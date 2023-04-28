Local Trade Copier EA MT4/5 Impostazioni/Guida agli Input - Parte 2

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Local Trade Copier EA MT4/5 Guida alla Risoluzione dei Problemi: https://www.mql5.com/en/blogs/post/746561
Local Trade Copier EA MT4/5 Quick Setup Video:
Importante! Le uniche 2 impostazioni che vengono compilate sul lato dell'account del trasmettitore sono queste 2 evidenziate nello screenshot qui sotto. Tutte le altre impostazioni vengono compilate sul lato account del destinatario. Non ha senso modificare nessuna delle altre impostazioni nell'account del trasmettitore, non significherà nulla!
Local Trade Copier EA MT4/5 Impostazioni/Guida agli Input
Per la parte 1 della guida alle impostazioni/input, fare clic qui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747088
Lot Size Management
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Maximum Risk % per Symbol: Questa impostazione consente di stabilire un limite basato su percentuale sul rischio cumulativo associato a tutte le operazioni/ordini copiati per lo stesso simbolo. Se il rischio totale per quel simbolo raggiunge questo limite predefinito, il processo di copia verrà temporaneamente sospeso. Ad esempio, se inserisci 2 in questa impostazione, ΕΑ copierà le operazioni/ordini per ciascun simbolo con una percentuale di rischio combinata fino al 2%. Tieni presente che questa impostazione si applica solo alle operazioni copiate dal destinatario con uno Stop Loss applicato. Se inserisci un valore diverso da zero in questa impostazione, impedirà la copia sul conto del destinatario di qualsiasi operazione/ordine senza una SL applicata. Puoi anche personalizzare le impostazioni per i singoli simboli. Ad esempio, se inserisci 2,GBPUSD3,USDJPY4, ΕΑ copierà le operazioni/ordini per ciascun simbolo con una percentuale di rischio combinata fino al 2%. Nello specifico, copierà le operazioni/ordini GBPUSD con una percentuale di rischio combinata fino al 3% e le operazioni/ordini USDJPY con una percentuale di rischio combinata fino al 4%. Inoltre, assicurati che vengano presi in considerazione tutti i suffissi presenti nei simboli del conto del destinatario. Ad esempio, se i simboli dell'account del destinatario hanno il suffisso .r, regola l'impostazione di conseguenza. Ad esempio: 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4
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Maximum Risk % per Currency: Questa impostazione consente di stabilire un limite basato su percentuale sul rischio cumulativo associato a tutte le operazioni/ordini copiati per la stessa valuta. Se il rischio totale per quella valuta raggiunge questo limite predefinito, il processo di copia verrà temporaneamente sospeso. Ad esempio, se inserisci 2 in questa impostazione, ΕΑ copierà le operazioni/ordini per ciascuna valuta con una percentuale di rischio combinata fino al 2%. Tieni presente che questa impostazione si applica solo alle operazioni copiate dal destinatario con uno Stop Loss applicato. Se inserisci un valore diverso da zero in questa impostazione, impedirà la copia sul conto del destinatario di qualsiasi operazione/ordine senza una SL applicata. Puoi anche personalizzare le impostazioni per le singole valute. Ad esempio, se inserisci 2,EUR3,GBP4, ΕΑ copierà le operazioni/ordini per ciascuna valuta con una percentuale di rischio combinata fino al 2%. Nello specifico, copierà operazioni/ordini in EUR con una percentuale di rischio combinata fino al 3% e operazioni/ordini in GBP con una percentuale di rischio combinata fino al 4%.
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Maximum Account Risk %: Questa impostazione consente di impostare un limite percentuale sul rischio totale di tutte le operazioni/ordini copiati dal destinatario. La copia verrà messa in pausa se viene raggiunto questo limite. Tieni presente che questa impostazione si applica solo alle operazioni copiate dal destinatario con uno Stop Loss applicato. Se inserisci un valore diverso da zero in questa impostazione, impedirà la copia sul conto del destinatario di qualsiasi operazione/ordine senza una SL applicata.
- Total Symbol Copied Volume: Definisce il volume totale in lotti che il Ricevitore copierà per ciascun simbolo. Ad esempio, inserendo 4 verranno copiati fino a quattro lotti di operazioni/ordini per ogni simbolo. Il conteggio si azzera ogni volta che un’operazione per quel simbolo viene chiusa sul trasmettitore o sul ricevitore. È anche possibile impostare valori specifici per simbolo, ad esempio 2,GBPUSD3,USDJPY4, il che significa due lotti per tutti i simboli, tre per GBPUSD e quattro per USDJPY. Se il conto del Ricevitore utilizza suffissi di simbolo (ad esempio, .r), includili di conseguenza, come 2,GBPUSD.r3,USDJPY.r4.
- Total Account Copied Volume: Il volume massimo di tutte le negoziazioni che possono essere copiate ogni volta sul conto del destinatario. Ad esempio, se questa impostazione è 2, l'account del destinatario copierà solo un certo numero di transazioni con una dimensione totale del lotto di 2 lotti. Quindi, se una transazione EURUSD da 1 lotto e una transazione GBPUSD da 1 lotto sono state copiate sul conto del destinatario, l'EA non copierà nessun'altra transazione perché la dimensione totale del lotto delle transazioni del destinatario copiate è superiore al limite di 2 lotti. Questa impostazione si applica anche agli ordini pendenti (se Copy Pending Orders=true) e viene reimpostata quando vengono chiuse le negoziazioni copiate dal destinatario.
- Minimum Receiver Lot Size: La dimensione minima del lotto che verrà copiata sull'account del destinatario. Se, ad esempio, il calcolo del ricevente fornisce una transazione da lotto 0.05 da copiare e questa impostazione è 0.10, la transazione del ricevitore verrà copiata come lotto 0.10 e non come lotto 0.05. Nel caso in cui il tuo broker utilizzi una dimensione del lotto inferiore a 0.01 ad esempio 0.001 o 0.0001 devi inserire qui questa impostazione della dimensione minima del lotto per poter copiare operazioni inferiori a 0.01. Ciò è necessario per i conti binari e in particolare per la copia degli indici di volatilità.
