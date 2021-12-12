Local Trade Copier EA MT4/5 Impostazioni/Guida agli Input - Parte 1

✔️ Local Trade Copier EA MT4©: https://www.mql5.com/it/market/product/68950
✔️ Local Trade Copier EA MT5©: https://www.mql5.com/it/market/product/68951
Suggerimento: puoi scaricare e provare la versione demo di Local Trade Copier EA MT4 nel tuo account demo: qui
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Incolla il file demo gratuito scaricato nella cartella MT4/5 >> File >> Apri cartella dati >> MQL4/5 >> Esperti e riavvia il terminale. La versione demo gratuita è completamente funzionante per un periodo di 4 ore alla volta, solo su conti demo. Per reimpostare il periodo di prova, vai su MT4/5 >> Strumenti >> Variabili Globali >> Controllo + A >> Elimina. Si prega di eseguire questa azione esclusivamente su un conto demo non critico e di astenersi dal farlo in un conto aziendale Challenge Prop.
Si prega di leggere questa guida all'installazione con molta attenzione, prima di utilizzare il Local Trade Copier EA MT4/5. La maggior parte delle tue domande e dei tuoi problemi troverà risposta in questa guida, ma se hai ancora bisogno di supporto sarò sempre felice di aiutarti. Pagina profilo: https://www.mql5.com/en/users/eleanna74 E-mail: info@juvenille-emperor.com
Importante!!!
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Devi installare il tuo Local Trade Copier EA MT4/5 tramite il tuo account MQL5 seguendo le istruzioni riportate di seguito per tutti i terminali MT4/5 su cui desideri utilizzarlo. Il copia/incolla dei file ex4/5 non funzionerà per gli acquisti su MQL5.com Market.
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Scarica il terminale MT4/5 personalizzato dal sito web del tuo broker e usalo per accedere al tuo conto di trading. Non utilizzare il terminale MT4/5 di un altro broker per accedere al tuo conto di trading, può influire sulla copia!
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Non accedere a un altro conto di trading nel tuo terminale MT4/5 quando il Local Trade Copier EA MT4/5 è in funzione, smetterà di copiare!
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Non utilizzare la password dell'investitore per accedere all'account del destinatario, non sarai in grado di copiare.
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Se l'account del trasmettitore o del ricevitore ha un suffisso dopo ogni simbolo (ad esempio EURUSD.r), inseriscilo in: Suffisso dell'account del trasmettitore o in Suffisso dell'account del destinatario, impostazione (ad esempio .r) nelle impostazioni dell'account del destinatario.
Local Trade Copier EA MT4/5 Guida alla Risoluzione dei Problemi: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
Local Trade Copier EA MT4/5 Quick Setup Video:
Importante! Le uniche 2 impostazioni che vengono compilate sul lato dell'account del trasmettitore sono queste 2 evidenziate nello screenshot qui sotto. Tutte le altre impostazioni vengono compilate sul lato account del destinatario.
Local Trade Copier EA MT4/5 Impostazioni/Guida agli Input
- Account Mode: Transmitter/Receiver/Self Copier. Quando viene selezionato Transmitter, EA utilizzerà questo account come trasmettitore (account master) per trasmettere operazioni ad altri account. Se viene selezionato il Ricevitore, l'EA riceverà/copia le negoziazioni da uno o più conti trasmittenti. Se viene selezionato Self Copier, l'EA copierà/moltiplica le operazioni aperte da eventuali consulenti esperti o input manuali sullo stesso conto di trading.
- Transmitter Account Number: Se il Ricevitore è selezionato sopra, qui dovresti digitare il numero di conto del Trasmittente. Se gli account Trasmittente sono più di uno, è necessario digitare i loro numeri di account separati da virgole, ad esempio: 123456,654321 (questa impostazione ha un significato solo per la modalità account ricevente).
- Transmitter Comment: Questa impostazione definisce il commento che apparirà sulle operazioni copiate nel conto ricevente e deve essere configurata solo sul lato trasmettitore. Puoi lasciarla vuota per non aggiungere alcun commento, inserire un testo personalizzato o utilizzare simboli speciali per includere informazioni specifiche sull’operazione. Usa # per copiare il commento originale dell’operazione, @ per includere il numero di ticket originale, % per includere il numero magico e & per includere il numero di conto del trasmettitore. Questi simboli possono essere combinati (#,@,%,&) per includere più dettagli nel commento dell’operazione nel conto ricevente.
- Receiver Comment: Questa impostazione controlla il commento riportato su ogni operazione copiata dal conto ricevente. Se lasciata vuota, il ricevente mostrerà il commento inviato dall’impostazione Transmitter Comment sopra. Se questo campo è compilato, sostituirà completamente il commento del trasmettitore. Questa impostazione deve essere configurata solo sul lato ricevente.
General Settings
- Magic Number: Il numero magico che l'EA applica a tutte le proprie negoziazioni aperte, ai fini della gestione. Non mettere 0 in questa impostazione!
- Magic Numbers to Copy: Questa impostazione specifica i numeri magici delle operazioni del trasmettitore che l'EA copierà. I numeri magici dovrebbero essere separati da virgole. Ad esempio, inserendo 3245,0 verrà richiesto all'EA di copiare le operazioni con il numero magico 3245 e le operazioni manuali (che in genere hanno un numero magico pari a 0 per impostazione predefinita). Se racchiudi un numero magico tra parentesi, come (14), EA copierà tutte le varianti dei numeri magici che includono questa parte. Ad esempio, inserendo 3245,(14),0 verranno copiate le operazioni con il numero magico 3245, qualsiasi operazione contenente "14" nel numero magico (come 214 o 3146) e le operazioni manuali. Inoltre, per copiare una serie di numeri magici, utilizza il formato "primo-ultimo". Ad esempio, 3245,100-200,0 copierà le operazioni con il numero magico 3245, le operazioni con numeri magici compresi tra 100 e 200 e le operazioni manuali.
