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警告：您只需将信号乘数 EA MT4/5 附加到 1 个图表、任何图表上，即可复制/乘以所有符号的所有交易。 您无需在所有符号上附加 Signal Multiplier EA MT4/5 即可复制它们。 如果您这样做，所有复制/乘数的交易将在打开后立即关闭！



















信号乘法器 EA MT4/5 设置/输入指南



General Settings



Magic Number: Signal Multiplier EA MT4/5 适用于其所有已开仓交易的幻数，用于管理目的。

Magic Numbers to Copy: 以逗号分隔的幻数，信号乘数 EA MT4/5 只会复制。 例如，如果您输入 3245,0，EA 将仅复制具有 3245 幻数和手动交易的交易（手动交易默认为 0 幻数）。

Magic Numbers not to Copy: 用逗号分隔的幻数，信号乘法器 EA MT4/5 不会复制/乘法。 例如，如果您放置 3245,0，EA 将不会复制具有 3245 幻数的交易和手动交易（默认情况下，手动交易的幻数为 0）。

Symbols to Copy: 用逗号分隔的符号，信号乘数 EA MT4/5 只会复制。 例如，如果您输入 EURUSD、GBPUSD，EA 将只复制/乘以 EURUSD 和 GBPUSD 交易。

Symbols not to Copy: 以逗号分隔的符号，信号乘法器 EA MT4/5 不会复制/乘法。 例如，如果您放置 EURUSD,GBPUSD，EA 将不会复制/乘以 EURUSD 和 GBPUSD 交易。

EA Comment: Signal Multiplier EA MT4/5 的注释将打印在每个将打开的乘法交易中。 如果您在此设置中键入符号 @，EA 将复制原始交易的交易 ID 作为对复制/倍增交易的注释。

Copying / Multiplying Options

Copy on Monday: 默认复制时间设置为 00:00:00-23:59:59，每周一全天复制。 此设置允许您排除特定时间。 例如，如果您想在 15:30 之前 1 小时和之后 1 小时暂停复制，您可以将此设置设置为 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 并且 方式 Signal Multiplier EA MT4/5 将复制到 14:30，然后暂停复制直到 16:30，然后从 16:30 到午夜再次正常复制。 可以插入多个这样的时间字符串。 Copy on Tuesday: 默认复制时间设置为 00:00:00-23:59:59，每周二全天复制。 此设置允许您排除特定时间。 例如，如果您想在 15:30 之前 1 小时和之后 1 小时暂停复制，您可以将此设置设置为 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 并且 方式 Signal Multiplier EA MT4/5 将复制到 14:30，然后暂停复制直到 16:30，然后从 16:30 到午夜再次正常复制。 可以插入多个这样的时间字符串。 Copy on Wednesday: 默认复制时间设置为 00:00:00-23:59:59，每周三全天复制。 此设置允许您排除特定时间。 例如，如果您想在 15:30 之前 1 小时和之后 1 小时暂停复制，您可以将此设置设置为 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 并且 方式 Signal Multiplier EA MT4/5 将复制到 14:30，然后暂停复制直到 16:30，然后从 16:30 到午夜再次正常复制。 可以插入多个这样的时间字符串。 Copy on Thursday: 默认复制时间设置为 00:00:00-23:59:59，每周四全天复制。 此设置允许您排除特定时间。 例如，如果您想在 15:30 之前 1 小时和之后 1 小时暂停复制，您可以将此设置设置为 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 并且 方式 Signal Multiplier EA MT4/5 将复制到 14:30，然后暂停复制直到 16:30，然后从 16:30 到午夜再次正常复制。 可以插入多个这样的时间字符串。 Copy on Friday: 默认复制时间设置为 00:00:00-23:59:59，星期五全天复制。 此设置允许您排除特定时间。 例如，如果您想在 15:30 之前 1 小时和之后 1 小时暂停复制，您可以将此设置设置为 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 并且 方式 Signal Multiplier EA MT4/5 将复制到 14:30，然后暂停复制直到 16:30，然后从 16:30 到午夜再次正常复制。 可以插入多个这样的时间字符串。 Copy on Saturday: 默认复制时间设置为 00:00:00-23:59:59，周六全天复制。 此设置允许您排除特定时间。 例如，如果您想在 15:30 之前 1 小时和之后 1 小时暂停复制，您可以将此设置设置为 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 并且 方式 Signal Multiplier EA MT4/5 将复制到 14:30，然后暂停复制直到 16:30，然后从 16:30 到午夜再次正常复制。 可以插入多个这样的时间字符串。 Copy on Sunday: 默认复制时间设置为 00:00:00-23:59:59，星期日全天复制。 此设置允许您排除特定时间。 例如，如果您想在 15:30 之前 1 小时和之后 1 小时暂停复制，您可以将此设置设置为 00:00:00-14:30:00,16:30:00-23:59:59 并且 方式 Signal Multiplier EA MT4/5 将复制到 14:30，然后暂停复制直到 16:30，然后从 16:30 到午夜再次正常复制。 可以插入多个这样的时间字符串。

