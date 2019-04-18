В Европе состоялся запуск сервиса Mercuryo

Создатели криптовалютной платежной платформы сообщили о запуске своего сервиса в Евросоюзе

Разработчики криптовалютной платежной системы Mercuryo на своей странице в Facebook разместили сообщение о том, что отныне сервисы компании доступны всем жителям ЕС. В своем официальном комментарии директор по вопросам развития платежной системы Петр Козяков отмечает:

«Мы рады сообщить об окончании работ по настройке всех необходимых параметров для работы в странах Европы. Мы приложили много усилий, чтобы привести Mercuryo в соответствие с требованиями европейского законодательства в отношении криптовалют и платежных сервисов. На сегодняшний день, мы расцениваем европейский рынок как стартовый трамплин для выхода в мировое экономическое пространство. Я твердо верю, что Mercuryo способен стать популярным криптовалютным сервисом для пользователей по всему миру».

Многие эксперты считают европейский рынок излишне консервативным и неразвитым, однако социологические исследования свидетельствуют об ином.

66% опрошенных европейцев слышали о криптовалютах. Менее десяти процентов (9%) респондентов инвестируют средства в цифровые валюты. Кроме того, 16% планируют приобретать крипто-активы, что указывает на возможный будущий рост интереса к криптовалютам. А учитывая, что треть опрошенных европейцев (34%) никогда не слышали о цифровых деньгах, масштабы потенциального роста могут превзойти все ожидания.

А еще треть респондентов из стран Европы (35%) назвали криптовалюты «будущим онлайн-платежей». Еще 30% опрошенных выразили готовность использовать цифровые валюты для оплаты покупок от международных поставщиков.

В случае с биткойном эксперты отмечают, что его ценность может возрастать на фоне формирования рынка инвестиционных фондов, специализирующихся на ВТС и других криптовалютах; а также таких сервисов, как Mercuryo.



