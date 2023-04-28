Local Trade Copier EA MT4/5 Impostazioni/Guida agli Input - Parte 2

Maximum Daily Drawdown from: Balance/Equity. Questa impostazione ti consente di scegliere se il livello massimo di prelievo giornaliero per il tuo conto ricevitore sarà calcolato in base al saldo o al capitale del conto.

Maximum Daily Drawdown in %: In questa impostazione, specifichi la percentuale massima di prelievo giornaliero accettabile per il tuo conto ricevitore. Una volta raggiunta questa percentuale, EA chiuderà automaticamente tutte le operazioni copiate sul conto del destinatario e sospenderà la copia fino al giorno successivo. Questa percentuale viene calcolata in base al saldo o al capitale del tuo conto alle 23:59:59 del giorno precedente. Se l'impostazione "Copia operazioni correnti" è abilitata, l'EA copierà anche tutte le operazioni del trasmettitore che rimangono aperte e non sono state precedentemente copiate sull'account del destinatario quando la copia riprende. Tieni presente che questa impostazione rimane attiva anche se l'impostazione "Utilizza protezione account" sopra è impostata su false. Per disattivare questa protezione, elimina le variabili globali del terminale ricevente tramite MT4/5 → Strumenti → Variabili globali → Ctrl + A → Elimina, quindi riavvia entrambi i terminali trasmettitore e ricevente e riconfigura la copia. Importante: non eseguire questa operazione mentre ci sono operazioni copiate aperte, poiché rimarranno non gestite.

Maximum Daily Drawdown in Money: Questa impostazione ti consente di specificare l'importo massimo di prelievo giornaliero accettabile per il tuo conto ricevitore. Similmente all'impostazione della percentuale, quando viene raggiunto l'importo del prelievo, l'EA chiuderà automaticamente tutte le operazioni copiate sul conto del destinatario e sospenderà la copia fino al giorno successivo. L'importo del prelievo viene calcolato in base al saldo o al capitale del tuo conto alle 23:59:59 del giorno precedente. Se l'impostazione "Copia operazioni correnti" è abilitata, l'EA copierà anche tutte le operazioni del trasmettitore che rimangono aperte e non sono state precedentemente copiate sull'account del destinatario quando la copia riprende. Tieni presente che questa impostazione rimane attiva anche se l'impostazione "Utilizza protezione account" sopra è impostata su false. Per disattivare questa protezione, elimina le variabili globali del terminale ricevente tramite MT4/5 → Strumenti → Variabili globali → Ctrl + A → Elimina, quindi riavvia entrambi i terminali trasmettitore e ricevente e riconfigura la copia. Importante: non eseguire questa operazione mentre ci sono operazioni copiate aperte, poiché rimarranno non gestite.

Maximum Daily Profit from: Balance/Equity. Questa impostazione ti consente di scegliere se il livello massimo di profitto giornaliero per il tuo conto ricevitore verrà calcolato in base al saldo o al capitale del conto.

Maximum Daily Profit in %: In questa impostazione, specifichi la percentuale di profitto giornaliera massima desiderata per il tuo conto ricevitore. Una volta raggiunta questa percentuale, EA chiuderà automaticamente tutte le operazioni copiate sul conto del destinatario e sospenderà la copia fino al giorno successivo. Questa percentuale viene calcolata in base al saldo o al capitale del tuo conto alle 23:59:59 del giorno precedente. Se l'impostazione "Copia operazioni correnti" è abilitata, l'EA copierà anche tutte le operazioni del trasmettitore che rimangono aperte e non sono state precedentemente copiate sull'account del destinatario quando la copia riprende. Tieni presente che questa impostazione rimane attiva anche se l'impostazione "Utilizza protezione account" sopra è impostata su false. Per disattivare questa protezione, elimina le variabili globali del terminale ricevente tramite MT4/5 → Strumenti → Variabili globali → Ctrl + A → Elimina, quindi riavvia entrambi i terminali trasmettitore e ricevente e riconfigura la copia. Importante: non eseguire questa operazione mentre ci sono operazioni copiate aperte, poiché rimarranno non gestite.