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Maximum Number of Copied Magic Numbers: Il numero massimo di numeri magici che possono essere copiati contemporaneamente (simultaneamente) negli account del destinatario.
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Maximum Receiver Account Magic Numbers: Questo rappresenta il numero massimo di diversi numeri magici che possono essere presenti nel conto del destinatario, comprese le operazioni avviate da altri EA o il trading manuale. Questa impostazione è utile quando disponi di più ricevitori su grafici diversi nel conto del ricevitore, ciascuno con numeri magici diversi, ma desideri copiarne solo un numero specifico contemporaneamente.
- Magic Numbers Not to Copy: Questa impostazione specifica i numeri magici delle operazioni del trasmettitore che l'EA non copierà. I numeri magici dovrebbero essere separati da virgole. Ad esempio, inserendo 3245,0 si istruirà l'EA a non copiare le operazioni con il numero magico 3245 e le operazioni manuali (che in genere hanno un numero magico pari a 0 per impostazione predefinita). Se racchiudi un numero magico tra parentesi, come (14), EA non copierà tutte le varianti dei numeri magici che includono questa parte. Ad esempio, inserendo 3245,(14),0 non verranno copiate le transazioni con il numero magico 3245, tutte le transazioni contenenti "14" nel loro numero magico (come 214 o 3146) e le transazioni manuali. Inoltre, per escludere la copia di una serie di numeri magici, utilizzare il formato "primo-ultimo". Ad esempio, 3245,100-200,0 non copierà le operazioni con il numero magico 3245, le operazioni con numeri magici compresi tra 100 e 200 e le operazioni manuali.
- Symbols to Copy: I simboli del destinatario separati da virgola, che l'EA copierà solo sull'account del destinatario. Ad esempio, se inserisci EURUSD,GBPUSD l'EA copierà solo le negoziazioni EURUSD e GBPUSD. Se i simboli del conto del destinatario hanno suffissi, come ".r", questi suffissi dovrebbero essere inclusi in questa impostazione, in questo modo: EURUSD.r,GBPUSD.r
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Maximum Number of Copied Symbols: Il numero massimo di simboli che possono essere copiati contemporaneamente (simultaneamente) sugli account del destinatario.
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Maximum Receiver Account Symbols: Questo rappresenta il numero massimo di simboli diversi che possono essere presenti nel conto del destinatario, comprese le operazioni avviate da altri EA o il trading manuale. Questa impostazione è utile quando disponi di più ricevitori su grafici diversi nel conto del ricevitore, ciascuno dei quali copia simboli diversi, ma desideri copiarne solo un numero specificato contemporaneamente.
- Symbols Not to Copy: I simboli del destinatario separati da virgola, che l'EA non copierà sull'account del destinatario. Ad esempio, se inserisci EURUSD,GBPUSD l'EA non copierà le negoziazioni EURUSD e GBPUSD. Se i simboli del conto del destinatario hanno suffissi, come ".r", questi suffissi dovrebbero essere inclusi in questa impostazione, in questo modo: EURUSD.r,GBPUSD.r
- Comments to Copy: Questa impostazione specifica i commenti delle transazioni del trasmettitore originale che l'EA copierà sull'account del destinatario. I commenti devono essere separati da virgole. Ad esempio, inserendo Esperto 1, Esperto 2 verrà richiesto all'EA di copiare le operazioni del trasmettitore originale solo se il commento è Esperto 1 o Esperto 2. Se si racchiude un commento tra parentesi, ad esempio (Esperto), l'EA copierà tutte le variazioni di commenti che includono questa parte. Ad esempio, inserendo Master, (Esperto) verranno copiate le operazioni con il commento Master e tutte le operazioni contenenti la parte "Esperto" nel loro commento (come Esperto 12, Esperto 20, Esperto 35, ecc.).
- Comments Not to Copy: Questa impostazione specifica i commenti delle operazioni del trasmettitore originale che l'EA non copierà sull'account del destinatario. I commenti devono essere separati da virgole. Ad esempio, inserendo Esperto 1, Esperto 2 istruirà l'EA a non copiare le operazioni del trasmettitore originale se il commento è Esperto 1 o Esperto 2. Se racchiudi un commento tra parentesi, come (Esperto), l'EA non copierà tutte le variazioni di commenti che includono questa parte. Ad esempio, inserendo Master, (Esperto) non verranno copiate le operazioni con il commento Master e tutte le operazioni contenenti la parte "Esperto" nel loro commento (come Esperto 12, Esperto 20, Esperto 35, ecc.).
Copying / Multiplying Options
- Copy on Monday-Sunday: Le impostazioni predefinite dell'ora di copia di 00:00:00-23:59:59 verranno copiate per tutto il giorno. Questa impostazione consente di escludere orari specifici. Ad esempio, se si desidera mettere in pausa la copia 1 ora prima e 1 ora dopo le 15:30, è possibile inserire questa impostazione 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 e quella in questo modo l'EA copierà fino alle 14:30, quindi metterà in pausa la copia fino alle 16:30 e copierà di nuovo normalmente dalle 16:30 fino a mezzanotte. È possibile inserire più stringhe temporali di questo tipo. Se non vuoi copiare affatto in un giorno specifico, lascia vuota l'impostazione. Se imposti Copy Current Trades=false di seguito, le transazioni che sono state aperte sul lato del trasmettitore al di fuori degli orari di copia non verranno copiate sul conto del destinatario quando la copia riprende.