- Maximum Receiver Lot Size: La dimensione massima del lotto che verrà copiata sull'account del destinatario. Se, ad esempio, il calcolo del ricevente fornisce un trade di 7.25 lotti da copiare e questa impostazione è 5 il trade del ricevente verrà copiato come 5 e non come 7.25 lotti.
- Ignore Receiver Lot Size Below: Questa impostazione consente di controllare la dimensione minima del lotto che verrà copiata sull'account del destinatario. Se, ad esempio, si dispone di un'impostazione Ignora la copia della dimensione del lotto inferiore a 0.5 e un'operazione ricevente sta per essere copiata con una dimensione del lotto di 0.2 verrà ignorata e NON copiata affatto. Nel caso in cui il tuo broker utilizzi una dimensione del lotto inferiore a 0.01 ad esempio 0.001 o 0.0001 devi impostare questa dimensione minima del lotto per poter copiare operazioni inferiori a 0.01. Ciò è necessario per i conti binari e in particolare per la copia degli indici di volatilità.
- Ignore Receiver Lot Size Above: Questa impostazione consente di controllare la dimensione massima del lotto che verrà copiata sull'account del destinatario. Se, ad esempio, si dispone di un'impostazione Ignore Copying Lot Size Above=5 e sta per essere copiata una negoziazione ricevente con una dimensione del lotto di 8.2 verrà ignorata e NON copiata affatto.
- Ignore Transmitter Lot Size Below: Questa impostazione consente di controllare la dimensione minima del lotto delle negoziazioni originali del trasmettitore che verranno copiate sul conto del destinatario. Se per esempio metti Ignore Transmitter Lot Size Below=0.5 un trade di trasmettitore di 0.2 lotti sarà ignorato e NON sarà copiato affatto. Nel caso in cui il tuo broker utilizzi una dimensione del lotto inferiore a 0.01 ad esempio 0.001 o 0.0001 devi impostare questa dimensione minima del lotto per poter copiare operazioni inferiori a 0.01. Ciò è necessario per i conti binari e in particolare per la copia degli indici di volatilità.
- Ignore Transmitter Lot Size Above: Questa impostazione consente di controllare la dimensione massima del lotto delle negoziazioni originali del trasmettitore che verranno copiate sul conto del destinatario. Se ad esempio metti Ignore Transmitter Lot Size Above=5 un trade di trasmettitore di 8.2 lotti, questo verrà ignorato e NON verrà copiato affatto.
- Minimum Volume Step: Il valore predefinito è 0.01 e si adatta alla maggior parte dei broker forex. Nel caso in cui il tuo broker utilizzi una dimensione del lotto inferiore a 0.01 ad esempio 0.001 o 0.0001 devi inserire qui questa impostazione della dimensione minima del lotto per poter copiare operazioni inferiori a 0.01. Ciò è necessario per i conti binari e in particolare per la copia degli indici di volatilità.
Trade Management
- Synchronized Trade Closure: true/false/true for Market Trades Only/true for Pending Orders Only/true for Same Trade/Order Type. Questa impostazione ti consente di determinare come vengono gestiti le transazioni e gli ordini tra i conti mittente e destinatario. Hai le seguenti opzioni: Vero: chiude o elimina automaticamente le operazioni di mercato copiate e gli ordini pendenti sui conti del destinatario immediatamente dopo che le corrispondenti operazioni/ordini originali sui conti del trasmettitore sono stati chiusi o eliminati. Falso: le transazioni/ordini del destinatario rimangono aperti o in sospeso anche dopo che le transazioni/ordini del trasmettitore corrispondenti sono stati chiusi o cancellati. Vero solo per le operazioni di mercato: le operazioni del mercato ricevente verranno chiuse solo se anche le posizioni del trasmettitore corrispondenti sono operazioni di mercato in quel momento. Vero solo per gli ordini pendenti: gli ordini pendenti del destinatario verranno eliminati solo se anche le posizioni corrispondenti del trasmettitore sono ordini pendenti in quel momento. Vero per lo stesso tipo di operazione/ordine: quando un'operazione sul mercato del trasmettitore viene chiusa, la posizione corrispondente nel conto del destinatario verrà chiusa se si tratta anche di un'operazione sul mercato. Allo stesso modo, quando un ordine pendente del trasmettitore viene cancellato, la posizione corrispondente del ricevitore verrà cancellata se anche questo è un ordine pendente. Tuttavia, se la posizione del destinatario è diversa (ad esempio, operazione di mercato rispetto a ordine in sospeso), ciò non sarà influenzato.
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Closure Delay in Seconds: Ritarda la chiusura di ogni operazione dal Trasmettitore al Ricevitore per un numero impostato di secondi. Puoi inserire un singolo valore come 5 o un intervallo come 5,20 per applicare un ritardo casuale tra 5 e 20 secondi. Regola il parametro “Transmitter Server Offset Hours” sopra, se i broker del trasmettitore e del ricevitore operano in fusi orari differenti.
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Closure Better Price: Abilita o disabilita l’opzione per chiudere le operazioni del Ricevitore allo stesso prezzo, a un prezzo migliore o peggiore rispetto a quelle del Trasmettitore, in base alla configurazione riportata sotto. Avvertenza: l’abilitazione di questa opzione può comportare la mancata chiusura di un’operazione se il mercato si muove rapidamente nella direzione opposta, lasciando l’operazione del Ricevitore aperta e non gestita.
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Closure Better Price Difference in Points: Definisce di quanto deve migliorare il prezzo prima di chiudere un’operazione copiata sul conto Ricevitore. Un valore pari a 0 significa che l’operazione sarà chiusa allo stesso prezzo del Trasmettitore o meglio (più alto per un acquisto, più basso per una vendita). Un valore di 50 chiuderà un acquisto 50 punti sopra o una vendita 50 punti sotto. Un valore negativo chiude l’operazione quando quella del Ricevitore raggiunge tale livello di profitto; ad esempio, -50 chiuderà un acquisto 50 punti sotto e una vendita 50 punti sopra. Puoi anche impostare valori diversi per simbolo nel formato: 10,GBPUSD-20,USDJPY30. Se il tuo conto Ricevitore usa suffissi di simbolo (ad esempio .r), includili: 10,GBPUSD.r-20,USDJPY.r30.