Copying Long Trades: 仅复制/乘以多头/购买原始交易的真/假。

Copying Short Trades: 仅复制/乘以做空/卖出原始交易的真/假。

Copying Current Trades: 仅复制/乘以当前/已经打开的原始交易的真/假。

Copying New Trades: 仅复制/乘以新的原始交易的真/假。

Copying Take Profit: 将原始交易的获利水平复制到相乘的交易上的真/假。

Copying Stop Loss: 将原始交易的止损水平复制到相乘的交易上的真/假。

Allow TP/SL Manual Change: 允许用户手动更改复制/倍增交易的应用 TP/SL 水平的选项的真/假。 只要用户没有手动修改，EA 将不断更新复制/倍增交易的应用 TP/SL 水平。 在他/她这样做的那一刻，EA 将不再根据原始交易更新它们。 此设置也适用于挂单。

Copying Pending Orders: 复制未决原始订单的真/假。 如果为假，信号乘数 EA MT4/5 只会在这些挂单被触发和打开时复制/乘以它们。

Maximum Spread in Points: 复制/倍增交易时允许的最大点差。

Maximum Slippage in Points: 复制/乘以交易时允许的最大滑点。

Better Price: 仅以更好的价格复制/乘以原始交易的真/假。 警告：如果此选项为真，如果市场迅速对您不利，您可能会错过完全复制/乘以原始交易的机会。

Better Price Difference in Points: 此设置可以复制/乘以原始交易，并在开盘价上提高一定数量的点数。 例如，如果原始买入开盘价为 1.08800，而此设置为 50，则复制/倍增买入交易将以 1.08750 开盘。

Opposite Logic: 原始交易的反向复制/乘法的真/假。 如果这是真的，信号乘数 EA MT4/5 将为多头/买单建立空头/卖出乘数交易，反之亦然。

Lot Size Management



Fixed Lot Size or Multiplier: None/Fixed/Multiplier. 如果它是 None 信号乘数 EA MT4/5 将不会复制/乘以任何原始交易。 如果它是固定的，信号乘数 EA MT4/5 将按照以下设置复制/乘以固定手数的原始交易。 如果是乘数，信号乘数 EA MT4/5 将使用以下乘数设置复制/乘以原始交易。

Fixed Lot Size: 复制/乘数交易的固定手数。

Multiplier: Signal Multiplier EA MT4/5 开启的倍增交易次数将大于原始信号（或来自任何其他来源）交易的次数。 例如，如果乘数为 1.5，原始交易为 0.10 手，则乘数交易将为 0.15 手。 如果乘数为 2.0 且原始交易量为 0.22 手，则乘数将为 0.44 手。

