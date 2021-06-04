Bisa Kok Trading dan Profit Hanya Dengan Candlestick

.. judulnya ngajak berantem banget yah

Tidak semua orang akan terima pernyataan ini, "bisa trading dan profit hanya dengan candlestick" .

"Dengan menggunakan banyak indikatorpun sulitnya minta ampun untuk bisa profit di trading, apalagi hanya menggunakan candlestick!"

Sejatinya, trading itu simple, kenapa kita harus dipersulit dengan menggunakan banyak indikator dalam tampilan platform trading kita. Para penemu Indikator hebat itu pun, saya rasa mereka menggunakan single indikator temuan mereka saja ditambah pengalaman tradingnya.

Kira kira bener gak begitu? atau mungkin menurut anda, para penemu indikator tersebut menggunakan juga indikator indikator para penemu lainnya dan mereka gunakan secara bersamaan? jika anda memiliki pendapat seperti itu, bolehlah kita diskusikan, sepertinya ini menarik :)

Diawal saya mengenal dunia trading, saya hanya berkutat dengan calculator Pivot Poin dan isu isu Fundamental, 2 tahun kemudian, memasuki tahun 2005 lah saya baru mempelajari banyak indikator, tak satupun indikator yang ada, lepas dari pengamatan dan keingin tahuan saya, semua saya pelajari dari theory sampai mempraktekkannya, baik di akun real maupun dengan akun demo. Namun, pada akhirnya saya hanya focus memperdalam Candlestick saja.

Entah mengapa, saya benar benar jatuh cinta dengan Candlestick ini, dan terus menerus berusaha memahaminya sampai saat ini, dari sejarah awalnya ditercipta dan digunakan penemunya, baik secara satuan maupun berpasang pasangan dengan bentuk candlestick lainnya (pola pattern).

Adakah diantara pembaca di MQL5 ini yang memiliki pemahaman yang sama dengan saya? Mari kita berdiskusi dan membicarakan Candlestick saja, barangkali anda juga berminat menuliskan ide ide anda di blog yang saya buat untuk mendokumentasikan pengetahuan kita tentang Candlestick ini, di https://news.tradingforex.help

Tertarik untuk berdiskusi dan menulis artikel ? ..