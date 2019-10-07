Новый план по развитию блокчейна в KBW 2019 анонсировала Hdac Technology

Блокчейн-компания Hdac Technology ("Hdac"), основанная генеральным директором Hyundai BS&C Дэ Сунь Чунгом (Dae Sun Chung) представила свой новый план развития блокчейна с защитой по методу "подтверждения доли" (Proof-of-Stake). Презентация плана состоялась в рамках Korea Blockchain Week 2019 (KBW 2019) на территории отеля GrandInter Continental Seoul Parnas.

Маркетинговый директор корейского филиала Hdac Николя Жаке (Nicolas Jacquet) ознакомил аудиторию с текущим положением дел и целями компании, включая планы создания нового блокчейна, учреждения фонда поддержки начинающих блокчейн-проектов, а также представил практические примеры внедрения корпоративных решений, стратегии в сфере киберспортивного маркетинга и выхода на международные криптовалютные биржи.

Новая "Пятница" блокчейна

Компания Hdac сообщила о начале реализации нового блокчейн-проекта под названием "Пятница" ("Friday"). Блокчейновая "Пятница" будет основана на методе PoS, что позволит проекту лучше адаптироваться под условия экосистемы Интернета вещей. Цель проекта - в ноябре этого года запустить тестовую сеть, а уже в первом квартале 2020-го представить основную сеть.

"Пятничный консенсус" - это алгоритм достижения консенсуса, направленный на обеспечение баланса между тремя ключевыми принципами децентрализованных платформ: гибкостью, безопасностью и собственно децентрализацией. Основная задача консенсуса - сделать новый блокчейн пригодным не только для децентрализованных приложений (DApp), но и для Интернета вещей и платежных сервисов, обеспечив ему достаточную гибкость и скорость обработки транзакций при одновременном выполнении функций смарт-контрактов.

С экономической точки зрения проект должен создать более справедливый способ предоставления повышенной компенсации тем владельцам, которые вносят больший вклад в развитие экосистемы. Подобный метод предполагает оценку общего вклада в развитие сети по таким параметрам, как "время работы узла" (Node Uptime) и "предложение блоков" (Block Proposal), вместо традиционного определения размера долевого участия.

Компания Hdac также подписала соглашение о сотрудничестве с известным стартапомCasperLabs, разрабатывающим CPoS-блокчейн на базе Casper-CBC. Компании-партнеры работают над совместным созданием Web Assembly на основе VM (виртуальной машины) с целью обеспечения удобной среды для развития смарт-контрактов. В дальнейшем, компании продолжат совместные исследования в сфере альтернативных технологий для децентрализованных платформ.

Проверка концепции с участием HyundaiMotor Company

Чтобы продемонстрировать расширенное внедрение корпоративного блокчейн-решения в государственном и частном секторах, компания Hdac представила подробную информацию о проведенной ею проверке концепции (Proof-of-Concept) с участием инженерно-производственного центра Hyundai Motor Company. В рамках этого инновационного начинания крупный корейский автоконцерн в настоящий момент разрабатывает новые технологии, в число которых входит блокчейн-проект, обеспечивающий необратимость, безопасность и целостность данных, генерируемых производственными подразделениями группы.

Начиная с мая по август прошлого года, компании-партнеры успешно осуществили проверку концепции "технологии управления статистическими показателями производства и данными о качестве продукции на базе блокчейна", разработав сопутствующие решения для: взаимодействия между межплатформенным ПО для управления устройствами и блокчейн-сетью; BCApp (блокчейн-приложения) для добавления/удаления технологического объекта и мониторинга технологических данных; алгоритма анализа состояния объектов в режиме реального время посредством отслеживания блокчейн-журнала.

Учитывая достигнутый прогресс, компания Hdac планирует расширить масштабы сотрудничества с инженерно-производственным центром Hyundai Motor Company для дальнейшего внедрения блокчейн-технологий. По словам представителей Hdac, компания планирует реализовать еще один PoC-проект совместно со строительной фирмой, входящей в состав группы Hyundai. Задачей этого проекта станет сочетание блокчейн-технологий с открытой платформой для обслуживания систем "умный дом".

Спонсорская поддержка G2 Esports

Hdac также планирует инициировать маркетинговую кампанию в сфере киберспорта, ориентированную на миллениалов и представителей поколения Z, которые будут играть ведущую роль в будущей блокчейн-экономике. Это начинание позволит компании расширить свое глобальное присутствие и обеспечить потребителям удобную маркетинговую стратегию, направленную на современную молодежь, активно реагирующую на новые технологии и тенденции.

В рамках данной инициативы Hdac заключила договор о спонсорской поддержке профессиональной киберспортивной команды G2 Esports ("G2"). G2 - один из европейских лидеров киберспорта, в состав которого входят девять команд каждой игровой лиги, включая Player Unknown's Battleground, League of Legends и Counterstrike: Global Offensive. Вместе с G2 компания Hdac будет реализовывать разнонаправленный маркетинговый подход с использованием различных медиаканалов, включая Youtube или Twitch, с влиятельными игроками.

Выход на мировые криптовалютные биржи

В завершение компания анонсировала планы по регистрации на международных криптовалютных биржах Европы и США в стремлении предоставить пользователям расширенный доступ к своей экосистеме.

На сегодняшний день Hdac присутствует в основном на азиатских биржах, включая Bithum, GDAC, CoinBene и Bibox. По состоянию на 30 сентября Hdac зарегистрирована на европейской площадке LATOKEN, а к концу этого года планирует выйти на североамериканскую Bitrrex, входящую в пятерку ведущих криптовалютных бирж мира.

"Наша компания стремится создавать корпоративное решение, характеризующееся повышенной безопасности благодаря интеграции блокчейн-технологий с Интернетом вещей, большими данными и облачной средой, являющимися основными факторами развития в эпоху Четвертой промышленной революции. Разработка нового блокчейна позволит Hdac реформироваться в качестве блокчейн-платформы, оптимизированной под среду IoT и платежные сервисы", - прокомментировал основатель компании Дэ Сунь Чунг.