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Reopen Closed Copied Trades: Controlla se e come riaprire operazioni/ordini chiusi sul Ricevitore, purché le corrispondenti sul Trasmettitore siano ancora aperte. Se impostato su False, non riaprirà nulla. Su Instantly, riaprirà immediatamente dopo la chiusura. Su At Open Price or Better, riaprirà solo quando il prezzo di mercato raggiunge o migliora il prezzo di apertura del Trasmettitore, seguendo le impostazioni di Better Price. Su At a Specific Time, riaprirà all’ora indicata sotto, se la posizione del Trasmettitore è ancora aperta.
- Reopen Closed Copied Trades Time: Definisce l’ora esatta (formato HH:MM) in cui riaprire le operazioni/ordini chiusi sul Ricevitore, se le corrispondenti del Trasmettitore sono ancora aperte.
- Apply Partial Closure: True/false. Se questa impostazione è vera, la chiusura parziale verrà applicata normalmente sulle negoziazioni copiate dal destinatario, se è falsa no.
- Close Transmitter if Receiver is Closed: Abilita o disabilita l’opzione per chiudere l’operazione/ordine originale del Trasmettitore se quella corrispondente del Ricevitore viene chiusa. Importante: questa impostazione deve essere configurata sul lato Trasmettitore del Local Trade Copier EA.
- Virtual/Hidden TP/SL Levels: Vero/falso dell'opzione di utilizzare take profit virtuale/nascosto, livelli di stop loss, break even e livelli di trailing stop loss per tutti gli ordini/tradimenti del destinatario copiati. Quando utilizzi i livelli virtuali, questi non sono visibili al tuo broker e al mercato.
- Show Virtual Levels on Chart: Vero/falso dell'opzione per mostrare i livelli virtuali di take profit e stop loss sul grafico. Quando è vero, il livello di take profit virtuale verrà mostrato sul grafico con una linea color lime e il livello di stop loss virtuale verrà mostrato sul grafico con una linea color salmone. Entrambe le linee dei livelli virtuali mostreranno anche i valori di profitto/perdita per il commercio al passaggio del mouse. Nota: i livelli virtuali verranno mostrati solo sul grafico su cui è collegato l'EA, perché un EA non può tracciare linee su un grafico diverso da quello su cui è collegato.
- Use TP/SL Levels in: Points/Money. Se viene selezionato Punti, l'EA applicherà le impostazioni TP/SL/BE e trailing SL sulle negoziazioni di punti copiate dal destinatario. Se viene selezionato Money, l'EA applicherà le impostazioni TP/SL/BE e SL trailing sulle negoziazioni in denaro copiate dal destinatario.
- Take Profit in Points: Il livello Take Profit in punti, applicato su ogni trade copiato aperto da EA sul/i conto/i ricevente/i. Questa impostazione viene applicata solo se Copy Take Profit=false sopra.
- Stop Loss in Points: Il livello di Stop Loss in punti, applicato su ogni trade copiato aperto da EA sul/i conto/i ricevente/i. Questa impostazione viene applicata solo se Copy Stop Loss=false sopra.
- Break Even Profit in Points: Il livello di profitto in punti, per ogni transazione copiata aperta dall'EA sul/i conto/i ricevente/i, in cui l'EA sposterà il livello di Stop Loss al Break Even. Questa impostazione viene applicata solo se Copy Take Profit=false e Copy Stop Loss=false sopra.
- Trailing Start in Points: Il livello in punti che l'EA avvierà seguendo lo Stop Loss per ogni trade copiato aperto dall'EA sul/i conto/i ricevente/i. Questa impostazione viene applicata solo se Copy Take Profit=false e Copy Stop Loss=false sopra.
- Trailing Stop in Points: La distanza in punti del Trailing Stop Loss per ogni transazione copiata aperta dall'EA sul/i conto/i ricevente/i. Questa impostazione viene applicata solo se Copy Take Profit=false e Copy Stop Loss=false sopra.
- Trailing Step in Points: Il Trailing Stop Loss Step in punti per ogni trade copiato aperto da EA sul/i conto/i ricevente/i. Questa impostazione viene applicata solo se Copy Take Profit=false e Copy Stop Loss=false sopra.
- Take Profit in Money: Il livello di Take Profit in denaro applicato su ogni transazione copiata aperta da EA sul/i conto/i ricevente/i. Questa impostazione viene applicata solo se Copy Take Profit=false sopra.
- Stop Loss in Money: Il livello di Stop Loss in denaro applicato su ogni operazione copiata aperta da EA sul/i conto/i ricevente/i. Questa impostazione viene applicata solo se Copy Stop Loss=false sopra.
- Break Even Profit in Money: Il livello di profitto in denaro per ogni transazione copiata aperta dall'EA sul/i conto/i ricevente/i, in cui l'EA sposterà il livello di Stop Loss al Break Even. Questa impostazione viene applicata solo se Copy Take Profit=false e Copy Stop Loss=false sopra.
- Trailing Start in Money: Il livello in denaro che l'EA inizierà a trascinare lo Stop Loss per ogni trade copiato aperto dall'EA sul/i conto/i ricevente/i. Questa impostazione viene applicata solo se Copy Take Profit=false e Copy Stop Loss=false sopra.
- Trailing Stop in Money: Il Trailing Stop Loss in termini di distanza in denaro per ogni trade copiato aperto da EA sul/i conto/i ricevente/i. Questa impostazione viene applicata solo se Copy Take Profit=false e Copy Stop Loss=false sopra.
- Trailing Step in Money: Il Trailing Stop Loss Step in denaro per ogni trade copiato aperto da EA sul/i conto/i ricevente/i. Questa impostazione viene applicata solo se Copy Take Profit=false e Copy Stop Loss=false sopra.
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TP Based on Risk/Reward Ratio 1/: Il take profit può essere applicato alle operazioni copiate dal destinatario in base al rapporto rischio/rendimento dell'operazione. Affinché questa impostazione funzioni, Copia Take Profit deve essere disabilitato e Take Profit in Points e in Money deve essere impostato su 0. Ad esempio, se il rapporto rischio/rendimento è impostato su 2 e lo stop loss dell'operazione copiata dal destinatario è 100 punti, il livello di take profit del ricevitore applicato sarà di 200 punti. Se il rapporto rischio/rendimento è impostato su 0.5 uno stop loss di 100 punti si tradurrà in un livello di take profit di 50 punti.