- Transmitter Server Offset Hours: Utilizza questa impostazione quando i tuoi broker trasmittenti e riceventi hanno orari del server Marketwatch diversi e desideri utilizzare le impostazioni "Copia operazioni correnti", "Copia nuove operazioni", "Copia scadenza in secondi" e "Copia ritardo in secondi" nel ricevitore account. Questa impostazione determina la differenza oraria tra l'ora MT4/5 >> Visualizza >> Marketwatch del trasmettitore e l'ora del server MT4/5 >> Visualizza >> Marketwatch del destinatario. Ad esempio, se l'orario del server Marketwatch del trasmettitore è 11:30:00 e l'orario del server Marketwatch del destinatario è 14:30:00, è necessario inserire -3 in questa impostazione. Al contrario, se l'orario del server Marketwatch del trasmettitore è 14:30:00 e l'orario del server Marketwatch del destinatario è 11:30:00, è necessario inserire +3. Ricordati di compilare questa impostazione nelle impostazioni del ricevitore EA.
- Copy Long Trades: Vero/falso per copiare operazioni di trasmissione long/buy.
- Copy Short Trades: Vero/falso per copiare operazioni di trasmissione short/sell.
- Copy Current Trades: Vero/falso per copiare le operazioni di trasmissione correnti/già aperte. Ricordarsi di impostarlo su "falso" se non si desidera copiare le operazioni/ordini del trasmettitore esistenti sul lato ricevitore durante la configurazione iniziale da trasmettitore a ricevitore. Modifica l'impostazione "Transmitter Server Offset Hours" sopra di conseguenza se hai inserito "falso" in questa impostazione e i tuoi broker di trasmissione e ricezione operano in fusi orari diversi.
- Copy New Trades: Vero/falso per copiare nuove operazioni di trasmissione. Modifica l'impostazione "Transmitter Server Offset Hours" sopra di conseguenza se hai inserito "falso" in questa impostazione e i tuoi broker di trasmissione e ricezione operano in fusi orari diversi.
- Copy Take Profit: Vero/falso per copiare il livello Take Profit delle negoziazioni del trasmettitore su quelle del ricevitore.
- Take Profit Multiplier: Questa impostazione consente di aumentare o diminuire i livelli TP copiati delle negoziazioni del trasmettitore. Questo moltiplicatore è 1 per impostazione predefinita per copiare i livelli TP originali, ma se l'utente inserisce per esempio Take Profit Multiplier=1.5 il trade copiato dal destinatario aumenterà il livello di take profit applicato del 150%. In altre parole un trasmettitore TP da 100 punti verrà copiato come un ricevitore TP da 150 punti.
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Add/Subtract Points in TP Level: Con questa impostazione puoi aggiungere o sottrarre un certo numero di punti nei livelli di take profit copiati. Affinché questa impostazione funzioni, Copy Take Profit deve essere abilitato e Take Profit Multiplier=1. Ad esempio, se si inserisce 20 in questa impostazione, un take profit da 100 punti del trasmettitore verrà copiato come 120 punti sul lato del ricevitore. Se metti -30 un livello di profitto del trasmettitore da 100 punti verrà copiato come 70 punti sul lato del ricevitore.
- Copy Stop Loss: Vero/falso per copiare il livello di Stop Loss delle negoziazioni del trasmettitore su quelle del ricevitore.
- Stop Loss Multiplier: Questa impostazione consente di aumentare o diminuire i livelli di SL copiati delle negoziazioni del trasmettitore. Questo moltiplicatore è 1 per impostazione predefinita per copiare i livelli SL originali, ma se l'utente inserisce per esempio Stop Loss Multiplier=2 il trade copiato dal destinatario aumenterà il livello di stop loss applicato del 200%. In altre parole un trasmettitore SL da 200 punti verrà copiato come un ricevitore SL da 400 punti.
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Add/Subtract Points in SL Level: Con questa impostazione puoi aggiungere o sottrarre un certo numero di punti nei livelli di stop loss copiati. Affinché questa impostazione funzioni, Copy Stop Loss deve essere abilitato e Stop Loss Multiplier=1. Ad esempio, se inserisci 20 in questa impostazione, uno stop loss del trasmettitore da 100 punti verrà copiato come 120 punti sul lato del ricevitore. Se metti -30 un livello di stop loss del trasmettitore di 100 punti verrà copiato come 70 punti nel lato del ricevitore.
- Allow TP/SL Manual Change: Vero/falso dell'opzione per consentire all'utente di modificare manualmente i livelli TP/SL applicati delle negoziazioni copiate dal destinatario. L'EA continuerà ad aggiornare i livelli TP/SL applicati sulle negoziazioni copiate dal destinatario, a condizione che l'utente non li abbia modificati manualmente. Nel momento in cui lo fa, l'EA non li aggiornerà più in base agli scambi originali del trasmettitore. Questa impostazione si applica anche agli ordini in sospeso.
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Copy Market Trades: Vero/falso per copiare le operazioni di mercato.
- Copy Pending Orders: Vero/falso per copiare gli ordini pendenti. Se è falso, l'EA copierà solo questi ordini in sospeso quando verranno attivati e aperti.
- Maximum Spread in Points: Imposta lo spread massimo consentito per copiare le operazioni sul conto Ricevente. È possibile inserire un valore unico per applicarlo a tutti i simboli o definire limiti specifici per simbolo: 10,XAUUSD30,BTCUSD1500. In questo esempio, le operazioni su XAUUSD verranno copiate solo se lo spread è di 30 punti o meno, su BTCUSD se è di 1500 punti o meno e su tutti gli altri simboli se è di 10 punti o meno.
