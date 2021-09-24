信号倍增器 EA MT4/5 安装指南





✔️ Signal Multiplier EA MT4©: https://www.mql5.com/zh/market/product/68556



✔️ Signal Multiplier EA MT5©: https://www.mql5.com/zh/market/product/68816





警告：您只需将信号乘数 EA MT4/5 附加到 1 个图表、任何图表上，即可复制/乘以所有符号的所有交易。 您无需在所有符号上附加 Signal Multiplier EA MT4/5 即可复制它们。 如果您这样做，所有复制/乘数的交易将在打开后立即关闭！



















全信号乘法器 EA MT4/5 安装指南

为了从 MQL5.com Market 购买 Signal Multiplier EA MT4/5，您需要有一个 MQL5 社区帐户。 如果你没有，你可以在这里注册：https://www.mql5.com/en/auth_register





1. 首先确保您的 MQL5 账户中有购买所需的必要资金，在购买过程中使用您的 MQL5 余额支付总是比使用信用卡更容易。





2. 在 MQL5.com 网站上找到 Signal Multiplier EA MT4/5 并打开其产品页面。





3. 单击“购买”或“租赁”按钮继续购买。









4. 选择付款方式，然后单击绿色的下一步按钮继续付款。











5. 付款完成后，您需要打开您的 MT4/5 终端以下载并安装您的 Signal Multiplier EA MT4/5。





6. 当您打开您的 MT4/5 终端时，您必须确保您使用您的 MQL5 帐户登录名登录到您的 MQL5 帐户，而不是您的电子邮件、Facebook 或任何其他帐户。 例如，我的登录名是我的个人资料 url 的最后一部分，在我的情况下：eleanna74，最后一部分：https://www.mql5.com/en/users/eleanna74





7. 因此，打开 MT4/5 >> 工具 >> 选项 >> 社区选项卡并确保您已使用 MQL5 帐户登录。











8. 然后在终端窗口向下点击市场选项卡（在 MT5 工具箱窗口的右下角）。 在市场选项卡的左侧（MT5 中市场窗口的上方），单击已购买选项，然后单击您刚购买的产品右侧的蓝色安装按钮。











9. 在您的 Signal Multiplier EA MT4/5 安装后，您可能需要设置您的 MT4/5 终端的电子邮件和推送通知，以便接收有关您的原始信号或其他来源交易的电子邮件和/或推送通知，您的乘数由 Signal Multiplier EA MT4/5 开立的交易和/或有关您的交易账户基本细节的每日通知，例如余额、净值和保证金水平。此外，如果您的账户资产低于紧急通知资产低于您预先定义的水平，您将能够收到紧急通知。





10. 因此，您打开 MT4/5 >> 工具 >> 选项 >> 电子邮件选项卡并填写您的电子邮件和服务器的必要详细信息，以便接收您的电子邮件通知。以下是所需详细信息的示例以及最受欢迎的电子邮件提供商及其 SMTP 设置的列表。

在 SMTP 服务器字段中，您需要输入电子邮件提供商的 SMTP 地址，您可以在下面看到大多数流行的提供商。

在 SMTP 登录字段中，您需要输入完整的电子邮件，例如：johnsmith@gmail.com

在 SMTP 密码字段中，您需要输入电子邮件的密码。

在“发件人”和“收件人”字段中，您需要将您的全名用逗号隔开，然后再次输入您的电子邮件，例如：John Smith, johnsmith@gmail.com

SMTP 邮件服务器列表：https://domar.com/pages/smtp_pop3_server

Gmail: smtp.gmail.com:465

Outlook-Hotmail: smtp-mail.outlook.com:587

Yahoo: smtp.mail.yahoo.com:465

iCloud: smtp.mail.me.com:587

Mail.com: smtp.mail.com:465

Mail.ru: smtp.mail.ru:25

Zoho: smtp.zoho.com:465

Gmx.com: smtp.gmx.com:465













11. 为了设置您的推送通知，打开 MT4/5 >> 工具 >> 选项 >> 通知选项卡并填写您的移动设备或平板电脑的 MQL5 ID 号，以便接收您对这些设备的推送通知。 如果您点击设置 >> 消息，您可以在您的 MT4/5 移动应用程序中找到这些 MQL5 ID 代码。

您还可以在您的 MQL5 账户的个人资料 >> 设置 >> 安全性中找到您的 MQL5 ID。











如果您选择从 Signal Multiplier EA MT4/5 设置接收您的交易推送通知，您不应勾选交易交易通知选项，因为如果您这样做，您将收到两次交易通知。

















12. 完成通知详细信息的设置后，您可能希望让 Signal Multiplier EA MT4/5 工作。 因此，在任何时间范围内打开任何品种的任何图表，然后从您的 MT4/5 终端的左侧，在导航器窗口中，从市场选项中找到您购买的智能交易系统并将其拖到图表上（或双击它 ）。