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Partial Closure Take Profit % 1: La percentuale della distanza di take profit in cui l'EA chiuderà parzialmente tutte le negoziazioni copiate dal destinatario. Ad esempio, se il take profit è di 100 punti e 30 è inserito in questa impostazione, l'EA chiuderà parzialmente il trade quando viene raggiunto il livello di take profit di 30 punti.
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Partial Closure TP Lot Size % 1: La percentuale della dimensione del lotto iniziale delle negoziazioni che verrà parzialmente chiusa dall'EA, quando viene raggiunto il livello % 1 di Partial Closure Take Profit sopra indicato. Ad esempio se c'è un trade iniziale di 1 lotto aperto e 30 è inserito in questa impostazione, l'EA chiuderà parzialmente il 30% di esso, quindi 0.30 lotti. I restanti 0.70 lotti continueranno a funzionare.
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Partial Closure Take Profit % 2: La percentuale della distanza di take profit in cui l'EA chiuderà parzialmente tutte le negoziazioni copiate dal destinatario. Ad esempio, se il take profit è di 100 punti e 50 è inserito in questa impostazione, l'EA chiuderà parzialmente il trade quando viene raggiunto il livello di take profit di 50 punti.
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Partial Closure TP Lot Size % 2: La percentuale della dimensione del lotto iniziale delle negoziazioni che verrà parzialmente chiusa dall'EA, quando viene raggiunto il livello % 2 di Take Profit di chiusura parziale sopra. Ad esempio se c'è un trade iniziale di 1 lotto aperto e 30 è inserito in questa impostazione, l'EA chiuderà parzialmente il 30% di esso, quindi altri 0.30 lotti. I restanti 0.40 lotti continueranno a funzionare.
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Partial Closure Take Profit % 3: La percentuale della distanza di take profit in cui l'EA chiuderà parzialmente tutte le negoziazioni copiate dal destinatario. Ad esempio, se il take profit è di 100 punti e 70 è inserito in questa impostazione, l'EA chiuderà parzialmente il trade quando viene raggiunto il livello di take profit di 70 punti.
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Partial Closure TP Lot Size % 3: La percentuale della dimensione del lotto iniziale delle negoziazioni che sarà parzialmente chiusa dall'EA, quando viene raggiunto il livello % 3 di Take Profit di chiusura parziale sopra. Ad esempio se c'è un trade iniziale di 1 lotto aperto e 30 è inserito in questa impostazione, l'EA chiuderà parzialmente il 30% di esso, quindi un extra di 0.30 lotti. I restanti 0.10 lotti continueranno a funzionare.
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Partial Closure Stop Loss % 1: La percentuale della distanza di stop loss in cui l'EA chiuderà parzialmente tutte le negoziazioni copiate dal ricevitore. Ad esempio, se lo stop loss è di 100 punti e 30 è inserito in questa impostazione, l'EA chiuderà parzialmente il trade quando viene raggiunto il livello di stop loss di 30 punti.
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Partial Closure SL Lot Size % 1: La percentuale della dimensione del lotto iniziale delle negoziazioni che verrà parzialmente chiusa dall'EA, quando viene raggiunto il livello % 1 di Stop Loss di chiusura parziale sopra. Ad esempio se c'è un trade iniziale di 1 lotto aperto e 30 è inserito in questa impostazione, l'EA chiuderà parzialmente il 30% di esso, quindi 0.30 lotti. I restanti 0.70 lotti continueranno a funzionare.
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Partial Closure Stop Loss % 2: La percentuale della distanza di stop loss in cui l'EA chiuderà parzialmente tutte le negoziazioni copiate dal ricevitore. Ad esempio, se lo stop loss è di 100 punti e 50 è inserito in questa impostazione, l'EA chiuderà parzialmente il trade quando viene raggiunto il livello di stop loss di 50 punti.
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Partial Closure SL Lot Size % 2: La percentuale della dimensione del lotto iniziale delle negoziazioni che verrà parzialmente chiusa dall'EA, quando viene raggiunto il livello % 2 di Stop Loss di chiusura parziale sopra. Ad esempio se c'è un trade iniziale di 1 lotto aperto e 30 è inserito in questa impostazione, l'EA chiuderà parzialmente il 30% di esso, quindi altri 0.30 lotti. I restanti 0.40 lotti continueranno a funzionare.
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Partial Closure Stop Loss % 3: La percentuale della distanza di stop loss in cui l'EA chiuderà parzialmente tutte le negoziazioni copiate dal ricevitore. Ad esempio, se lo stop loss è di 100 punti e 70 è inserito in questa impostazione, l'EA chiuderà parzialmente il trade quando viene raggiunto il livello di stop loss di 70 punti.
- Partial Closure SL Lot Size % 3: La percentuale della dimensione del lotto iniziale delle negoziazioni che verrà parzialmente chiusa dall'EA, quando viene raggiunto il livello % 3 di Stop Loss di chiusura parziale sopra. Ad esempio se c'è un trade iniziale di 1 lotto aperto e 30 è inserito in questa impostazione, l'EA chiuderà parzialmente il 30% di esso, quindi un extra di 0.30 lotti. I restanti 0.10 lotti continueranno a funzionare.
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Close All Copied Market Trades on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. Questa impostazione consente all'utente di specificare il giorno in cui tutte le operazioni di mercato copiate sul conto del destinatario verranno chiuse automaticamente. Se viene selezionato "Ogni giorno", tutte le operazioni di mercato copiate verranno chiuse quotidianamente all'orario specificato di seguito.
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Close All Copied Market Trades Time: 00:00. Questa impostazione determina l'ora del giorno in cui tutte le operazioni di mercato copiate nel conto del destinatario verranno chiuse. L'orario deve essere specificato nel formato 00:00, indicando l'ora e i minuti (ad esempio, 09:30 per le 9:30, 18:30 per le 18:30). Tieni presente che l'ora deve essere inserita in base al fuso orario del server del destinatario (MT4/5 >> Visualizza >> Orario Marketwatch).