- Maximum Slippage in Points: Lo slippage massimo consentito sul conto ricevente, durante la copia di una transazione.
- Maximum Copying Difference in Points: La massima differenza di prezzo consentita tra i conti mittente e destinatario, quando si copia una transazione.
- Use Copying Expiration in Seconds: Opzione vero/falso per utilizzare l'impostazione Copia scadenza in secondi riportata di seguito.
- Copying Expiration in Seconds: Il ritardo massimo consentito in secondi durante la copia di uno scambio tra i conti del trasmettitore e del destinatario. Ad esempio, se metti 60 in quell'impostazione e una negoziazione aperta nel conto Transmitter, non è stata copiata nel conto Receiver entro 60 secondi (per vari motivi, nessuna liquidità o lo strumento potrebbe essere al di fuori del suo orario di trading, cosa normale con materie prime o indici) non verrà copiato affatto. Modifica l'impostazione "Transmitter Server Offset Hours" sopra di conseguenza se i tuoi intermediari di trasmissione e ricezione operano in fusi orari diversi.
- Copying Delay in Seconds: Ritarda la copia di ogni operazione/ordine dal Trasmettitore al Ricevitore di un determinato numero di secondi. È possibile inserire un singolo valore come 5 o un intervallo come 5,20 per applicare un ritardo casuale tra 5 e 20 secondi. Regolare l’impostazione “Transmitter Server Offset Hours” sopra se i broker operano in fusi orari differenti.
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Retry Attempts in Seconds: Specifica l’intervallo con cui il Ricevitore riprova a copiare un’operazione se questa fallisce (per chiusura del mercato, fondi insufficienti o altre ragioni). Il valore predefinito è 60 secondi per evitare eccessive voci di registro durante lunghi periodi di fallimento.
- Better Price: Abilita o disabilita la copia delle operazioni dal Trasmettitore al conto Ricevitore a un prezzo migliore, peggiore o uguale, in base alla configurazione nell’impostazione sottostante. Avvertenza: l’attivazione di questa opzione può causare la mancata copia di un’operazione se il mercato si muove rapidamente contro di voi.
- Better Price Difference in Points: Regola il prezzo a cui le operazioni/ordini copiati vengono aperti sul conto Ricevitore. Un valore di 0 copia allo stesso prezzo o inferiore per acquisti e allo stesso prezzo o superiore per vendite. Un valore di 50 aprirà un acquisto 50 punti più basso e una vendita 50 punti più alta. Un valore negativo aprirà l’operazione quando quella del Trasmettitore raggiunge quel livello di profitto, ad esempio -50 aprirà un acquisto 50 punti più alto e una vendita 50 punti più bassa. È possibile specificare valori differenti per simbolo usando formati come 10,GBPUSD-20,USDJPY30. Se il conto Ricevitore utilizza suffissi per i simboli (ad esempio .r), includeteli come 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30.
- Reverse Copying: Vero/falso per la copia inversa delle operazioni del trasmettitore. Se questo è vero, l'EA aprirà un'operazione short/sell sull'account del destinatario per ogni account long/buy dell'account del trasmettitore e viceversa.
- Keep Original TP/SL Distances: True/false. Se impostato su falso, ΕΑ copierà i livelli TP/SL originali del trasmettitore in copia normale. Nella copia inversa, se un'operazione di acquisto del trasmettitore viene aperta con un TP da 100 punti e uno SL da 200 punti, l'operazione del ricevitore opposto verrà copiata con uno SL da 100 punti e un TP da 200 punti per garantire che entrambe le operazioni si chiudano simultaneamente. Se impostato su true, ΕΑ regolerà i livelli TP/SL in base alle differenze nel prezzo di apertura. Ad esempio, se un trasmettitore d'acquisto viene scambiato a 1.08700 con un TP 1.08900 e uno SL 1.08500 viene copiato sul lato ricevente a 1.08720, il TP sarà 1.08920 e lo SL sarà 1.08520. Questa regolazione si applica sia alla copia normale che a quella inversa.
- Min Distance in Points for Same Symbol/Direction Trades/Orders: Questa impostazione limita la copia di operazioni di mercato o ordini pendenti con lo stesso simbolo e direzione in base alla loro vicinanza l'uno all'altro. Il suo scopo è impedire la duplicazione di operazioni/ordini numerosi e ravvicinati che coinvolgono lo stesso simbolo e direzione. Ad esempio, se imposti "Distanza minima in punti per lo stesso simbolo/direzione di operazioni/ordini: 100", EA copierà le operazioni/ordini dello stesso simbolo e direzione solo se sono distanti almeno 100 punti. Ad esempio, se un'operazione di acquisto per EURUSD viene copiata a 1.09500 e un ordine buy stop in sospeso per EURUSD viene inserito nel conto del trasmettitore a 1.09570, non verrà copiato sul lato del destinatario. Questo perché la distanza tra l'ordine pendente e l'operazione di acquisto EURUSD già copiata è di 70 punti, ovvero inferiore alla soglia di 100 punti specificata in questa impostazione.
Lot Size Management
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Lot Size Type: None/Same Lot Size/Fixed Lot/Multiplier/Multiplier by Balance/Multiplier by Equity/Proportional by Balance/Proportional by Equity/Proportional by Free Margin/Proportional Multiplier by Balance/Proportional Multiplier by Equity/Risk per Trade in % of Balance/Risk per Trade in % of Equity/Risk per Trade in % of Free Margin/Risk per Trade in Money/Lot Size per 1000 of Balance/Lot Size per 1000 of Equity/Specific Lot Size Sequence. Questa impostazione ha significato solo per gli account del destinatario.
