 1000인 경우 수신자 복사 거래에 사용되는 승수는 10(10000/1000)이 됩니다.
Proportional by Equity가 선택되면 EA는 전송자 계정 거래를 수신자 계정의 자본에만 비례하는 로트 크기로 수신자 계정에 복사합니다. 예를 들어, 송신기 자산이 $2000이고 수신자 자산이 $4000인 경우 0.10랏 송신기 거래는 0.20랏 거래로 수신기 계정에 복사됩니다.
여유 마진에 의한 비례가 선택된 경우, EA는 수신자 계정의 여유 마진에만 비례하는 로트 크기를 사용하여 전송자 계정 거래를 수신자 계정에 복사합니다. 예를 들어, 송신기 여유 마진이 $2000이고 수신기 여유 마진이 $4000인 경우 0.10랏 송신기 거래가 0.20랏 거래로 수신기 계정에 복사됩니다.
균형에 따른 비례 승수를 선택한 경우 EA는 아래에서 조정할 수 있는 균형에 따른 비례 승수라고 하는 추가 승수가 적용된 수신자 계정의 잔액에 비례하는 로트 크기로 전송자 계정 거래를 수신자 계정에 복사합니다. 이 균형에 의한 비례 승수는 기본적으로 1이므로, 예를 들어 기본 균형에 의한 비례 승수=1이 수신자 계정 측에서 열릴 0.20 로트 크기 거래를 제공하는 경우 균형에 의한 비례 승수 값이 0.5로 변경되면 수신자는 수신자 로트 크기는 0.10(0.20*0.5=0.10)이 되며 비례 승수 값이 3으로 변경되면 수취인 로트 크기는 0.60(0.20*3=0.60)이 됩니다.
자기자본 비례 승수를 선택한 경우 EA는 수신자 계정의 자기자본에 비례하는 로트 크기로 전송자 계정 거래를 수신자 계정에 복사하고 아래에서 조정할 수 있는 자기자본 비례 승수라고 하는 추가 승수를 적용합니다. 이 자기자본 비례 승수는 기본적으로 1이므로, 예를 들어 기본 자기자본 비례 승수=1이 수신자 계정 측에서 열릴 0.20 로트 크기 거래를 제공하는 경우 자기자본 비례 승수 값이 0.5로 변경되면 수신자 로트 크기는 0.10(0.20*0.5=0.10)이 되며 비례 승수 값을 3으로 변경하면 수신 로트 크기는 0.60(0.20*3=0.60)이 됩니다.
잔액의 거래당 위험(%)을 선택한 경우 SL이 적중할 때 아래 설정에서 계정 잔액의 사용자 정의 백분율을 잃기 위해 각 수신자 복사 거래는 적절한 로트 크기를 갖습니다. 이 로트 크기 유형은 손절매가 적용된 수신자 복사 거래에만 사용할 수 있습니다. 참고: 발신자 원본 거래의 SL이 수정되면 수신자 복사 거래 SL도 수정되어 수신자 복사 거래의 초기 위험이 증가하거나 감소하지만 전송자 거래의 SL이 제거되면 수신자 복사 거래 폐쇄됩니다.
자기자본 비율의 거래당 위험을 선택한 경우, SL이 적중할 때 아래 설정에서 계정 자기자본의 사용자 정의 백분율을 잃기 위해 각 수신자 복사 거래는 적절한 로트 크기를 갖게 됩니다. 이 로트 크기 유형은 손절매가 적용된 수신자 복사 거래에만 사용할 수 있습니다. 참고: 발신자 원본 거래의 SL이 수정되면 수신자 복사 거래 SL도 수정되어 수신자 복사 거래의 초기 위험이 증가하거나 감소하지만 전송자 거래의 SL이 제거되면 수신자 복사 거래 폐쇄됩니다.
거래당 위험(무료 마진 %)을 선택한 경우, SL에 도달할 때 아래 설정에서 사용자가 정의한 계정 무료 마진 비율을 잃기 위해 복사된 각 수신자 거래는 적절한 로트 크기를 갖게 됩니다. 이 로트 크기 유형은 정지 손실이 적용된 수신자 복사 거래에만 사용할 수 있습니다. 주의 사항: 전송자 원래 거래의 SL이 수정되면 수신자 복사 거래 SL도 수정되어 수신자 복사 거래의 초기 위험이 증가하거나 감소하지만 전송자 거래의 SL이 제거되면 수신자 복사 거래 SL도 수정됩니다. 폐쇄됩니다.