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Delete All Copied Pending Orders on: false/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday/Sunday/Every Day. Questa impostazione consente all'utente di specificare il giorno in cui tutti gli ordini pendenti copiati sul conto del destinatario verranno automaticamente eliminati. Se viene selezionato "Ogni giorno", tutti gli ordini in sospeso copiati verranno eliminati quotidianamente all'orario specificato di seguito.
- Delete All Copied Pending Orders Time: 00:00. Questa impostazione determina l'ora del giorno in cui verranno eliminati tutti gli ordini in sospeso copiati nell'account del destinatario. L'orario deve essere specificato nel formato 00:00, indicando l'ora e i minuti (ad esempio, 09:30 per le 9:30, 18:30 per le 18:30). Tieni presente che l'ora deve essere inserita in base al fuso orario del server del destinatario (MT4/5 >> Visualizza >> Orario Marketwatch).
- Close Copied Trades in Minutes: In questa impostazione è possibile specificare il numero di minuti dopo i quali ogni operazione di mercato copiata verrà automaticamente chiusa per i riceventi. Ad esempio, se inserisci 120 in questa impostazione, ogni operazione di mercato copiata verrà chiusa 2 ore dopo essere stata copiata. Tieni presente che questa impostazione non si applica agli ordini in sospeso copiati.
- Use Basket Take Profit %: Vero/falso dell'opzione Basket Take Profit %.
- Basket Take Profit %: Il livello di Take Profit in % del saldo (i decimali sono disponibili) per tutte le negoziazioni copiate aperte dall'EA sul conto del destinatario combinato, in cui l'EA chiuderà tali posizioni.*
- Use Basket Stop Loss %: Vero/falso dell'opzione Basket Stop Loss %.
- Basket Stop Loss %: Il livello di Stop Loss in % del saldo (i decimali sono disponibili) per tutte le negoziazioni copiate aperte dall'EA sul conto destinatario combinate, in cui l'EA chiuderà tali posizioni.*
- Use Basket Break Even %: Vero/falso dell'opzione Basket Break Even %.
- Basket Break Even %: Il livello di profitto in % del saldo (sono disponibili i decimali) per tutte le negoziazioni copiate aperte dall'EA sul conto ricevente combinato, in cui l'EA sposterà il livello di Stop Loss a Break Even.*
- Use Basket Trailing Stop Loss %: Vero/falso dell'opzione Basket Trailing Stop Loss %.
- Basket Trailing Start %: Il livello di profitto in % del saldo (sono disponibili i decimali) per tutte le negoziazioni copiate aperte dall'EA sul conto del destinatario combinato, in cui l'EA inizierà a seguire il livello di Stop Loss verso l'alto.
- Basket Trailing Stop %: Il livello di Trailing Stop Loss in % del saldo (sono disponibili i decimali) per tutte le negoziazioni copiate aperte dall'EA sul conto destinatario combinato, in cui l'EA chiuderà quelle posizioni se viene raggiunto.*
- Basket Trailing Step %: Il livello di Trailing Step in % del saldo (i decimali sono disponibili), per tutte le negoziazioni copiate aperte dall'EA sul conto destinatario combinato, in cui l'EA sposterà il livello di Stop Loss.
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Use Basket Take Profit in Money: Vero/falso dell'opzione Basket Take Profit in Money.
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Basket Take Profit in Money: Il livello Take Profit nella valuta del conto (i decimali sono disponibili), per tutte le negoziazioni copiate aperte dall'EA sull'account del destinatario combinate, in cui l'EA chiuderà tali posizioni.*
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Use Basket Stop Loss in Money: Vero/falso dell'opzione Basket Stop Loss in Money.
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Basket Stop Loss in Money: Il livello di Stop Loss nella valuta del conto (sono disponibili i decimali), per tutte le negoziazioni copiate aperte dall'EA sull'account del destinatario combinato, in cui l'EA chiuderà tali posizioni.*
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Use Basket Break Even in Money: Vero/falso dell'opzione Basket Break Even in Money.
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Basket Break Even in Money: Il livello di profitto nella valuta del conto (sono disponibili i decimali), per tutte le negoziazioni copiate aperte dall'EA sull'account del destinatario combinate, in cui l'EA sposterà il livello di Stop Loss a Break Even.*
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Use Basket Trailing Stop Loss in Money: Vero/falso dell'opzione Basket Trailing Stop Loss in Money.
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Basket Trailing Start in Money: Il livello di profitto nella valuta del conto (sono disponibili i decimali), per tutte le negoziazioni copiate aperte dall'EA sull'account del destinatario combinato, in cui l'EA inizierà a seguire il livello di Stop Loss verso l'alto.
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Basket Trailing Stop in Money: Il livello di Trailing Stop Loss nella valuta del conto (sono disponibili i decimali), in cui l'EA chiuderà quelle posizioni se viene raggiunto.*
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Basket Trailing Step in Money: Il livello di Trailing Step nella valuta del conto (sono disponibili i decimali), in cui l'EA sposterà il livello di Stop Loss.
- Use Basket Take Profit in Average Points: (true/false) Abilita o disabilita la funzione « Take Profit del Cestino in Punti Medi ». Se impostato su true, il Ricevitore chiuderà tutte le operazioni/ordini copiati quando il profitto medio di tutte le operazioni raggiunge il numero di punti specificato.
- Basket Take Profit in Average Points: Definisce l’obiettivo di profitto in punti medi (decimali consentiti) per tutte le operazioni copiate combinate. Quando la media di tutte le operazioni aperte raggiunge questo valore, il Ricevitore chiude tutte le posizioni copiate. Esempio: Se tre operazioni sono a +40, +70 e -20 punti, la media è (40+70-20)/3=30. Il Ricevitore chiuderà tutto se il « Take Profit del Cestino » è impostato a 30.
- Use Basket Stop Loss in Average Points: (true/false) Abilita o disabilita la funzione « Stop Loss del Cestino in Punti Medi ». Se impostato su true, il Ricevitore chiuderà tutte le operazioni/ordini copiati quando la perdita media di tutte le operazioni raggiunge il numero di punti specificato.