Se viene selezionato Nessuno, l'EA non copierà alcuna operazione del trasmettitore.
Se viene selezionata la stessa dimensione del lotto, l'EA copierà le negoziazioni del ricevitore con la stessa dimensione del lotto delle negoziazioni del trasmettitore originale.
Se viene selezionato Lotto fisso, l'EA copierà le operazioni del trasmettitore sui conti del destinatario con una dimensione del lotto fissa come indicato di seguito nell'impostazione Dimensione lotto fisso.
Se è selezionato Moltiplicatore, EA utilizzerà l'impostazione del Moltiplicatore riportata di seguito per copiare le operazioni del trasmettitore sugli account del destinatario.
Se è selezionato Moltiplicatore per saldo, EA utilizzerà l'impostazione Moltiplicatore per saldo riportata di seguito per calcolare il moltiplicatore che verrà utilizzato per le operazioni copiate dal destinatario come segue. Se il saldo del conto del destinatario è $ 10.000 e l'impostazione del Moltiplicatore per saldo è 1.000, il moltiplicatore che verrà utilizzato per le operazioni copiate dal destinatario sarà 10 (10.000/1.000).
Se viene selezionato Moltiplicatore per capitale, EA utilizzerà l'impostazione Moltiplicatore per capitale riportata di seguito per calcolare il moltiplicatore che verrà utilizzato per le operazioni copiate dal destinatario come segue. Se il patrimonio del conto del destinatario è $ 10.000 e l'impostazione del Moltiplicatore per patrimonio è 1.000, il moltiplicatore che verrà utilizzato per le operazioni copiate dal destinatario sarà 10 (10.000/1.000).
Se viene selezionato Proporzionale per saldo, l'EA copierà le negoziazioni dell'account del trasmettitore sull'account del destinatario con una dimensione del lotto proporzionale solo al saldo dell'account del destinatario. Ad esempio, se il saldo del trasmettitore è di $2000 e il saldo del ricevitore è di $4000 un'operazione del trasmettitore da 0.10 lotti verrà copiata come un'operazione da 0.20 lotti sul conto del ricevente.
Se viene selezionato Proporzionale per capitale, l'EA copierà le negoziazioni dell'account del trasmettitore sul/i conto/i ricevente/i con una dimensione del lotto proporzionale solo al capitale del/i conto/i ricevente/i. Ad esempio, se l'equità del trasmettitore è di $2000 e l'equità del ricevitore è di $4000, una transazione del trasmettitore da 0.10 lotti verrà copiata come una transazione da 0.20 lotti sul conto del ricevente.
Se viene selezionato Proporzionale al margine libero, EA copierà le operazioni del conto trasmettitore sui conti ricevitore con una dimensione del lotto proporzionale solo al margine libero del conto ricevitore. Ad esempio, se il margine libero del trasmettitore è di $2000 e il margine libero del ricevitore è di $4000, una transazione del trasmettitore di 0.10 lotti verrà copiata come una transazione di 0.20 lotti sul conto del destinatario.
Se viene selezionato il Moltiplicatore proporzionale per saldo, l'EA copierà le negoziazioni dell'account del trasmettitore sull'account del destinatario con una dimensione del lotto proporzionale al saldo dell'account del destinatario con un moltiplicatore aggiuntivo applicato, chiamato Moltiplicatore proporzionale per saldo che può essere regolato di seguito. Questo moltiplicatore proporzionale per saldo è 1 per impostazione predefinita, quindi se, ad esempio, il moltiplicatore proporzionale predefinito per saldo=1 dà un'operazione di dimensione del lotto di 0.20 da aprire sul lato del conto del destinatario, se il valore del moltiplicatore proporzionale per saldo viene modificato a 0.5 il destinatario la dimensione del lotto sarà 0.10 (0.20*0.5=0.10) e se il valore del moltiplicatore proporzionale per saldo viene modificato in 3 la dimensione del lotto del ricevitore sarà 0.60 (0.20*3=0.60).
Se viene selezionato il Moltiplicatore proporzionale per capitale, l'EA copierà le negoziazioni del conto del trasmettitore sul conto o sui conti del destinatario con una dimensione del lotto proporzionale al capitale del conto del destinatario con un moltiplicatore aggiuntivo applicato, chiamato Moltiplicatore proporzionale per capitale che può essere regolato di seguito. Questo moltiplicatore proporzionale per equità è 1 per impostazione predefinita, quindi se, ad esempio, il moltiplicatore proporzionale predefinito per equità=1 fornisce un'operazione di lotto di 0.20 da aprire sul lato del conto del destinatario, se il valore del moltiplicatore proporzionale per equità viene modificato in 0.5 il destinatario la dimensione del lotto sarà 0.10 (0.20*0.5=0.10) e se il valore del moltiplicatore proporzionale per capitale viene modificato in 3 la dimensione del lotto del destinatario sarà 0.60 (0.20*3=0.60).
Se si seleziona Rischio per operazione in % del saldo, ogni operazione copiata dal destinatario avrà la dimensione del lotto appropriata per perdere la percentuale definita dall'utente del saldo del conto nell'impostazione sottostante, quando si raggiunge SL. Questo tipo di dimensione del lotto può essere utilizzato solo per operazioni copiate dal destinatario che hanno uno stop loss applicato. Avviso: se la SL di una transazione originale del trasmettitore viene modificata, anche la SL della transazione copiata dal ricevitore verrà modificata, aumentando o diminuendo il rischio iniziale della transazione copiata dal ricevitore, ma se la SL della transazione del trasmettitore viene rimossa, la transazione copiata dal ricevitore sarà chiusa.