현금 거래당 위험을 선택한 경우 SL이 적중할 때 아래 설정에서 계정 통화로 사용자가 정의한 금액을 잃기 위해 복사된 각 수취인 거래는 적절한 로트 크기를 갖게 됩니다. 이 로트 크기 유형은 손절매가 적용된 수신자 복사 거래에만 사용할 수 있습니다. 참고: 발신자 원본 거래의 SL이 수정되면 수신자 복사 거래 SL도 수정되어 수신자 복사 거래의 초기 위험이 증가하거나 감소하지만 전송자 거래의 SL이 제거되면 수신자 복사 거래 폐쇄됩니다.
잔액 1000당 로트 크기를 선택한 경우 EA는 수신자 계정의 잔액을 기준으로 수신자 복사 거래의 로트 크기를 계산하기 위해 아래의 잔액 1000당 로트 크기 설정을 사용합니다. 예를 들어 Balance=0.03의 1000당 로트 크기가 삽입되고 수신자 계정 잔액이 $10000인 경우 모든 수신자 복사 거래의 로트 크기는 0.30랏이 됩니다.
자산 1000당 로트 크기를 선택하면 EA는 수취인 계정의 에쿼티를 기반으로 수신자 복사 거래의 로트 크기를 계산하기 위해 아래의 자산 1000당 로트 크기 설정을 사용합니다. 예를 들어 에퀴티=0.03의 1000당 랏 크기가 삽입되고 수취인 계정 에퀴티가 $10000인 경우 모든 수취인 복사 거래의 랏 크기는 0.30랏이 됩니다.
마지막으로 , Specific Lot Size Sequence 가 선택되면 Local Trade Copier EA MT4/5© 는 해당 설정에서 미리 정의된 로트 크기를 수신 계정의 모든 복사 거래 ( 시장 거래 및 대기 주문 포함 ) 에 적용합니다 .
- Add/Subtract to Same Lot Size: 위에서 Same Lot Size 가 선택되었을 때 송신자의 로트 크기에 조정을 적용합니다 . 예를 들어 0.02 를 입력하고 송신자 거래가 0.06 이면 , 수신자는 이를 0.08 로 복사합니다 . -0.02 를 입력하면 같은 거래가 0.04 로 복사됩니다 .
- Fixed Lot Size: 복사된 거래의 고정된 로트 크기는 수취인 계좌로 거래됩니다.
- Multiplier: EA가 곱한 거래를 여는 시간은 원래 송신기 거래보다 클 것입니다. 예를 들어 승수가 1.5이고 송신기 거래가 0.10로트인 경우 수신기가 복사한 거래는 0.15로트가 됩니다. Multiplier가 2.0이고 송신기 거래가 0.22로트인 경우 수신자 복사 거래는 0.44로트가 됩니다.
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Multiplier by Balance: 위의 잔액 로트 크기 유형별 승수에 사용될 금액입니다. 예를 들어 수신자 계정 잔액이 $10000이고 이 잔액별 승수 설정이 1000인 경우 수신자 복사 거래에 사용되는 승수는 10(10000/1000)이 됩니다.
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Multiplier by Equity: 위의 지분 로트 크기 유형별 승수에 사용될 금액입니다. 예를 들어 수신자 계정 자산이 $10000이고 이 자산별 승수 설정이 1000인 경우 수신자 복사 거래에 사용되는 승수는 10(10000/1000)이 됩니다.
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Proportional Multiplier by Balance: 이 설정은 위의 로트 크기 유형 설정에서 잔액에 의한 비례 승수를 선택한 경우에만 적용됩니다. 균형에 의한 비례 승수 값은 기본적으로 1이므로, 예를 들어 기본 균형에 의한 비례 승수=1이 받는 사람 계정 측에서 열릴 0.20 로트 크기 거래를 제공하는 경우 균형에 의한 비례 승수 값이 0.5로 변경되면 수취인 로트 크기는 0.10(0.20*0.5=0.10)이 되며, 비례 승수 값이 3으로 변경되면 수취인 로트 크기는 0.60(0.20*3=0.60)이 됩니다.
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Proportional Multiplier by Equity: 이 설정은 위의 Lot Size Type 설정에서 Proportional Multiplier by Equity를 선택한 경우에만 적용됩니다. 자기자본 비례 승수 값은 기본적으로 1이므로, 예를 들어 기본 자기자본 비례 승수=1이 수신자 계정 측에서 열릴 0.20 로트 크기 거래를 제공하는 경우 자기자본 비례 승수 값이 0.5로 변경되면 수취인 로트 크기는 0.10(0.20*0.5=0.10)이 되며 비례 승수 값을 3으로 변경하면 수취인 로트 크기는 0.60(0.20*3=0.60)이 됩니다.