- Basket Stop Loss in Average Points: Definisce la perdita massima consentita in punti medi (decimali consentiti) su tutte le operazioni copiate. Esempio: Se tre operazioni sono a -40, -70 e +20 punti, la media è (40+70-20)/3=30. Il Ricevitore chiuderà tutto se lo « Stop Loss del Cestino » è impostato a 30.
- Use Basket Break Even in Average Points: (true/false) Abilita o disabilita la funzione « Break Even del Cestino in Punti Medi ». Se impostato su true, il Ricevitore sposterà lo Stop Loss del Cestino a pareggio quando viene raggiunto il livello di profitto specificato.
- Basket Break Even in Average Points: Definisce il livello di profitto in punti medi (decimali consentiti) a cui il Ricevitore sposterà lo Stop Loss del Cestino a pareggio.
- Use Basket Trailing Stop Loss in Average Points: (true/false) Abilita o disabilita la funzione « Trailing Stop Loss del Cestino in Punti Medi ». Se impostato su true, il Ricevitore inizierà a trascinare lo Stop Loss del Cestino una volta raggiunto il livello di profitto definito.
- Basket Trailing Start in Average Points: Specifica la soglia di profitto in punti medi (decimali consentiti) da cui il Ricevitore inizierà a trascinare lo Stop Loss del Cestino.
- Basket Trailing Stop in Average Points: Definisce il livello del trailing stop in punti medi (decimali consentiti). Se la media scende a questo livello durante il trailing, il Ricevitore chiuderà tutte le operazioni/ordini copiati. Esempio: Se tre operazioni sono a -40, -70 e +20 punti, la media è (40+70-20)/3=30. Se il « Trailing Stop del Cestino » è impostato a 30, il Ricevitore chiuderà tutte le posizioni.
- Basket Trailing Step in Average Points: Specifica la dimensione del passo in punti medi (decimali consentiti) con cui il Ricevitore sposterà verso l’alto il trailing stop man mano che il profitto medio aumenta.
Emergency Trade Management
- Use Emergency Account Protection: Abilita o disabilita l’opzione per chiudere tutte le operazioni copiate sul conto ricevente e interrompere la copia quando viene raggiunto il livello di “Receiver Account Stop Loss Equity” o “Receiver Account Take Profit Equity”. Se la Protezione d’Emergenza dell’Account viene attivata e si desidera riprendere la copia, è necessario chiudere il grafico a cui è collegato l’EA, aprire un nuovo grafico, ricollegare l’EA e riconfigurare nuovamente le impostazioni del ricevente.
- Receiver Account Stop Loss Equity: L'importo del capitale del conto del destinatario in base al quale l'EA avvierà la protezione dell'account di emergenza sopra descritta.
- Receiver Account Take Profit Equity: L'equità del conto del destinatario su cui l'EA chiuderà tutte le negoziazioni aperte e disabiliterà la copia. Questo deve essere un livello più alto dell'equità corrente.
- Max Drawdown % from Balance High: In questa impostazione puoi inserire la percentuale massima di drawdown che puoi accettare per il tuo account, che quando viene raggiunta l'EA chiuderà tutte le negoziazioni copiate dal ricevitore e disabiliterà la copia. La percentuale massima di prelievo viene calcolata dal livello di saldo più alto del tuo account, dal momento che l'EA è stato collegato su di esso. Questa impostazione Max Drawdown % from Balance High funzionerà anche se l'impostazione Use Account Protection sopra è falsa.
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Maximum Daily Drawdown from: Balance/Equity. Questa impostazione ti consente di scegliere se il livello massimo di prelievo giornaliero per il tuo conto ricevitore sarà calcolato in base al saldo o al capitale del conto.
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Maximum Daily Drawdown in %: In questa impostazione, specifichi la percentuale massima di prelievo giornaliero accettabile per il tuo conto ricevitore. Una volta raggiunta questa percentuale, EA chiuderà automaticamente tutte le operazioni copiate sul conto del destinatario e sospenderà la copia fino al giorno successivo. Questa percentuale viene calcolata in base al saldo o al capitale del tuo conto alle 23:59:59 del giorno precedente. Se l'impostazione "Copia operazioni correnti" è abilitata, l'EA copierà anche tutte le operazioni del trasmettitore che rimangono aperte e non sono state precedentemente copiate sull'account del destinatario quando la copia riprende. Tieni presente che questa impostazione rimane attiva anche se l'impostazione "Utilizza protezione account" sopra è impostata su false. Per disattivare questa protezione, elimina le variabili globali del terminale ricevente tramite MT4/5 → Strumenti → Variabili globali → Ctrl + A → Elimina, quindi riavvia entrambi i terminali trasmettitore e ricevente e riconfigura la copia. Importante: non eseguire questa operazione mentre ci sono operazioni copiate aperte, poiché rimarranno non gestite.
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Maximum Daily Drawdown in Money: Questa impostazione ti consente di specificare l'importo massimo di prelievo giornaliero accettabile per il tuo conto ricevitore. Similmente all'impostazione della percentuale, quando viene raggiunto l'importo del prelievo, l'EA chiuderà automaticamente tutte le operazioni copiate sul conto del destinatario e sospenderà la copia fino al giorno successivo. L'importo del prelievo viene calcolato in base al saldo o al capitale del tuo conto alle 23:59:59 del giorno precedente. Se l'impostazione "Copia operazioni correnti" è abilitata, l'EA copierà anche tutte le operazioni del trasmettitore che rimangono aperte e non sono state precedentemente copiate sull'account del destinatario quando la copia riprende. Tieni presente che questa impostazione rimane attiva anche se l'impostazione "Utilizza protezione account" sopra è impostata su false. Per disattivare questa protezione, elimina le variabili globali del terminale ricevente tramite MT4/5 → Strumenti → Variabili globali → Ctrl + A → Elimina, quindi riavvia entrambi i terminali trasmettitore e ricevente e riconfigura la copia. Importante: non eseguire questa operazione mentre ci sono operazioni copiate aperte, poiché rimarranno non gestite.
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Maximum Daily Profit from: Balance/Equity. Questa impostazione ti consente di scegliere se il livello massimo di profitto giornaliero per il tuo conto ricevitore verrà calcolato in base al saldo o al capitale del conto.