Se si seleziona Rischio per operazione in % del capitale, ogni operazione copiata dal destinatario avrà la dimensione del lotto appropriata per perdere la percentuale definita dall'utente di capitale del conto nell'impostazione sottostante, quando si raggiunge SL. Questo tipo di dimensione del lotto può essere utilizzato solo per operazioni copiate dal destinatario che hanno uno stop loss applicato. Avviso: se la SL di una transazione originale del trasmettitore viene modificata, anche la SL della transazione copiata dal ricevitore verrà modificata, aumentando o diminuendo il rischio iniziale della transazione copiata dal ricevitore, ma se la SL della transazione del trasmettitore viene rimossa, la transazione copiata dal ricevitore sarà chiusa.
Se viene selezionato Rischio per operazione in% del margine libero, ogni operazione copiata dal destinatario avrà la dimensione del lotto appropriata in modo da perdere la percentuale definita dall'utente del margine libero del conto nell'impostazione seguente, quando viene raggiunto SL. Questo tipo di dimensione del lotto può essere utilizzato solo per le operazioni copiate dal destinatario a cui è applicato uno stop loss. Avviso: se la SL dell'operazione originale del trasmettitore viene modificata, verrà modificata anche la SL dell'operazione copiata dal destinatario, aumentando o diminuendo il rischio iniziale dell'operazione copiata dal destinatario, ma se la SL dell'operazione del trasmettitore viene rimossa, l'operazione copiata dal destinatario sarà chiusa.
Se si seleziona Rischio per operazione in denaro, ogni operazione copiata dal destinatario avrà la dimensione del lotto appropriata per perdere l'importo definito dall'utente nella valuta del conto nell'impostazione sottostante, quando si raggiunge SL. Questo tipo di dimensione del lotto può essere utilizzato solo per operazioni copiate dal destinatario che hanno uno stop loss applicato. Avviso: se la SL di una transazione originale del trasmettitore viene modificata, anche la SL della transazione copiata dal ricevitore verrà modificata, aumentando o diminuendo il rischio iniziale della transazione copiata dal ricevitore, ma se la SL della transazione del trasmettitore viene rimossa, la transazione copiata dal ricevitore sarà chiusa.
Se si seleziona Dimensione lotto per 1000 di saldo, l'EA utilizzerà l'impostazione Dimensione lotto per 1000 di saldo riportata di seguito per calcolare la dimensione del lotto delle negoziazioni copiate dal destinatario, in base al saldo dell'account del destinatario. Ad esempio, se viene inserita la dimensione del lotto per 1000 di saldo=0.03 e il saldo del conto del destinatario è di $10000, la dimensione del lotto di tutte le operazioni copiate dal destinatario sarà di 0.30 lotti.
Se si seleziona Dimensione lotto per 1000 di capitale, l'EA utilizzerà l'impostazione Dimensione lotto per 1000 di capitale sottostante per calcolare la dimensione del lotto delle negoziazioni copiate dal destinatario, in base all'equità del conto del destinatario. Ad esempio, se viene inserita la dimensione del lotto per 1000 di capitale=0.03 e il capitale del conto del destinatario è di $10000, la dimensione del lotto di tutte le operazioni copiate dal destinatario sarà di 0.30 lotti.
Infine, se è selezionata l’opzione Specific Lot Size Sequence, il Local Trade Copier EA MT4/5© applicherà le dimensioni di lotto predefinite di questa impostazione a tutte le operazioni copiate nel conto ricevente, incluse sia le operazioni a mercato che gli ordini pendenti.
- Add/Subtract to Same Lot Size: Applica una regolazione alla dimensione del lotto del trasmettitore quando è selezionata l’opzione Same Lot Size sopra. Ad esempio, se inserisci 0.02 e l’operazione del trasmettitore è 0.06, il ricevente la copierà come 0.08. Se inserisci -0.02, sarà copiata come 0.04.
- Fixed Lot Size: La dimensione fissa del lotto delle negoziazioni copiate sul/i conto/i ricevente/i.
- Multiplier: I tempi in cui il commercio moltiplicato aperto dall'EA sarà maggiore del commercio del trasmettitore originale. Ad esempio, se il moltiplicatore è 1.5 e l'operazione del trasmettitore è di 0.10 lotti, l'operazione copiata dal ricevitore sarà di 0.15 lotti. Se il Moltiplicatore è 2.0 e la transazione del trasmettitore è di 0.22 lotti, la transazione copiata dal ricevitore sarà di 0.44 lotti.
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Multiplier by Balance: L'importo che verrà utilizzato per il moltiplicatore in base al tipo di dimensione del lotto del saldo riportato sopra. Ad esempio, se il saldo del conto del destinatario è $ 10.000 e l'impostazione del Moltiplicatore per saldo è 1.000, il moltiplicatore che verrà utilizzato per le operazioni copiate dal destinatario sarà 10 (10.000/1.000).
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Multiplier by Equity: L'importo che verrà utilizzato per il moltiplicatore per il tipo di dimensione del lotto azionario riportato sopra. Ad esempio, se il patrimonio del conto del destinatario è $ 10.000 e l'impostazione del Moltiplicatore per patrimonio è 1.000, il moltiplicatore che verrà utilizzato per le operazioni copiate dal destinatario sarà 10 (10.000/1.000).