警告：您只需将信号乘数 EA MT4/5 附加到 1 个图表、任何图表上，即可复制/乘以所有符号的所有交易。 您无需在所有符号上附加 Signal Multiplier EA MT4/5 即可复制它们。 如果您这样做，所有复制/乘数的交易将在打开后立即关闭！









13. EA 的设置窗口将打开。 在 MT4 终端中，您单击“允许实时交易”选项和“公共”选项卡上的“允许修改信号”设置，然后单击“确定”。 在 MT5 终端中，您勾选允许修改信号设置和允许算法交易选项，然后单击确定。



























14. 然后您进入输入选项卡并根据您的要求调整智能交易系统的设置。 完成设置调整后，单击“确定”按钮。

您可以在此处找到所有 Signal Multiplier EA MT4/5 设置的详细说明：https://www.mql5.com/en/blogs/post/745988











15. 关闭“EA 交易”窗口后，您会看到图表右上角有一张悲伤的脸（或 MT5 中的红色标志）。 这意味着您的 EA 尚未交易。 您需要单击“自动（算法）交易”按钮，悲伤的脸会立即微笑（红色标志将在 MT5 中变为绿色）。 现在您的 Signal Multiplier EA MT4/5 正在运行。













16. 唯一剩下要做的就是确保您不会遭受任何电力或网络中断，这可以通过使用 MQL5 VPS（虚拟专用服务器）来实现，以便让您的信号倍增器 EA MT4/5 24/7 全天候云端交易。





17. 如果您还没有为您的交易账户购买虚拟服务器，您可以在导航窗口中右键单击您的帐号，然后选择 >> 注册虚拟服务器。





















18. 在打开的虚拟主机向导窗口中，选择适合您的计划，然后单击下一步按钮。





















19. 然后您完成付款。 我建议您的 MQL5 账户中有必要的可用资金，并使用左侧的 MQL5 付款方式。





20. 完成 MQL5 VPS 购买后，您需要将您的交易环境与虚拟服务器同步。 您右键单击导航器窗口中的 MQL5 VPS，然后选择 >> 同步专家、指标，以便将您的信号乘数 EA MT4/5 同步到您的 MQL5 VPS。





















21. 几秒钟后，您的 EA 交易的笑脸将再次变为悲伤（MT5 中的绿色标志将再次变为红色），并且自动（算法）交易按钮将关闭。 这意味着您的交易环境已成功与 MQL5 VPS 同步。





22. 为了确保同步成功，您需要检查 MQL5 VPS 日志日志。 您在导航器窗口 >> 日志中右键单击您的 MQL5 VPS。

















23. 在您的 MQL5 VPS 日志日志中，您需要查找以下消息： 1 Chart, 1 EA, 0 custom indicators, signal disbled, last known ping to …. is … ms.





24. 这意味着您的 EA 交易已成功同步/迁移，现在可以在云环境中进行交易。





25. 现在您可以关闭您的 MT4/5 终端和计算机，并确保您的 Signal Multiplier EA MT4/5 将全天候 (24/7) 进行交易，不会出现任何问题或中断。





26. 您每天或两天唯一需要做的事情就是检查您的 MQL5 VPS 日志，以确保一切顺利进行。





警告：在您将交易环境与 MQL5 VPS 同步后，您无需在本地 MT4/5 终端中再次单击自动（算法）交易按钮，因为如果这样做，您将与您的 EA 交易进行两次 那是非常危险的！

您必须知道的最后一件事是，每次您需要在信号乘数 EA MT4/5 中进行调整时，您必须在连接了信号乘数 EA MT4/5 的 MT4/5 终端中单击自动（算法）交易按钮 到具有您所需设置的图表，然后再次与您的 MQL5 VPS 同步/迁移，以使这些更新的设置生效并开始在虚拟服务器中工作。





27. 如果您想在信号乘数 EA MT4/5 运行并乘以您的交易时禁用它，您必须执行以下操作：

A. 如果您在本地计算机终端或非 MQL5 VPS 上使用信号乘数 EA MT4/5，则必须取消勾选 MT4/5 终端的自动/算法交易按钮并关闭信号乘数 EA MT4/ 的图表 5被附加到。

B. 如果您在 MQL5 VPS 上使用信号乘数 EA MT4/5，则必须同步，但信号乘数 EA MT4/5 从图表中删除，当您首先与 MQL5 VPS 同步时，它是附加的。 然后确保您本地 MT4/5 终端上的自动/算法交易按钮未勾选...





















...然后转到导航器窗口中的 MQL5 VPS，然后右键单击 >> 同步专家、指标。





















29. 最后确保您检查 MQL5 VPS（右键单击）>> 日志以查看此消息： 0 Charts, 0 EAs, 0 custom indicators, signal disbled, last known ping to …. is … ms.





30. 最后，您必须自行手动关闭 Signal Multiplier EA MT4/5 在您的交易账户上打开的任何乘数交易。













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