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Risk per Trade in % of Balance: 로트 크기 유형=거래당 위험(위 잔액의 %)인 경우 각 수신자 복사 거래에서 위험에 처하게 될 계정 잔액의 비율.
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Risk per Trade in % of Equity: 로트 크기 유형=위의 지분 %에서 거래당 위험인 경우 각 수취인 복사 거래에서 위험에 처하게 될 계정 지분의 비율.
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Risk per Trade in % of Free Margin: 로트 크기 유형=위의 여유 마진 비율(%)로 표시된 거래당 위험인 경우 각 수신자 복사 거래에서 위험에 노출될 계정 여유 마진의 비율입니다.
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Risk per Trade in Money: 로트 크기 유형=위의 자금 거래당 위험인 경우 각 수신자 복사 거래에서 위험을 감수할 계정 통화의 돈.
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Lot Size per 1000 of Balance: 잔액 로트 크기 유형의 1000당 로트 크기 계산에 사용되는 로트 크기입니다. 예를 들어 Balance=0.03의 1000당 로트 크기가 이 설정에 삽입되고 수신자 계정 잔액이 $10000인 경우 모든 수신자 복사 거래의 로트 크기는 0.30랏이 됩니다.
- Lot Size per 1000 of Equity: 지분 로트 크기 유형의 1000당 로트 크기 계산에 사용되는 로트 크기입니다. 예를 들어 에퀴티 1000당 로트 크기=0.03이 이 설정에 삽입되고 수신자 계정 에쿼티가 $10000인 경우 모든 수신자 복사 거래의 로트 크기는 0.30랏이 됩니다.
- Specific Lot Size Sequence: 모든 심볼의 복사 거래 ( 시장 거래 및 대기 주문 포함 ) 에 적용할 로트 크기 순서를 ( 쉼표로 구분 ) 정의합니다 . 예를 들어 0.01,0.03,0.06,0.09 로 설정하면 첫 번째 거래는 0.01, 두 번째는 0.03 으로 복사되며 , 마지막 값은 이후 모든 거래에 재사용됩니다 . 끝에 ,0 을 추가 ( 예 : 0.01,0.03,0.06,0.09,0) 하면 네 번째 거래 이후 복사가 중지됩니다 . 참고 : 한 번 사용된 슬롯은 해당 거래가 종료되어도 다시 사용되지 않습니다 . 모든 송신기 거래가 종료되면 시퀀스가 초기화됩니다. 여러 수신기에 각각 다른 시퀀스를 적용하려면 각 수신기에 다른 매직 넘버를 지정해야 합니다.
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Automatic Split of Copied Trades: 복사할 로트 크기가 특정 기호/상품에 허용된 최대 볼륨을 초과하는 경우 수신자 복사 거래를 자동으로 분할하기 위한 참/거짓 옵션입니다. 예를 들어, 25랏 BTCUSD 거래가 수신자 측에서 개설되려고 하고 수신자 계정의 BTCUSD 최대 거래량이 10랏인 경우, 수신자 EA는 이를 2개의 10랏 BTCUSD 거래와 1개의 5로 분할합니다. -최대 거래량 제한을 준수하기 위해 BTCUSD 거래를 많이 합니다.
- Split Copied Trades in Parts: 이 설정을 사용하면 많은 로트 크기 부분에서 수신자 복사 거래를 복사하여 이 영역의 브로커 제한을 극복할 수 있습니다. 중개인의 최대 랏 크기 제한이 작거나 시장 유동성이 적어 원래 랏 크기로 대규모 거래를 열 수 없는 경우 수신자 복사 거래를 더 작은 부분으로 나눌 수 있습니다. 예를 들어 부품의 복사된 분할 거래=3인 경우 수신자 측에서 승수=1 로트 크기 유형 설정이 있는 1랏 송신기 거래는 3개의 0.33 0.33 및 0.34 거래로 복사됩니다.