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Proportional Multiplier by Balance: Questa impostazione verrà applicata solo se è selezionato Moltiplicatore proporzionale per saldo nell'impostazione Tipo di dimensione del lotto di cui sopra. Il valore del Moltiplicatore proporzionale per saldo è 1 per impostazione predefinita, quindi se, ad esempio, il Moltiplicatore proporzionale per saldo predefinito=1 fornisce un'operazione di dimensione del lotto di 0.20 da aprire sul lato del conto del destinatario, se il valore del Moltiplicatore proporzionale per saldo viene modificato in 0.5 il la dimensione del lotto del ricevitore sarà 0.10 (0.20*0.5=0.10) e se il valore del moltiplicatore proporzionale per saldo viene modificato in 3 la dimensione del lotto del ricevitore sarà 0.60 (0.20*3=0.60).
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Proportional Multiplier by Equity: Questa impostazione verrà applicata solo se nell'impostazione Tipo di dimensione del lotto sopra è selezionato Moltiplicatore proporzionale per capitale. Il valore di Proportional Multiplier by Equity è 1 per impostazione predefinita, quindi se, ad esempio, il valore predefinito di Proportional Multiplier by Equity=1 fornisce un'operazione di lotto di 0.20 da aprire sul lato del conto del destinatario, se il valore di Proportional Multiplier by Equity viene modificato in 0.5 il la dimensione del lotto del ricevitore sarà 0.10 (0.20*0.5=0.10) e se il valore del moltiplicatore proporzionale per capitale viene modificato in 3 la dimensione del lotto del ricevitore sarà 0.60 (0.20*3=0.60).
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Risk per Trade in % of Balance: La percentuale del saldo del conto che verrà rischiata su ogni operazione copiata dal destinatario, se Tipo di dimensione del lotto=Rischio per operazione in % del saldo sopra.
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Risk per Trade in % of Equity: La percentuale di capitale del conto che verrà rischiata su ogni transazione copiata dal destinatario, se Tipo di dimensione del lotto=Rischio per transazione in % di capitale sopra.
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Risk per Trade in % of Free Margin: La percentuale del margine libero del conto che verrà rischiato su ciascuna operazione copiata dal destinatario, se Tipo dimensione lotto=Rischio per operazione in% del margine libero sopra.
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Risk per Trade in Money: Il denaro nella valuta del conto che verrà rischiato su ogni transazione copiata dal destinatario, se Tipo di dimensione del lotto=Rischio per transazione in denaro di cui sopra.
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Lot Size per 1000 of Balance: La dimensione del lotto che verrà utilizzata per il calcolo della dimensione del lotto per 1000 del tipo di dimensione del lotto del saldo. Ad esempio, se in questa impostazione viene inserita la dimensione del lotto per 1000 del saldo=0.03 e il saldo del conto del destinatario è di $10000, la dimensione del lotto di tutte le operazioni copiate dal destinatario sarà di 0.30 lotti.
- Lot Size per 1000 of Equity: La dimensione del lotto che verrà utilizzata per il calcolo della dimensione del lotto per 1000 del tipo di dimensione del lotto azionario. Ad esempio, se in questa impostazione viene inserita la dimensione del lotto per 1000 di capitale=0.03 e il capitale del conto del destinatario è $10000, la dimensione del lotto di tutte le operazioni copiate dal destinatario sarà di 0.30 lotti.
- Specific Lot Size Sequence: Definisce la sequenza di dimensioni di lotto (separate da virgole) da applicare alle operazioni copiate di tutti i simboli, comprese le operazioni a mercato e gli ordini pendenti. Ad esempio: 0.01,0.03,0.06,0.09 copierà la prima operazione come 0.01, la seconda come 0.03 e così via, riutilizzando l’ultimo valore per tutte le operazioni successive. Aggiungendo ,0 alla fine (es.: 0.01,0.03,0.06,0.09,0) la copia si fermerà dopo la quarta operazione. Nota: Una volta utilizzato, uno slot non viene riutilizzato, anche se l’operazione viene chiusa. La sequenza si azzera ogni volta che tutte le operazioni del trasmettitore vengono chiuse. Se desideri applicare una sequenza separata su più ricevitori, assegna a ciascuno un numero magico diverso.
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Automatic Split of Copied Trades: Opzione vero/falso per suddividere automaticamente le operazioni copiate dal destinatario quando la dimensione del lotto che sta per essere copiato supera il volume massimo consentito per il simbolo/strumento specifico. Ad esempio, se una transazione BTCUSD da 25 lotti sta per essere aperta dal lato del destinatario e il volume massimo per BTCUSD nel conto del destinatario è di 10 lotti, l'EA del ricevente lo dividerà in due transazioni BTCUSD da 10 lotti e una da 5 -lotti di scambi BTCUSD, al fine di rispettare la limitazione massima del volume.
- Split Copied Trades in Parts: Con questa impostazione è possibile copiare le negoziazioni copiate dal destinatario in molte parti di dimensioni del lotto, superando le limitazioni dei broker in quest'area. Se il tuo broker ha un piccolo limite massimo per la dimensione del lotto o la liquidità del mercato è scarsa e non puoi aprire operazioni di grandi dimensioni con la dimensione del lotto originale, puoi suddividere le operazioni copiate dal destinatario in parti più piccole. Se, ad esempio, gli scambi copiati suddivisi in parti=3 uno scambio di 1 lotto del trasmettitore con un'impostazione del tipo di dimensione del lotto Moltiplicatore=1 nel lato ricevente, verrà copiato come tre scambi di 0.33 0.33 e 0.34.
