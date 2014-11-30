CARA SEDERHANA MENGANALISA PASAR VALUTA ASING

Pontianak, inforexmagz.com - Bagi orang awam, ketika memperhatikan grafik harga akan menimbulkan banyak pertanyaan dan kebingungan, apalagi tanpa pemahaman dan pengertian akan Candle Stick. Selalu timbul pertanyaan harga akan kemana dan berhenti dimanakah?

Tentu,bagi kita yang sudah pernah terjun ke rana trading akan berkata,” Kita tidak akan pernah tahu harga akan kemana dan berhenti dimana, selain kita hanya bisa memperhatikan kecenderungan harga dalam pola-pola candle stick yang terbentuk, dengan tetap memperhatikan Tren serta Support dan Resitant yang terdekat, kapan break out.” Intinya, kita Follow Tren sajalah.

Berbagai Teknik ,Strategi dan System Transaksi dalam pasar keuangan telah diciptakan dan bermunculan dalam Transaksi Forex. Namun dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk mencoba mempetakan market dalam beberapa Jarak harga . Yang saya maksudkan disini adalah membagi sebuah jarak harga dalam beberapa kategori,yakni :

Contoh: EUR/USD

Dalam setiap per_1000 point akan kita pecah menjadi 4 bagian dimana masing-masing bagian bernilai 250point.

Teknik ini juga dikenal dengan nama Quarter Theory,dimana dijelaskan bahwa harga tidak bergerak dengan acak seperti kelihatannya,namun harga bergerak dalam range Kuartar per 250 yang apabila terpenuhi maka selanjutnya akan berpindah ke kuartar berikutnya,maupun sebaliknya. Dalam theory ini range juga dibagi lagi dalam 100 point dan yang terkecil adalah per 25 point. Kegunaannya, adalah membantu kita untuk melihat market secara jelas dengan tetap memperhatikan pola dan kejenuhan sebuah harga dalam range terbatas.

Kemudian cara selanjutnya adalah dengan member tanda atau garis pada harga pembukaan setiap awal bulan, setiap harga pembukaan mingguan bahkan harian, sebenarnya kita bisa dengan sangat mudah mengunakan rata-rata pergerakan harga dalam indicator Moving Average. Namun saya ingin mengajak kita semua untuk lebih memahami secara kontemporer dan manual dalam memahami gerak harga.

cara pemetaan harga

mengenal arah market

Bisa dikatakan bahwa kecenderungan harga yang menjauh dari harga pembukaan akan membentuk sebuah tren, baik itu tren turun maupun tren naik.

Demikian penjelasan singkat pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat.

(inforexmagz/jasminepht/14)