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Maximum Daily Profit in %: In questa impostazione, specifichi la percentuale di profitto giornaliera massima desiderata per il tuo conto ricevitore. Una volta raggiunta questa percentuale, EA chiuderà automaticamente tutte le operazioni copiate sul conto del destinatario e sospenderà la copia fino al giorno successivo. Questa percentuale viene calcolata in base al saldo o al capitale del tuo conto alle 23:59:59 del giorno precedente. Se l'impostazione "Copia operazioni correnti" è abilitata, l'EA copierà anche tutte le operazioni del trasmettitore che rimangono aperte e non sono state precedentemente copiate sull'account del destinatario quando la copia riprende. Tieni presente che questa impostazione rimane attiva anche se l'impostazione "Utilizza protezione account" sopra è impostata su false. Per disattivare questa protezione, elimina le variabili globali del terminale ricevente tramite MT4/5 → Strumenti → Variabili globali → Ctrl + A → Elimina, quindi riavvia entrambi i terminali trasmettitore e ricevente e riconfigura la copia. Importante: non eseguire questa operazione mentre ci sono operazioni copiate aperte, poiché rimarranno non gestite.
- Maximum Daily Profit in Money: Questa impostazione ti consente di specificare l'importo massimo del profitto giornaliero desiderato accettabile per il tuo conto ricevitore. Similmente all'impostazione della percentuale, quando viene raggiunto questo importo di profitto, l'EA chiuderà automaticamente tutte le operazioni copiate sul conto del destinatario e sospenderà la copia fino al giorno successivo. L'importo del profitto viene calcolato in base al saldo o al patrimonio netto del tuo conto alle 23:59:59 del giorno precedente. Se l'impostazione "Copia operazioni correnti" è abilitata, l'EA copierà anche tutte le operazioni del trasmettitore che rimangono aperte e non sono state precedentemente copiate sull'account del destinatario quando la copia riprende. Tieni presente che questa impostazione rimane attiva anche se l'impostazione "Utilizza protezione account" sopra è impostata su false. Per disattivare questa protezione, elimina le variabili globali del terminale ricevente tramite MT4/5 → Strumenti → Variabili globali → Ctrl + A → Elimina, quindi riavvia entrambi i terminali trasmettitore e ricevente e riconfigura la copia. Importante: non eseguire questa operazione mentre ci sono operazioni copiate aperte, poiché rimarranno non gestite.
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No Copying if Transmitter Drawdown %>: Questa impostazione consente di interrompere temporaneamente la copia di nuove operazioni sul conto del destinatario se il prelievo corrente sul conto del trasmettitore supera un livello specificato. La copia riprenderà una volta che il prelievo sul conto del mittente migliora oltre il valore impostato in questa impostazione. Ad esempio, se Nessuna copia se prelievo %>=20 del trasmettitore, ΕΑ cesserà di copiare le nuove operazioni sul conto del destinatario se il prelievo attuale del trasmettitore supera il 20%. La copia riprenderà quando il prelievo del trasmettitore scenderà al di sotto del 20%. È importante notare che l'impostazione Nessuna copia se percentuale di prelievo del trasmettitore funzionerà anche se l'impostazione Usa protezione account sopra è falsa.
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No Copying if Receiver Drawdown %>: Questa impostazione ti consente di interrompere temporaneamente la copia di nuove operazioni sul conto del destinatario se il prelievo corrente sul conto del destinatario supera un livello specificato. La copia riprenderà una volta che il prelievo sul conto del destinatario migliora oltre il valore impostato in questa impostazione. Ad esempio, se Nessuna copia se prelievo %>=20 del destinatario, ΕΑ cesserà di copiare nuove operazioni sul conto del destinatario se il prelievo attuale del destinatario supera il 20%. La copia riprenderà quando il prelievo del destinatario scenderà al di sotto del 20%. È importante notare che l'impostazione Nessuna copia se % prelievo destinatario funzionerà anche se l'impostazione Utilizza protezione account sopra riportata è falsa.
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Copy Only if Transmitter Drawdown %>: Questa impostazione consente all'utente di copiare le operazioni originali dal conto del trasmettitore al conto del destinatario solo quando il conto del trasmettitore ha subito uno specifico livello di prelievo. Ad esempio, se Copia solo se prelievo del trasmettitore %>=5, il conto del destinatario inizierà a copiare le operazioni del trasmettitore solo dopo che il prelievo nel conto del trasmettitore supera il 5%. Una volta raggiunta questa soglia, tutte le operazioni del trasmettitore verranno copiate. Se il prelievo del trasmettitore successivamente scende al di sotto del 5%, le nuove operazioni del trasmettitore non verranno copiate fino a quando il prelievo del trasmettitore non salirà nuovamente al di sopra del 5%. È importante notare che l'impostazione Copia solo se % prelievo trasmettitore funzionerà anche se l'impostazione Usa protezione account sopra riportata è falsa.
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Copy Only if Transmitter Drawdown % per Symbol>: Questa impostazione consente all'utente di copiare le operazioni per ciascun simbolo dal conto del trasmettitore al conto del destinatario solo quando il prelievo combinato di tutte le operazioni del trasmettitore per quello specifico simbolo supera una soglia specificata. Ad esempio, se Copia solo se % prelievo del trasmettitore per simbolo>=2, il conto del destinatario inizierà a copiare le operazioni del trasmettitore per ciascun simbolo solo quando il prelievo combinato di tutte le operazioni per quel simbolo nel conto del trasmettitore supera il 2%. Una volta soddisfatta questa condizione, tutte le operazioni del trasmettitore per quel simbolo verranno copiate. Se il prelievo combinato per quelle negoziazioni di simboli nel conto del trasmettitore scende successivamente al di sotto del 2%, le nuove negoziazioni del trasmettitore per quel simbolo non verranno copiate fino a quando il prelievo combinato per quelle negoziazioni di simboli non supera nuovamente il 2%. È importante notare che l'impostazione Copia solo se percentuale di prelievo del trasmettitore per simbolo funzionerà anche se l'impostazione Usa protezione account sopra è falsa.