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Split Copied Trades in Parts of: 이 설정을 사용하면 수신자 계정에서 개설된 거래의 최대 로트 크기와 관련하여 브로커가 부과한 제한 사항(일반적으로 프롭 회사에 적용 가능)에 따라 수신자 복사 거래를 각각 지정된 로트 크기 아래의 작은 부분으로 나눌 수 있습니다. 예를 들어, 이 설정에 0.15를 입력하고 0.7랏 거래가 수신자 계정에 복사되려고 하면 4개의 0.15랏 거래와 1개의 0.1랏 거래로 복사됩니다. 이 설정에 입력된 0이 아닌 값은 위의 '부품 분할 복사 거래' 옵션의 다른 모든 설정보다 우선 적용됩니다.
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Custom Symbol Fixed Lot Sizes: 이 설정을 사용하면 다양한 기호에 다양한 고정 로트 크기를 적용할 수 있으므로 수신기 설정에 지정된 범용 고정 로트 크기가 무시됩니다. 예를 들어, 0.2 고정 로트 크기가 보편적으로 설정되고 이 설정에 EURUSD0.15,GBPUSD0.3을 입력하면 EURUSD에 대한 복사된 거래는 0.15 고정 로트 크기를 사용하고 GBPUSD 거래는 0.3 고정 로트 크기를 사용합니다. . 다른 모든 기호 거래는 범용 0.2 고정 로트 크기 설정으로 복사됩니다. 이 설정은 위의 '로트 크기 유형' 설정에서 '고정 로트'를 선택한 경우에만 적용된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 또한 수신자 계정 기호에 '.r'과 같은 접미사가 있는 경우 EURUSD.r0.15,GBPUSD.r0.3과 같이 이러한 접미사가 이 설정에 포함되어야 합니다.
- Custom Symbol Multipliers: 이 설정은 수신기 설정에 적용된 범용 승수를 무시하고 다양한 기호에 대해 서로 다른 승수를 허용합니다. 예를 들어 2배수를 설정하고 이 설정에 EURUSD3,GBPUSD4를 입력하면 EURUSD 수신자가 복사한 거래는 3배수로 복사되고 GBPUSD는 4배수로 거래됩니다. 이 설정은 위의 로트 크기 유형 설정에서 승수 또는 비례 승수를 선택한 경우에만 작동합니다. 또한 수신자 계정의 기호에 있는 모든 접미사가 포함되어야 합니다. 예를 들어 수신자 계정의 기호에 .r 접미사가 있는 경우 이 설정을 EURUSD.r3,GBPUSD.r4로 설정해야 합니다.
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Copying from Symbol Trade/Order Number: 이 설정은 각 심볼에 대해 수신기가 몇 번째 거래 / 주문부터 복사할지 정의합니다 . 예를 들어 4 를 입력하면 각 심볼의 처음 세 건의 거래 / 주문을 건너뛰고 네 번째부터 복사합니다 . 송신기의 해당 심볼 거래가 모두 종료되면 카운트가 초기화됩니다 . 또한 2,GBPUSD3,USDJPY4 처럼 심볼별로 개별 값을 설정할 수 있습니다 . 이는 모든 심볼은 두 번째 거래부터 , GBPUSD 는 세 번째부터 , USDJPY 는 네 번째부터 복사한다는 의미입니다 . 수신 계정에서 심볼 접미사 ( 예 : .r) 를 사용하는 경우 해당 접미사도 포함해 입력해야 합니다 ( 예 : 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4).
- Copying Up to Symbol Trade/Order Number: 이 설정은 각 심볼에 대해 수신기가 최대 몇 번째 거래 / 주문까지 복사할지 정의합니다 . 예를 들어 4 를 입력하면 각 심볼의 처음 네 건만 복사하고 이후 거래는 건너뜁니다 . 송신기의 해당 심볼 거래가 모두 종료되면 카운트가 초기화됩니다 . 또한 2,GBPUSD3,USDJPY4 처럼 심볼별로 개별 값을 설정할 수 있습니다 . 수신 계정에서 접미사를 사용하는 경우 해당 접미사도 포함해 입력해야 합니다 ( 예 : 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4).
- Total Symbol Copied Trades: receiver 계정의 각 심볼별 오픈 포지션 및 대기 주문 수를 제한합니다. 예를 들어, 이 값을 4로 설정하면 각 개별 심볼에 대해 최대 4개의 활성 거래가 허용됩니다. 해당 심볼의 거래가 종료되어 자리가 생기면 EA는 해당 페어에 대해 대기 중인 다음 transmitter 거래를 복사합니다. 2,GBPUSD3,USDJPY4 와 같이 쉼표로 구분된 목록을 사용하여 심볼별로 제한을 사용자 정의할 수도 있습니다. 이 예에서 EA는 대부분의 심볼에 대해 일반적인 2개의 거래를 허용하지만, GBPUSD는 3개, USDJPY는 4개로 제한을 늘립니다. receiver 계정에서 접미사(.r 등)를 사용하는 경우 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4 와 같이 문자열에 포함해야 합니다.
