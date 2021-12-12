Local Trade Copier EA MT4/5 Impostazioni/Guida agli Input - Parte 1

Se viene selezionato Nessuno, l'EA non copierà alcuna operazione del trasmettitore.

Se viene selezionata la stessa dimensione del lotto, l'EA copierà le negoziazioni del ricevitore con la stessa dimensione del lotto delle negoziazioni del trasmettitore originale.

Se viene selezionato Lotto fisso, l'EA copierà le operazioni del trasmettitore sui conti del destinatario con una dimensione del lotto fissa come indicato di seguito nell'impostazione Dimensione lotto fisso.

Se è selezionato Moltiplicatore, EA utilizzerà l'impostazione del Moltiplicatore riportata di seguito per copiare le operazioni del trasmettitore sugli account del destinatario.

Se è selezionato Moltiplicatore per saldo, EA utilizzerà l'impostazione Moltiplicatore per saldo riportata di seguito per calcolare il moltiplicatore che verrà utilizzato per le operazioni copiate dal destinatario come segue. Se il saldo del conto del destinatario è $ 10.000 e l'impostazione del Moltiplicatore per saldo è 1.000, il moltiplicatore che verrà utilizzato per le operazioni copiate dal destinatario sarà 10 (10.000/1.000).

Se viene selezionato Moltiplicatore per capitale, EA utilizzerà l'impostazione Moltiplicatore per capitale riportata di seguito per calcolare il moltiplicatore che verrà utilizzato per le operazioni copiate dal destinatario come segue. Se il patrimonio del conto del destinatario è $ 10.000 e l'impostazione del Moltiplicatore per patrimonio è 1.000, il moltiplicatore che verrà utilizzato per le operazioni copiate dal destinatario sarà 10 (10.000/1.000).

Se viene selezionato Proporzionale per saldo, l'EA copierà le negoziazioni dell'account del trasmettitore sull'account del destinatario con una dimensione del lotto proporzionale solo al saldo dell'account del destinatario. Ad esempio, se il saldo del trasmettitore è di $2000 e il saldo del ricevitore è di $4000 un'operazione del trasmettitore da 0.10 lotti verrà copiata come un'operazione da 0.20 lotti sul conto del ricevente.

Se viene selezionato Proporzionale per capitale, l'EA copierà le negoziazioni dell'account del trasmettitore sul/i conto/i ricevente/i con una dimensione del lotto proporzionale solo al capitale del/i conto/i ricevente/i. Ad esempio, se l'equità del trasmettitore è di $2000 e l'equità del ricevitore è di $4000, una transazione del trasmettitore da 0.10 lotti verrà copiata come una transazione da 0.20 lotti sul conto del ricevente.

Se viene selezionato Proporzionale al margine libero, EA copierà le operazioni del conto trasmettitore sui conti ricevitore con una dimensione del lotto proporzionale solo al margine libero del conto ricevitore. Ad esempio, se il margine libero del trasmettitore è di $2000 e il margine libero del ricevitore è di $4000, una transazione del trasmettitore di 0.10 lotti verrà copiata come una transazione di 0.20 lotti sul conto del destinatario.

Se viene selezionato il Moltiplicatore proporzionale per saldo, l'EA copierà le negoziazioni dell'account del trasmettitore sull'account del destinatario con una dimensione del lotto proporzionale al saldo dell'account del destinatario con un moltiplicatore aggiuntivo applicato, chiamato Moltiplicatore proporzionale per saldo che può essere regolato di seguito. Questo moltiplicatore proporzionale per saldo è 1 per impostazione predefinita, quindi se, ad esempio, il moltiplicatore proporzionale predefinito per saldo=1 dà un'operazione di dimensione del lotto di 0.20 da aprire sul lato del conto del destinatario, se il valore del moltiplicatore proporzionale per saldo viene modificato a 0.5 il destinatario la dimensione del lotto sarà 0.10 (0.20*0.5=0.10) e se il valore del moltiplicatore proporzionale per saldo viene modificato in 3 la dimensione del lotto del ricevitore sarà 0.60 (0.20*3=0.60).

Se viene selezionato il Moltiplicatore proporzionale per capitale, l'EA copierà le negoziazioni del conto del trasmettitore sul conto o sui conti del destinatario con una dimensione del lotto proporzionale al capitale del conto del destinatario con un moltiplicatore aggiuntivo applicato, chiamato Moltiplicatore proporzionale per capitale che può essere regolato di seguito. Questo moltiplicatore proporzionale per equità è 1 per impostazione predefinita, quindi se, ad esempio, il moltiplicatore proporzionale predefinito per equità=1 fornisce un'operazione di lotto di 0.20 da aprire sul lato del conto del destinatario, se il valore del moltiplicatore proporzionale per equità viene modificato in 0.5 il destinatario la dimensione del lotto sarà 0.10 (0.20*0.5=0.10) e se il valore del moltiplicatore proporzionale per capitale viene modificato in 3 la dimensione del lotto del destinatario sarà 0.60 (0.20*3=0.60).

Se si seleziona Rischio per operazione in % del saldo, ogni operazione copiata dal destinatario avrà la dimensione del lotto appropriata per perdere la percentuale definita dall'utente del saldo del conto nell'impostazione sottostante, quando si raggiunge SL. Questo tipo di dimensione del lotto può essere utilizzato solo per operazioni copiate dal destinatario che hanno uno stop loss applicato. Avviso: se la SL di una transazione originale del trasmettitore viene modificata, anche la SL della transazione copiata dal ricevitore verrà modificata, aumentando o diminuendo il rischio iniziale della transazione copiata dal ricevitore, ma se la SL della transazione del trasmettitore viene rimossa, la transazione copiata dal ricevitore sarà chiusa.