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Split Copied Trades in Parts of: Questa impostazione ti consente di dividere le operazioni copiate dal destinatario in parti più piccole, ciascuna al di sotto di una dimensione del lotto specificata, in conformità con le eventuali restrizioni imposte dal tuo broker, generalmente applicabili alle società di prop, per quanto riguarda la dimensione massima del lotto per le operazioni aperte nel tuo conto del destinatario. Ad esempio, se inserisci 0,15 in questa impostazione e un'operazione da 0,7 lotti sta per essere copiata sul conto del destinatario, verrà copiata come quattro operazioni da 0,15 lotti e una operazione da 0,1 lotti. Qualsiasi valore diverso da zero immesso in questa impostazione sovrascriverà qualsiasi altra impostazione nell'opzione "Dividi operazioni copiate in parti" sopra.
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Custom Symbol Fixed Lot Sizes: Questa impostazione consente di applicare diverse dimensioni di lotti fisse a vari simboli, sovrascrivendo così la dimensione di lotto fissa universale specificata nelle impostazioni del ricevitore. Ad esempio, se viene impostata universalmente una dimensione del lotto fissa di 0,2 e si immette EURUSD0,15, GBPUSD0,3 in questa impostazione, le operazioni copiate per EURUSD utilizzeranno una dimensione del lotto fissa di 0,15, mentre le operazioni GBPUSD utilizzeranno una dimensione del lotto fissa di 0,3 . Tutte le altre transazioni con simboli verranno copiate con l'impostazione universale della dimensione del lotto fissa di 0,2. È importante notare che questa impostazione ha effetto solo quando è selezionato "Lotto fisso" nell'impostazione "Tipo dimensione lotto" sopra. Inoltre, se i simboli del conto del destinatario hanno suffissi, come ".r", questi suffissi dovrebbero essere inclusi in questa impostazione, in questo modo: EURUSD.r0.15,GBPUSD.r0.3
- Custom Symbol Multipliers: Questa impostazione consente diversi moltiplicatori per vari simboli, ignorando il moltiplicatore universale applicato nelle impostazioni del ricevitore. Se ad esempio è stato impostato un moltiplicatore 2 e in questa impostazione si inserisce: EURUSD3,GBPUSD4 le negoziazioni copiate del ricevitore EURUSD verranno copiate con un moltiplicatore 3 e le negoziazioni GBPUSD con un moltiplicatore 4. Questa impostazione funziona solo quando si seleziona Moltiplicatore o Moltiplicatore proporzionale nell'impostazione Tipo di dimensione del lotto sopra. Si noti inoltre che tutti i suffissi che l'account del destinatario ha sui suoi simboli devono essere inclusi. Se ad esempio il conto del destinatario ha un suffisso .r nei suoi simboli, questa impostazione dovrebbe essere impostata come: EURUSD.r3,GBPUSD.r4
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Copying from Symbol Trade/Order Number: Questa impostazione definisce da quale numero di operazione/ordine il ricevitore deve iniziare a copiare per ciascun simbolo. Ad esempio, inserendo 4 verranno saltate le prime tre operazioni/ordini di ogni simbolo e si inizierà a copiare dalla quarta. Il conteggio si azzera ogni volta che tutte le operazioni del trasmettitore per un simbolo vengono chiuse. È anche possibile impostare valori specifici per simbolo, ad esempio 2,GBPUSD3,USDJPY4, il che significa che tutti i simboli verranno copiati dalla seconda operazione in poi, GBPUSD dalla terza e USDJPY dalla quarta. Se il conto del ricevitore utilizza suffissi di simbolo (ad esempio, .r), assicurati di includerli, come 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Copying Up to Symbol Trade/Order Number: Questa impostazione definisce fino a quale numero di operazione/ordine il ricevitore deve copiare per ciascun simbolo. Ad esempio, inserendo 4 verranno copiate solo le prime quattro operazioni/ordini di ogni simbolo, saltando le successive. Il conteggio si azzera ogni volta che tutte le operazioni del trasmettitore per un simbolo vengono chiuse. È anche possibile impostare valori specifici per simbolo, ad esempio 2,GBPUSD3,USDJPY4, il che significa che tutti i simboli verranno copiati fino alla seconda operazione, GBPUSD fino alla terza e USDJPY fino alla quarta. Se il conto del ricevitore utilizza suffissi di simbolo (ad esempio, .r), assicurati di includerli, come 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Symbol Copied Trades: Limita il numero di posizioni aperte e ordini pendenti sul conto receiver per ogni specifico simbolo. Ad esempio, impostandolo a 4 si consentono fino a quattro operazioni attive per ogni singolo simbolo. Una volta chiusa un'operazione per quel simbolo, si libera un posto per copiare l'operazione successiva del transmitter in coda per quella coppia. È inoltre possibile personalizzare i limiti per diversi simboli utilizzando un elenco separato da virgole, come 2,GBPUSD3,USDJPY4. In questo esempio, l'EA consente un limite generale di 2 operazioni per la maggior parte dei simboli, ma aumenta il limite a 3 per GBPUSD e a 4 per USDJPY. Se il tuo conto receiver utilizza suffissi (come .r), assicurati che siano inclusi nella stringa 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Account Copied Trades: Limita il numero totale di posizioni aperte e ordini pendenti sul conto receiver. Se impostato su 5, l'EA smetterà di copiare una volta che il receiver avrà 5 operazioni attive. Quando un'operazione viene chiusa e si libera un posto, l'EA copierà l'operazione successiva del transmitter in coda. Ciò garantisce di non superare mai un numero specifico di operazioni simultanee, mantenendo la sequenza originale delle operazioni.
Per la parte 2 della guida alle impostazioni/input, fare clic qui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/752602
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