- Total Account Copied Trades: receiver 계정의 총 오픈 포지션 및 대기 주문 수를 제한합니다. 5로 설정하면 receiver 계정에 5개의 활성 거래가 있는 경우 EA는 복사를 중단합니다. 거래가 종료되어 자리가 생기면 EA는 대기 중인 다음 transmitter 거래를 복사합니다. 이를 통해 원래 거래 순서를 유지하면서 특정 수의 동시 거래를 초과하지 않도록 보장합니다.
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Maximum Risk % per Symbol: 이 설정을 사용하면 동일한 기호에 대해 복사된 모든 거래/주문과 관련된 누적 위험에 대해 백분율 기반 제한을 설정할 수 있습니다. 해당 기호의 총 위험이 사전 정의된 한도에 도달하면 복사 프로세스가 일시적으로 일시 중지됩니다. 예를 들어, 이 설정에 2를 입력하면 ΕΑ는 최대 2%의 위험 비율을 결합하여 각 기호에 대한 거래/주문을 복사합니다. 이 설정은 손절매가 적용된 수신자 복사 거래에만 적용된다는 점에 유의하십시오. 이 설정에 0이 아닌 값을 입력하면 SL이 적용되지 않은 거래/주문이 수신자 계정에 복사되지 않습니다. 개별 기호에 대한 설정을 사용자 정의할 수도 있습니다. 예를 들어, 2,GBPUSD3,USDJPY4를 입력하면 ΕΑ는 최대 2%의 결합 위험 비율로 각 기호에 대한 거래/주문을 복사합니다. 구체적으로, 최대 3%의 결합 위험 비율을 갖는 GBPUSD 거래/주문과 결합 위험 비율이 최대 4%인 USDJPY 거래/주문을 복사합니다. 또한 수신자 계정의 기호에 있는 모든 접미사를 고려해야 합니다. 예를 들어, 수신자 계정의 기호에 .r 접미사가 있는 경우 이에 따라 설정을 조정하십시오. 예: 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4
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Maximum Risk % per Currency: 이 설정을 사용하면 동일한 통화에 대해 복사된 모든 거래/주문과 관련된 누적 위험에 대해 백분율 기반 한도를 설정할 수 있습니다. 해당 통화에 대한 총 위험이 사전 정의된 한도에 도달하면 복사 프로세스가 일시적으로 일시 중지됩니다. 예를 들어, 이 설정에 2를 입력하면 ΕΑ는 최대 2%의 결합된 위험 비율로 각 통화에 대한 거래/주문을 복사합니다. 이 설정은 손절매가 적용된 수신자 복사 거래에만 적용된다는 점에 유의하십시오. 이 설정에 0이 아닌 값을 입력하면 SL이 적용되지 않은 거래/주문이 수신자 계정에 복사되지 않습니다. 개별 통화에 대한 설정을 맞춤설정할 수도 있습니다. 예를 들어, 2,EUR3,GBP4를 입력하면 ΕΑ는 최대 2%의 결합된 위험 비율로 각 통화에 대한 거래/주문을 복사합니다. 특히, 결합 위험 비율이 최대 3%인 EUR 거래/주문과 결합 위험 비율이 최대 4%인 GBP 거래/주문을 복사합니다.
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Maximum Account Risk %: 이 설정을 사용하면 모든 수신자 복사 거래/주문의 총 위험에 대한 백분율 제한을 설정할 수 있습니다. 이 한도에 도달하면 복사가 일시 중지됩니다. 이 설정은 손절매가 적용된 수신자 복사 거래에만 적용된다는 점에 유의하십시오. 이 설정에 0이 아닌 값을 입력하면 SL이 적용되지 않은 거래/주문이 수신자 계정에 복사되지 않습니다.
설정/입력 가이드 2부를 보려면 여기를 클릭하세요: https://www.mql5.com/en/blogs/post/754185
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✔️ Local Trade Copier EA MT5©: https://www.mql5.com/ko/market/product/68951
팁: 여기에서 데모 계정에서 Local Trade Copier EA MT4 데모 버전을 다운로드하여 사용해 볼 수 있습니다.
팁: 여기에서 데모 계정에서 Local Trade Copier EA MT5 데모 버전을 다운로드하여 사용해 볼 수 있습니다.
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