Notification Settings
- Send Email Notification: Vero/falso dell'opzione per ricevere una notifica al tuo indirizzo email per ogni nuova operazione aperta nel conto di trading. Questa notifica includerà il commento, la data e l'ora, il simbolo, il prezzo e tutti i livelli TP e SL applicati. Dovrai impostare la scheda Email della finestra del terminale MT4/5 >> Strumenti >> Opzioni, affinché questa opzione funzioni correttamente. Scopri di più nella Guida all'installazione di Local Trade Copier EA MT4/5.
- Send Push Notification: Vero/falso della possibilità di ricevere una notifica push sul proprio cellulare o tablet per ogni nuova operazione originale o copiata/moltiplicata, aperta nel conto di trading. Questa notifica push includerà il commento, la data e l'ora, il simbolo, il prezzo e tutti i livelli TP e SL applicati. Dovrai impostare la scheda Notifiche della finestra del terminale MT4/5 >> Strumenti >> Opzioni, affinché questa opzione funzioni correttamente. Scopri di più nella Guida all'installazione di Local Trade Copier EA MT4/5.
- Send Daily Notification: Vero/falso dell'opzione per ricevere una notifica giornaliera all'ora predefinita di seguito con i dettagli di base del tuo account come data e ora, saldo, livelli di capitale e margine. Questo ti terrà in contatto con il tuo abbonamento al segnale o qualsiasi EA con cui stai negoziando, qualsiasi operazione copiata/moltiplicata aperta e i loro risultati.
- Send Daily Notification Time: L'ora del giorno nel formato 00:00 (i formati dell'ora come 0:00 00.00 0,00 o 0,00 non funzioneranno, l'ora deve essere a quattro cifre con i due punti tra il formato 00:00), in cui riceverai la tua e-mail e/o notifica push con i dettagli di base del tuo account come sopra descritti. È possibile inserire più orari in questa impostazione, separati da virgole, se si desidera ricevere molte notifiche giornaliere, ad esempio: 00:00,12:00,20:00
- Send Emergency Notification: Vero/falso dell'opzione per ricevere un'e-mail di emergenza e/o una notifica push con i dettagli di base del tuo account, come data e ora, saldo, livelli di capitale e margine, quando il tuo capitale scende al di sotto del livello predefinito impostato di seguito.
- Emergency Notification Equity: Il livello di capitale nelle unità di valuta del conto (ad esempio 1000 è $ 1000 se la valuta del tuo conto è in $), al di sotto del quale l'EA ti invierà un'e-mail o una notifica push con i dettagli del tuo conto come descritto sopra. È possibile inserire più livelli di capitale in questa impostazione, separati da virgole, ad esempio: 6000,8000
Mapping Settings
- Prefix of the Transmitter Account: Se l'account del trasmettitore ha un prefisso senza punto davanti a tutti gli strumenti/coppie comunemente usati, dovresti inserirlo qui per copiare le negoziazioni su altri broker che non usano quel prefisso, senza alcun problema. Ad esempio, se il tuo broker ha un simbolo mEURUSD, dovresti inserire m in questo campo. Questa impostazione deve essere compilata solo negli account del Destinatario. Se l'account del trasmettitore ha un punto prefisso davanti a ciascun simbolo, verrà mappato e copiato automaticamente, senza alcuna impostazione speciale. La mappatura automatica del prefisso del trasmettitore funziona solo per i prefissi con un punto prima del simbolo principale, come r.EURUSD e non per i prefissi come ecnEURUSD o +EURUSD.
- Suffix of the Transmitter Account: Se l'account del trasmettitore ha un suffisso senza punto alla fine di tutti gli strumenti/coppie comunemente usati, dovresti inserirlo qui per copiare le negoziazioni su altri broker che non usano quel suffisso, senza alcun problema. Ad esempio, se il tuo broker ha un simbolo EURUSDm, dovresti inserire m in questo campo. Questa impostazione deve essere compilata solo negli account del Destinatario. Se l'account del trasmettitore ha un suffisso punto alla fine di ogni simbolo, verrà mappato e copiato automaticamente, senza alcuna impostazione speciale. La mappatura automatica dei suffissi del trasmettitore funziona solo per i suffissi con un punto dopo il simbolo principale, come EURUSD.r e non per i suffissi come EURUSDecn o EURUSD+.
- Prefix of the Receiver Account: Se l'account del destinatario ha un prefisso davanti a tutti gli strumenti/coppie comunemente usati, dovresti inserirlo qui per copiare le negoziazioni da altri broker che non usano quel prefisso, senza alcun problema. Ad esempio, se il tuo broker ha un simbolo mEURUSD, dovresti inserire m in questo campo. Questa impostazione deve essere compilata solo negli account del Destinatario.
- Suffix of the Receiver Account: Se il conto del destinatario ha un suffisso alla fine di tutti gli strumenti/coppie di uso comune, dovresti inserirlo qui per poter copiare operazioni da altri broker che non usano quel suffisso, senza alcun problema. Ad esempio, se il tuo broker ha un simbolo EURUSD.r, dovresti inserire .r in questo campo. Questa impostazione deve essere compilata solo negli account del Destinatario.
- Special Symbol 1-30: Se, ad esempio, il tuo account Transmitter utilizza il simbolo US500 per l'indice S&P del mercato azionario statunitense e il tuo account Receiver utilizza il simbolo SPX500 per lo stesso indice, dovresti inserire US500,SPX500 in questo campo per copiare dall'account Transmitter al Receiver senza alcun problema. Ricorda che dovresti scrivere i simboli del trasmettitore e del ricevitore, esattamente come sono scritti nella finestra MT4/5 >> Visualizza >> Marketwatch, le lettere minuscole o maiuscole sono molto importanti, ad esempio se il simbolo è SPX500 e scrivi spx500 sarà non funziona. Puoi impostare 30 simboli speciali nello stesso modo descritto sopra. Questa impostazione deve essere compilata solo negli account del Destinatario.
* Queste impostazioni/opzioni sono calcolate come equity over balance, prendendo swap e commissioni in considerazione.
Per la parte 1 della guida alle impostazioni/input, fare clic qui: https://www.mql5.com/en/blogs/post/747088