Custom Symbol Multipliers: 此设置允许为各种符号使用不同的乘数，覆盖设置中应用的通用乘数。 例如，如果设置了 2 乘数，并且在此设置中输入：EURUSD3,GBPUSD4，EURUSD 复制/乘数交易将使用 3 乘数复制，GBPUSD 交易使用 4 乘数。 只有在上面的手数类型设置中选择了乘数时，此设置才有效。 另请注意，必须包括接收方帐户在其符号上的任何后缀。 例如，如果接收方账户的符号中有 .r 后缀，则此设置应设置为：EURUSD.r3,GBPUSD.r4 Total Symbol Copied Volume: 每次可以复制/乘以逗号分隔的每个符号的最大交易量。 例如，如果此设置为 EURUSD1,GBPUSD2，则 EA 每次将仅复制/乘以总共 1 手 EURUSD 交易和 2 手 GBPUSD 交易。 例如，如果一共 1 手 EURUSD 交易和 2 手 GBPUSD 交易已经被复制/倍增，则不会再有这些符号的交易被复制/倍增。 此设置也适用于挂单（如果 Copy Pending Orders=true）并在所有复制/倍增交易关闭时重置。 Total Account Copied Volume: 每次可复制/倍增的所有交易的最大交易量。 例如，如果此设置为 2，则 EA 将仅复制一定数量的交易，总手数为 2 手。 因此，如果 1 手 EURUSD 交易和 1 手 GBPUSD 交易被复制/相乘，则 EA 将不会复制任何其他交易，因为复制的接收者交易的总手数超过 2 手限制。 此设置也适用于挂单（如果 Copy Pending Orders=true）并在所有复制/倍增交易关闭时重置。 Minimum Copying Lot Size: 将被复制/倍增的最小手数。 例如，如果复制/乘数计算给出要复制/乘数的 0.25 手交易且此设置为 0.10，则该交易将被复制为 0.10 而不是 0.25 手。 如果您的经纪商使用小于 0.01 的手数，例如 0.001 或 0.0001，您需要在此处输入此最小手数设置，以便能够复制/乘以小于 0.01 的交易。 这对于二元账户和特别是波动率指数的复制是必需的。 Maximum Copying Lot Size: 将被复制/倍增的最大手数。 例如，如果复制/乘数计算给出要复制的 7.25 手交易且此设置为 5，则该交易将被复制为 5 而不是 7.25 手。 Ignore Copying Lot Size Below: 此设置允许控制将被复制/倍增的最小手数。 例如，如果您有一个忽略复制手数 = 0.5 的设置，并且即将以 0.2 手数复制交易，它将被忽略并且根本不会被复制。 Ignore Copying Lot Size Above: 此设置允许控制将被复制/倍增的最大手数。 例如，如果您有一个忽略复制手数 = 5 的设置，并且即将以 8.2 手大小复制交易，它将被忽略并且根本不会被复制。 Minimum Volume Step: 默认值为 0.01，适合大多数外汇经纪商。 如果您的经纪商使用小于 0.01 的手数，例如 0.001 或 0.0001，您需要在此处输入此最小手数设置，以便能够复制小于 0.01 的交易。 这对于二元账户和特别是波动率指数的复制是必需的。

Trade Management



Synchronized Trade Closure: 在关闭原始交易后立即关闭由 Signal Multiplier EA MT4/5 打开的所有复制/倍增交易的选项的真/假。

Apply Partial Closure: True/false. 如果此设置为真，部分平仓将正常应用于接收方复制的交易，如果为假则不会。

Take Profit in Points: Signal Multiplier EA MT4/5 开启的每笔复制/乘法交易的获利水平（它不会影响原始交易）。此设置仅在上面的 Copy Take Profit=false 时应用。

Stop Loss in Points: Signal Multiplier EA MT4/5 开启的每笔复制/乘法交易的止损水平（它不会影响原始交易）。此设置仅在上面的 Copy Stop Loss=false 时应用。

Break Even Profit in Points: Signal Multiplier EA MT4/5 开启的每笔复制/乘法交易的利润水平（它不会影响原始交易），其中 EA 会将止损水平移动到盈亏平衡。此设置仅在上面的 Copy Stop Loss=false 时应用。

Trailing Start in Points: 对于 Signal Multiplier EA MT4/5 打开的每笔复制/乘法交易，EA 将开始追踪止损的水平（它不会影响原始交易）。此设置仅在上面的 Copy Stop Loss=false 时应用。

Trailing Stop in Points: Signal Multiplier EA MT4/5 开启的每笔复制/乘法交易的追踪止损距离（它不会影响原始交易）。此设置仅在上面的 Copy Stop Loss=false 时应用。

Trailing Step in Points: Signal Multiplier EA MT4/5 开启的每笔复制/乘法交易的追踪止损步骤（它不会影响原始交易）。此设置仅在上面的 Copy Stop Loss=false 时应用。

Basket Take Profit %: 由 Signal Multiplier EA MT4/5 组合开立的所有复制/倍增仓位的止盈水平（以余额百分比表示）（可使用小数）（它不会影响原始交易），其中 EA 将关闭这些仓位。 *

Use Basket Stop Loss: 篮子止损选项的真/假。

Basket Stop Loss %: 由 Signal Multiplier EA MT4/5 组合开立的所有复制/倍增仓位的止损水平（以余额百分比表示）（可使用小数）（它不会影响原始交易），其中 EA 将关闭这些仓位。 *

Use Basket Break Even: 篮子盈亏平衡 % 选项的正确/错误。

Basket Break Even %: 由 Signal Multiplier EA MT4/5 组合的所有复制/倍增头寸的利润百分比（可用小数）（它不会影响原始交易），其中 EA 会将止损水平移动到盈亏平衡。 *

Use Basket Trailing Stop Loss: 篮子追踪止损选项的正确/错误。

Basket Trailing Start %: 由 Signal Multiplier EA MT4/5 组合开立的所有复制/倍增头寸的利润百分比（可使用小数）（它不会影响原始交易），其中 EA 将开始向上追踪止损水平。

Basket Trailing Stop %: 由 Signal Multiplier EA MT4/5 组合开立的所有复制/倍增仓位的追踪止损水平，以余额百分比（可使用小数）为单位（它不会影响原始交易），如果达到，EA 将关闭这些仓位 . *

Basket Trailing Step %: 以余额百分比为单位的追踪步长水平（可用小数），对于所有由 Signal Multiplier EA MT4/5 组合开立的复制/乘数头寸（它不会影响原始交易），其中 EA 将移动止损水平。

Emergency Trade Management



Use Emergency Trade Management: 关闭所有原始和复制/乘法未平仓交易并开始对冲所有新信号（或来自任何其他来源、专家顾问或手动）交易的选项的真/假，让用户有时间禁用/停止任何信号订阅或 EA， 使帐户免于任何进一步的损失。 紧急对冲需要考虑一些点差和/或佣金，但总而言之，比将您的整个账户暴露于新低或完全破坏要好得多。

Emergency Trade Management Equity: 信号乘数 EA MT4/5 将启动上述紧急交易管理/对冲的净值金额。

Notification Settings



Send Email Notification: 对于在交易账户中开立的每笔新的原始或复制/乘法交易，是否选择接收通知到您的电子邮件地址的选项的正确/错误。 该通知将包括评论、日期和时间、代码、价格以及任何应用的 TP 和 SL 水平。 您必须设置 MT4/5 >> 工具 >> 选项终端窗口的电子邮件选项卡，以使该选项正常工作。 在 Signal Multiplier EA MT4/5 安装指南中查看更多信息。

Send Push Notification: 对于在交易账户中开立的每笔新的原始或复制/乘法交易接收推送通知到您的手机或平板电脑的选项的正确/错误。 此推送通知将包括评论、日期和时间、代码、价格以及任何应用的 TP 和 SL 水平。 您必须设置 MT4/5 >> 工具 >> 选项终端窗口的通知选项卡，以使该选项正常工作。 在 Signal Multiplier EA MT4/5 安装指南中查看更多信息。

Send Daily Notification: 在下面的预定义时间接收每日通知的选项的正确/错误，其中包含您帐户的基本详细信息，例如日期和时间、余额、净值和保证金水平。 这将使您与您的信号订阅或您交易的任何 EA、任何已打开的复制/乘数交易及其结果保持联系。

Send Daily Notification Time: 00:00 格式的一天中的时间（时间格式如 0:00 00.00 0,00 或 0,00 将不起作用，时间必须为四位数，00:00 格式之间有冒号），您将收到 您的电子邮件和/或推送通知以及您帐户的基本详细信息，如上所述。 这个设置可以放多次，用逗号隔开，如果你想每天收到很多通知，例如：00:00,12:00,20:00

Send Emergency Notification: 当您的净值低于您在下面设置的预定义水平时，是否选择接收带有您账户基本详细信息的紧急电子邮件和/或推送通知，例如日期和时间、余额、净值和保证金水平。

Emergency Notification Equity: 账户货币单位的净值水平（例如，如果您的账户货币为美元，则 1000 为 1000 美元），在该水平下，信号乘数 EA MT4/5 将向您发送电子邮件或推送通知，其中包含您的账户详细信息，如上所述。 这个设置可以放多个净值水平，用逗号隔开，例如：6000,8000

* 这些设置/选项计算为权益超过余额，考虑到掉期和佣金。









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